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Libnanews Journal 15 novembre 2026 — 18 p.m

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Libnanews Journal 15 novembre 2026 — 18 p.m

Sud del Libano: le esplosioni riportate ad Haddatha. A Bkerké, Rai chiede risultati concreti. A Gaza, la morte del comandante Rafah è confermata da entrambe le parti. In Yemen, 600 detenuti sono stati rilasciati a Sana ‘a. Libnanews, 15 novembre 2026, con i fatti e i loro limiti. Archivio immagini identificate sullo schermo.

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