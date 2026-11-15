Diploma e occupazione in Libano: misurare il divario

La cifra del 56,6% dell’incapacità tra istruzione e occupazione, misurata nel gennaio 2022, non costituisce un tasso di sopravvalutazione. L’indagine CAS-ILO distingue tra quelli con un livello superiore alla posizione e quelli con un livello inferiore. Si occupa solo di persone occupate. Questa decrittazione separa il livello e il campo di formazione, le qualifiche e le competenze, e poi spiega perché una goccia di overeducation può accompagnare uscite di lavoro piuttosto che una migliore integrazione dei laureati.

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Nel gennaio 2022, il livello educativo del 56,6% dei lavoratori occupati in Libano non corrispondeva a quello richiesto per la loro posizione, secondo l’indagine CAS-ILO. Questo risultato non significa che più della metà dei lavoratori sono stati sopraqualificati. Il divario ha coperto due situazioni opposte, e non era un test delle loro abilità.

Il divario tra il diploma e l’occupazione in Libano è spesso riassunto dalla parola « downgrading ». L’indagine del 2022 gennaio sull’Ufficio statistico centrale (CAS) e l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) hanno chiesto una lettura più precisa. Esso distingue tra un livello superiore di istruzione rispetto a quello richiesto dalla posizione e un livello inferiore.

Il numero totale di persone occupate era del 56,6%. Ma la prima situazione era del 18,3 per cento di questo gruppo, rispetto al 38,3 per cento per il secondo. Presentare il totale come un tasso di overqualifica sarebbe quindi invertire il significato del risultato.

Queste osservazioni riguardano il gennaio 2022. Il loro interesse è quello di chiarire le misure dell’indicatore e ciò che lascia alle spalle. Essi non permettono di annunciare il livello attuale di laurea in 2026.

Diploma e occupazione: due forme di divario

L’inadeguatezza per livello di istruzione nasce quando la formazione della persona non corrisponde al livello richiesto per il suo impiego. Un livello più elevato descrive la sovraeducazione in senso statistico. Un livello inferiore descrive la sottoeducazione in relazione alla posizione. Questi termini confrontano due livelli; non fanno un giudizio globale sul lavoratore.

Il rapporto distingue anche l’inadeguatezza per campo di studio. Una persona può possedere il livello di grado previsto, ma in una specialità diversa. D’altra parte, può lavorare nel suo campo con una laurea ad un livello inferiore o superiore al benchmark.

Entrambe le dimensioni non sono intercambiabili. Il 56,6% si riferisce alla differenza per livello di istruzione. Non dovrebbe essere utilizzato per quantificare il numero di persone che hanno cambiato la loro specialità. Un’analisi dei campi di studio dovrebbe utilizzare tabelle specifiche per il settore della formazione.

Il commercio si distingue dal settore del datore di lavoro. Un contabile in un’impresa industriale svolge un’attività contabile all’interno del settore. La classificazione della sua professione e quella del suo datore di lavoro forniscono due informazioni diverse. Questa distinzione è importante quando si guarda dove vengono utilizzati i diplomi.

L’aumento totale è stato principalmente dal livello inferiore

Tra il 2018-2019 e il gennaio 2022, la percentuale di persone occupate con una differenza di livello è aumentata dal 50% al 56,6%. Tuttavia, l’istruzione superiore è passata dal 24% al 18,3%. L’istruzione superiore rispetto alla posizione è aumentata dal 26% al 38,3%.

Livello di istruzione relativo alla posizione 2018–2019 Gennaio 2022 Più alto di quanto richiesto 24.0% 18,3% Inferiore a quanto richiesto 26.0% 38,3% Tutte e due le variazioni 50,0% 56,6 %

Il denominatore è la popolazione occupata, non tutti i laureati o tutte le persone di età lavorativa. Un laureato disoccupato non entra nel calcolo dell’inadeguatezza del suo lavoro perché non ha una posizione. Questa esclusione è determinante in un periodo di distruzione del lavoro.

Il declino dell’istruzione superiore quindi non mostra che i laureati hanno tutti trovato un lavoro migliore. Alcuni potrebbero aver lasciato il lavoro. Altri potrebbero aver cambiato lavoro. Un cambiamento della proporzione può derivare anche da un cambiamento nella composizione delle persone ancora impiegate.

La relazione suggerisce che le persone istruite potrebbero aver perso il loro lavoro relativamente più di quelle classificate come istruite. Questa interpretazione rimane una spiegazione del cambiamento osservato. Non traccia la traiettoria individuale di ogni laureato tra le due indagini.

Una qualifica non è tutta competenza

Il diploma rappresenta una qualifica formale. Le abilità includono anche ciò che una persona conosce veramente. L’esperienza, l’apprendimento basato sul lavoro e l’ulteriore formazione possono arricchire queste capacità senza cambiare immediatamente il livello del diploma tenuto.

Una persona che è sotto-educata dalla posizione può avere acquisito esperienza utile. La foto non dimostra che sta facendo male il suo lavoro. D’altra parte, avere un grado superiore al benchmark del lavoro non garantisce la padronanza di tutti i compiti richiesti.

La misurazione delle competenze reali richiede ulteriori informazioni. Ciò può essere una valutazione dei compiti, del know-how o delle esigenze di formazione. Un tavolo che confronta i livelli di istruzione non sostituisce questo approccio. Esso offre un segnale sul rapporto tra formazione formale e occupazione.

Il degrado della salatura è un altro problema. Un lavoro può corrispondere al livello di formazione e offrire una retribuzione bassa. Un altro può mobilitare meno qualifiche formali e fornire un reddito più elevato. Senza dati salariali comparabili, il divario di graduazione non misura la perdita di reddito.

Osservare le uscite di lavoro e i lavori

Per monitorare il futuro dei laureati, una misura completa deve riunire diversi set. È necessario esaminare coloro che lavorano, coloro che cercano lavoro e coloro che si ritirano dal mercato del lavoro. Il tasso di errori tra le persone impiegate non è sufficiente a descrivere tutte queste traiettorie.

C’è anche la necessità di distinguere tra il cambiamento dei posti di lavoro e il cambiamento dei livelli di responsabilità. Un dipendente può mantenere la stessa specialità con compiti diversi. Un altro può essere impiegato in un nuovo campo. Entrambe le situazioni richiedono informazioni più dettagliate dell’unico grado più alto.

L’indagine del 2022 riguarda 5.444 famiglie e residenti di abitazioni ordinarie. Coloro che hanno lasciato il paese non sono un gruppo che può essere monitorato direttamente da questo tasso. Sarebbe quindi infondato dedurre, da solo, un certo numero di laureati che erano emigrati.

Una nuova indagine potrebbe determinare se le variazioni sono cambiate dal gennaio 2022. Al fine di informare le scelte di formazione, deve mantenere la distinzione tra livello e campo di studio e poi avvicinarsi a posti di lavoro accessibili. Le competenze effettivamente mobilitate e i ricavi richiedono le proprie osservazioni.

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