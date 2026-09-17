Michel Issa, l’ambasciatore che infila i codici: quanto fa la sua stanza per manovra realmente andare in Libano?

- Advertisement -

36

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un diplomatico americano è diventato un giocatore diretto nei negoziati

Michel Issa non si accontenta più delle fiere politiche di Beirut. In poche settimane, l’ambasciatore americano in Libano ha visitato Israele, ha incontrato funzionari libanesi di opposte sensibilità, è stato coinvolto nel caso dei detenuti e ha viaggiato attraverso il sud del Libano per esaminare le prime aree sperimentali dell’accordo negoziato tra Beirut e Israele. Questa insolita attività ora alimenta una domanda nei circoli politici libanesi: l’ambasciatore applica semplicemente una mappa stradale elaborata a Washington o gode di sufficiente latitudine per formare una parte della mediazione stessa?

Ad Diyar del 17 settembre 2026 porta gli elementi più sensibili a questa domanda. Le fonti presentate vicino a Michel Issa descrivono un ambasciatore con un margine di movimento particolarmente ampio. Non richiederebbe sistematicamente istruzioni dettagliate dal Dipartimento di Stato prima di ciascuna delle sue iniziative. Questo metodo avrebbe anche causato, secondo il quotidiano, domande e obiezioni a Washington.

La successione di movimenti dà sollievo a queste informazioni. Michel Issa visitò Israele all’inizio di settembre e incontrò il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il 15 settembre è stato a Zawtar al-Gharbiyah, una delle aree pilota in cui Washington vuole misurare i risultati dell’accordo quadro. In mezzo, ha aumentato i contatti politici e religiosi in Libano.

Il suo ruolo non assomiglia più a quello di un ambasciatore incaricato di spiegare la politica americana a Beirut. Essa funge da punto di incontro tra la presidenza libanese, il governo, l’esercito, Israele e i vari attori politici del paese.

Da Tel Aviv a Sud Libano, diplomazia sul campo

Lo spostamento di Michel Issa a Zawtar al-Gharbiyah è indicativo di questo metodo.

L’Ambasciata degli Stati Uniti ha spiegato che la visita dovrebbe consentire di osservare direttamente i progressi e le difficoltà incontrate nelle aree sperimentali. L’obiettivo era anche quello di valutare le condizioni di vita delle popolazioni e gli ostacoli al loro ritorno.

L’ambasciatore è stato accompagnato da una delegazione del Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione. Ha visitato la Chiesa dell’Annunciazione prima di andare al ponte Qaaqaiyat al-Jisr. Questa presenza del Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione dà una dimensione aggiuntiva al tour. Washington non sta solo guardando il dispiegamento militare. La ricostruzione, l’infrastruttura e il ritorno della popolazione fanno ora parte della valutazione del processo.

Tuttavia, Ad Diyar del 17 settembre 2026 attribuiva la visita ad una funzione politica più importante. Secondo le notizie quotidiane, Michel Issa ha voluto esaminare il funzionamento pratico dell’accordo quadro e le difficoltà incontrate nel primo esperimento.

Zawtar è diventato un laboratorio. L’esercito ha più responsabilità. Gli abitanti sono tornati. Washington vuole determinare se questo metodo può essere replicato in altre posizioni.

L’approccio americano è quindi quello di avvicinare i negoziati al terreno. Invece di aspettare molto per risolvere tutti i problemi del Sud contemporaneamente, gli Stati Uniti stanno cercando di produrre risultati limitati e poi estenderli.

Michel Issa diventa uno dei principali strumenti di questa strategia.

Un canale per Israele Oltre Beirut

Il suo viaggio in Israele è un’altra rottura con la diplomazia classica di un’ambasciata americana in Libano.

Michel Issa incontrò Benjamin Netanyahu il 1o settembre, insieme all’ambasciatore americano in Israele. L’incontro ha avuto luogo in un momento in cui i negoziati tra Beirut e Tel Aviv stavano attraversando un periodo di blocco.

Il ruolo dell’ambasciatore diventa quindi molto speciale. Rappresenta Washington a Beirut, ma si reca in Israele per discutere direttamente con i funzionari israeliani un caso i cui effetti monitora anche con le autorità libanesi.

Questa configurazione permette di circolare rapidamente le posizioni.

I funzionari libanesi possono inoltrare le loro richieste di ritiro, operazioni militari, detenuti o aree pilota. Può quindi discutere questi problemi con i funzionari israeliani prima di tornare a Beirut. Il dipartimento di stato mantiene ovviamente la direzione politica della mediazione statunitense, ma l’ambasciatore ha una presenza locale permanente che i funzionari di Washington non hanno.

La personalità e la conoscenza del Libano di Michel Issa rafforzano ulteriormente questa funzione.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 presenta proprio questa vicinanza come uno dei fattori che spiegano la latitudine che avrebbe. Secondo fonti citate dal giornale, Donald Trump gli ha dato una significativa fiducia politica.

Il quotidiano descrive così un diplomatico meno bloccato nelle procedure abituali e più incoraggiato a cercare aperture se stesso.

Iniziative che creeranno prenotazioni a Washington

Tuttavia, questa autonomia avrebbe i suoi limiti.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 riferisce che alcune iniziative di Michel Issa hanno sollevato domande nell’amministrazione statunitense. Il giornale si riferisce in particolare ad un modo di agire che non comporta sempre un coordinamento preventivo dettagliato con tutti i livelli del Dipartimento di Stato.

Questo non è necessariamente un conflitto tra l’ambasciatore e Washington. Un’amministrazione può lasciare un importante margine tattico al suo rappresentante pur mantenendo il controllo sulle decisioni strategiche. Ma questa distinzione diventa particolarmente sensibile quando un ambasciatore interviene su questioni che riguardano direttamente Israele, Hezbollah e bilanci interni libanesi.

La posta in gioco va oltre le normali relazioni bilaterali.

Michel Issa interviene in una negoziazione dove ogni formulazione può avere conseguenze. Una dichiarazione su Hezbollah è interpretata a Beirut, Tel Aviv e Washington. Una visita al Sud può essere letto come un messaggio all’esercito, al partito sciita o ad Israele. Un incontro con un leader religioso può diventare un segnale politico.

Più l’ambasciatore ha spazio per la manovra, maggiore è le sue iniziative.

Questo spiega anche l’attenzione insolita prestata a ciascuno dei suoi movimenti.

Hezbollah, un interlocutore indiretto ma inevitabile

Anche Michel Issa aprì un delicato spazio diplomatico attorno a Hezbollah.

All’inizio di settembre, dopo un incontro con il vice-presidente Shiite Islamic High Council Sheikh Ali al-Khatib, ha indicato che Washington era disposta a negoziare con Hezbollah, ma attraverso lo Stato libanese. Questa formulazione segue una linea fondamentale: è il governo che negozia per conto del Libano.

Tuttavia, riconosce implicitamente una realtà. Nessun accordo duraturo dei file di armi può essere raggiunto senza una forma di dialogo che raggiunge Hezbollah.

L’ombra è importante. Washington non trasforma il partito in interlocutore ufficiale nei negoziati con Israele. Al contrario, lo Stato deve rimanere il canale. Ma il dialogo interno necessario per attuare un possibile accordo richiede che le posizioni di Hezbollah siano conosciute e discusse.

Michel Issa si ritrova quindi in un ruolo intermedio.

Parla con le istituzioni statali. Egli incontra persone vicine all’ambiente politico di Hezbollah. Trasmette posizioni americane. Allo stesso tempo, ha seguito i negoziati con Israele.

Questo movimento tra universi politici che comunicano tra di loro sta aumentando meccanicamente la sua influenza.

Esso crea anche il rischio che l’ambasciatore diventi il punto di ingresso necessario per un numero crescente di casi libanesi.

Detenuti, altri interventi personali

Il caso dei libanesi detenuti da Israele mostra anche l’espansione del suo ruolo.

Dopo il rilascio di diverse persone catturate nel sud del Libano, Michel Issa ha promesso di continuare i suoi sforzi per gli altri detenuti. Il tema non è solo diplomazia umanitaria. È una delle richieste importanti di Beirut nelle discussioni con Israele.

Per Joseph Aoun, come per Nawaf Salam, il ritorno dei prigionieri è uno dei risultati che la negoziazione deve produrre. Il governo sta anche usando questo problema per difendere la via diplomatica contro le critiche parlamentari.

Quando Michel Issa interviene personalmente su questo problema, contribuisce direttamente alla capacità di Washington di dimostrare l’utilità del processo.

Un rilascio può essere presentato come risultato concreto. Rafforza la posizione di chi difende i negoziati. Al contrario, la mancanza di progresso sta alimentando la critica dell’accordo quadro.

L’ambasciatore sta lavorando su questioni che possono cambiare il rapporto politico interno intorno alla strategia scelta dallo Stato.

Zawtar rivela il metodo Issa

La visita a Zawtar permette di comprendere meglio questa diplomazia di qualsiasi dichiarazione.

L’ambasciatore non era soddisfatto di ricevere rapporti sull’area sperimentale. Si è trasferito a osservare la situazione direttamente. Ha visto l’infrastruttura, ha incontrato i funzionari locali e ha discusso le condizioni per il ritorno della popolazione.

L’ambasciata americana ha poi insistito su quattro obiettivi: rafforzare l’autorità statale, sostenere l’esercito, proteggere i civili e ripristinare i servizi necessari per la stabilità.

Queste priorità dimostrano che Washington sta cercando di collegare la sicurezza e la ricostruzione.

Il metodo è quello di trasformare la negoziazione astratta in una successione di esperienze locali. Michel Issa diventa allora colui che controlla i risultati sul posto e può segnalare le difficoltà direttamente ai funzionari americani e israeliani.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 collega proprio questa visita ai disaccordi su Zawtar. Israele ha riferito che Hezbollah è stato indirettamente di ritorno alla località dopo il ritorno degli abitanti. Le obiezioni presumibilmente riguardano, tra l’altro, le strutture sociali vicine al partito e alcune persone considerate come suoi sostenitori.

La visita di Michel Issa gli ha permesso di esaminare la realtà dietro le valutazioni contraddittorie trasmesse a Washington.

È un importante potere diplomatico: produrre la propria lettura del suolo piuttosto che dipendere interamente dalle relazioni libanesi o israeliane.

Tra i critici israeliani e la difesa dell’esercito

L’ambasciatore è anche al centro di un’altra battaglia: quella dell’esercito libanese.

Israele sta aumentando la sua critica alla sua capacità di disarmare Hezbollah. Ad Diyar del 17 settembre 2026 si riferisce ai rapporti israeliani trasmessi a Washington sulla condotta dell’istituzione militare. Il giornale riferisce anche l’esistenza di pressioni contro il suo comando.

Allo stesso tempo, la posizione pubblica degli Stati Uniti continua a rappresentare l’esercito come partner centrale nel rafforzamento dell’autorità statale.

La visita di Michel Issa al Sud illustra questa dualità. L’ambasciata degli Stati Uniti riaffermò esplicitamente il sostegno degli Stati Uniti al governo e all’esercito. Nello stesso tempo, Washington valuta i risultati ottenuti in aree sperimentali, proprio dove Israele esprime le sue critiche.

L’ambasciatore deve quindi arbitrare tra diverse narrazioni a terra.

L’esercito sostiene di svolgere i compiti ad esso affidati. Israele considera i risultati insufficienti. Le autorità libanesi chiedono più risorse. Washington condiziona parte del suo sostegno al progresso misurabile.

Michel Issa occupa una posizione privilegiata per influenzare la valutazione americana di queste varie affermazioni.

Il suo rapporto su ciò che vede nel sud può avere conseguenze molto maggiori di una semplice visita al protocollo.

Diplomazia personale sotto Washington

L’alta visibilità di Michel Issa non significa che la politica americana in Libano sarebbe diventata un uomo.

I negoziati con Israele rimangono condotti all’interno di un più ampio quadro americano. Il Dipartimento di Stato partecipa direttamente alle riunioni. Le decisioni sull’aiuto militare sono anche la responsabilità di Washington e del Congresso. I rapporti con Israele comportano diversi livelli di governo.

Ma l’ambasciatore ha un notevole vantaggio: è presente ogni giorno a terra e può agire rapidamente tra diversi interlocutori.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 descrive proprio questa latitudine come una delle caratteristiche del suo mandato. L’ambasciatore sarebbe autorizzato a prendere iniziative purché rimangano compatibili con gli obiettivi generali dell’amministrazione Trump.

Questo metodo corrisponde anche ad una negoziazione estremamente commovente.

Gli incidenti militari possono cambiare la situazione entro ore. Un’area sperimentale può incontrare un problema imprevisto. Un rilascio di detenuti può aprire una finestra diplomatica. Una dichiarazione israeliana può provocare una crisi politica a Beirut.

Sistematicamente in attesa di una lunga catena di istruzioni ridurrebbe la capacità di risposta americana.

L’autonomia tattica dell’ambasciatore può quindi essere uno strumento. Diventa problematico solo se comincia a produrre differenze con altri centri decisionali americani.

È proprio su questo confine che le domande riportate da Ad Diyar sono concentrate.

Un ruolo ancora più importante

I prossimi mesi dovrebbero rafforzare piuttosto che ridurre l’importanza di Michel Issa.

I negoziati tra Libano e Israele devono continuare. Le aree sperimentali dovrebbero espandersi se il metodo produce risultati. Il file dei prigionieri rimane aperto. L’esercito attende decisioni sul suo sostegno internazionale. Il Finul deve lasciare il Libano alla fine del 2026 e la sua sostituzione non è ancora risolta.

Ognuno di questi file coinvolge Washington.

L’ambasciatore americano dovrà quindi affrontare contemporaneamente le richieste di Joseph Aoun, le scelte di Nawaf Salam, le richieste israeliane e le posizioni di Hezbollah relayed dagli attori libanesi.

Il suo margine di manovra può quindi essere misurato non dal numero dei suoi movimenti, ma dai risultati ottenuti.

Un ulteriore ritiro israeliano dimostrerebbe la sua capacità di portare avanti i negoziati. L’estensione delle aree pilota rafforzerebbe il suo ruolo nel metodo graduale. Un’ulteriore liberazione dei prigionieri darebbe un risultato tangibile alla sua mediazione. Al contrario, un rafforzamento delle condizioni americane verso l’esercito rivelerebbe il peso delle critiche israeliane a Washington.

Michel Issa è così in una posizione singolare. Non è né il negoziatore libanese né il rappresentante di Israele. Né è l’unico decisore americano. Ma è all’incrocio di quasi tutti i canali attualmente aperti.

È questa posizione, ancor più del suo stile personale, che lo rende uno degli attori più influenti della sequenza. Dietro la questione di quanto Washington permetta di andare è ora una domanda più importante: quanto gli Stati Uniti vogliono usare questa diplomazia sul campo per trasformare gradualmente l’equilibrio del potere nel sud del Libano e guidare Beirut e Israele verso un accordo molto più ampio che solo il controllo dei confini?