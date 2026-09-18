Dietro le quinte del Futuro: Saad Hariri prepara il suo ritorno ad una nuova dottrina politica?

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Il possibile ritorno di Saad Hariri al gioco politico libanese non sarebbe stato preparato per il momento dall’annuncio di una candidatura o dalla spettacolare ricostituzione dell’apparato elettorale della Corrente del Futuro. Le informazioni pubblicate da una fonte mediatica il 18 settembre 2026 descrive un approccio più strutturato: la preparazione di un congresso politico sotto la sua supervisione per produrre una nuova dichiarazione politica e ridefinire l’attuale tendenza dopo diversi anni di ritiro. I temi in discussione sono sufficientemente specifici per andare oltre la questione personale del ritorno dell’ex Primo Ministro. Essi riguardano il monopolio statale delle armi, la decisione sulla guerra e la pace, il rifiuto di portare il Libano in conflitti regionali e il ritorno all’accordo Taif come quadro di riferimento.

Queste informazioni provengono da fonti interne nella Corrente del Futuro e non sono ancora l’annuncio ufficiale di un programma adottato. Questa riserva è essenziale. Ma permettono di capire cosa potrebbe essere in preparazione: meno un semplice ritorno da Saad Hariri che un tentativo di riposizionare la corrente in un paesaggio politico profondamente diverso da quello che aveva lasciato. Hezbollah è sotto pressione militare e politica senza precedenti, lo Stato sostiene di voler indietro il monopolio delle armi, Joseph Aoun e Nawaf Salam hanno messo la sovranità al centro del loro discorso, l’Arabia Saudita rimane coinvolta nella questione libanese e il Sud è impegnato in una negoziazione che potrebbe alterare permanentemente l’equilibrio interno. La Corrente del Futuro sembra voler costruire la sua nuova dottrina intorno a questa trasformazione.

Un congresso per produrre una linea, non solo per riorganizzare un partito

Secondo informazioni provenienti da fonti interne, i preparativi per il congresso sono sotto la supervisione di Saad Haririri. L’obiettivo sarebbe di emettere una nuova dichiarazione politica. La scelta di questa formula è significativa. Una dichiarazione politica non è solo un mezzo per riorganizzare le strutture partigiane o per distribuire le responsabilità interne. Esso stabilisce una lettura della situazione nazionale, identifica le priorità e definisce le linee intorno alle quali l’attuale intende ricostruire la sua identità.

Gli assi segnalati sono particolarmente rivelanti. La prima riguarda l’esclusività delle armi nelle mani dello Stato. La seconda riguarda la decisione sulla guerra e la pace, che dovrebbe essere anche la responsabilità esclusiva delle istituzioni. Il terzo è che il Libano non dovrebbe essere utilizzato come base per il confronto esterno. Il quarto pone l’accordo Taif al centro del progetto politico.

Preso separatamente, nessuno di questi temi è nuovo nel discorso sovrano libanese. Il loro interesse deriva dalla loro combinazione e soprattutto dal momento in cui riappare. Per anni, il dibattito sulle armi di Hezbollah è stato in gran parte bloccato dal rapporto di potere interno. L’argomento esisteva nei programmi politici, ma le istituzioni avevano poca capacità di tradurlo in politica pubblica. Nel settembre del 2026 la situazione era diversa: il monopolio delle armi non era più solo una richiesta di opposizione. È diventato un obiettivo assunto dallo Stato.

Il Movimento Futuro potrebbe quindi tornare in un ambiente in cui parte del suo discorso storico è già al centro della politica ufficiale. Questa situazione gli dà un’opportunità, ma crea anche un problema: come possiamo tornare politicamente senza semplicemente ripetere ciò che la presidenza e il governo dicono già?

La risposta sembra essere ricercata in una più ampia dottrina che collega le armi, Taif e il rifiuto delle guerre regionali.

La scelta del file di armi non è infastidita

Il monopolio delle armi all’avanguardia di una futura dichiarazione politica ci permetterà di riposizionarci sulla questione più importante della fase attuale. Ma questo orientamento ridefinirebbe anche il suo rapporto con Hezbollah.

Il soggetto non è più solo quello dell’esistenza di un arsenale. Riguarda la capacità di un attore non statale di partecipare a una guerra o di aprire un fronte senza la decisione presa esclusivamente dalle istituzioni libanesi. Le conseguenze dei recenti conflitti hanno dato a questo problema una dimensione molto più concreta. La distruzione nel sud, lo spostamento della popolazione, l’occupazione israeliana di alcune aree e la dipendenza del Libano dalle mediazioni internazionali hanno posto la decisione di guerra al centro del dibattito.

La futura linea assegnata al Futuro cercherà precisamente di collegare i due elementi: armi e decisione. Non basterebbe dire che le armi devono appartenere allo Stato. Va anche stabilito che nessuno può coinvolgere il paese in un confronto esterno al di fuori di una decisione istituzionale.

Questa formulazione consentirebbe a Saad Hariri di evitare un discorso esclusivamente diretto contro Hezbollah. Il problema sarebbe presentato come una questione di funzionamento dello stato. L’obiettivo politico resterebbe identificabile, ma l’argomento sarebbe istituzionale: un paese non può esercitare la propria sovranità se diversi centri hanno la capacità autonoma di decidere sull’uso della forza.

Ciò sarà importante se si terrà il congresso e se la dichiarazione annunciata segue effettivamente le linee riportate. Un discorso di confronto comunitario rischierebbe di ricostruire le vecchie linee di frattura. Al contrario, una dottrina incentrata sull’autorità istituzionale potrebbe cercare di mettere la corrente nel nuovo consenso che le autorità stanno cercando di costruire intorno all’esercito.

« Non trasformare più il Libano nella terra delle guerre degli altri »

Il terzo asse riportato da fonti interne è probabilmente il più politico: impedire al Libano di essere relegato in conflitti esterni. Dietro questa formula si legge quasi due decenni di crisi libanesi.

Il Movimento Futuro potrebbe quindi cercare di rendere la neutralizzazione del territorio libanese un principio strutturale. Non sarebbe necessariamente neutralità giuridica in senso stretto, poiché le informazioni disponibili non menzionano l’adozione di uno status di neutralità. La linea sarebbe più pragmatica: i conflitti regionali non devono più essere in grado di determinare automaticamente l’ingresso del Libano nel confronto.

Questa posizione è di particolare importanza nel contesto attuale. Le tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti strutturano gran parte della regione. Lo Yemen è ancora una volta una casa importante. Lo Stretto di Bab al-Mandeb e lo Stretto di Ormuz sono al centro di un confronto che colpisce direttamente l’energia e i flussi commerciali. In questo contesto, l’obiettivo attribuito alla corrente è quello di separare il Libano per quanto possibile da questi scontri.

Questa dottrina potrebbe anche essere un messaggio all’Arabia Saudita. Riyadh ha da tempo voluto che il Libano smettesse di essere usato come estensione delle relazioni di potere regionali iraniani. Una nuova linea basata sulla sovranità e la decisione esclusiva dello Stato sarebbe quindi compatibile con le attuali priorità saudite.

Tuttavia, dobbiamo evitare di andare oltre le fonti. Non ci sono prove che un accordo politico sia già stato raggiunto tra Saad Hariri e Riyadh al suo ritorno. Fonti interne parlano di superare le tensioni del passato e il desiderio di ricostruire il rapporto. Questo è un segnale, non prova di sponsorizzazione saudita del progetto.

Taëf come strumento di ritorno al centro del sistema

La scelta di rimettere l’accordo di Taef al centro della futura dichiarazione è probabilmente il meno spettacolare e ancora uno dei più importanti. Per il Courant du Futur, Taëf è un quadro istituzionale e parte del suo patrimonio politico. La conferma aiuterà a difendere la ricostruzione dello Stato senza aprire immediatamente il dibattito esplosivo su una revisione completa del sistema.

Questa strategia avrebbe diversi vantaggi. In primo luogo, sarebbe possibile rispondere alle richieste di modifiche degli saldi istituzionali richiamando che parte delle disposizioni di Taëf sono ancora incomplete. La Presidenza del Consiglio e le istituzioni costituzionali costituirebbero il cuore del funzionamento politico senza presentare tale pretesa come rigorosamente Sunni.

Infine, Taef offre un linguaggio comune con l’Arabia Saudita, che ha storicamente svolto un ruolo importante nella conclusione dell’accordo.

La scelta del testo come riferimento potrebbe quindi svolgere tre funzioni simultanee: ricostruire l’identità dell’attuale, ristabilire un ponte con Riyadh e opporsi al sistema delle relazioni armate di forza un quadro istituzionale riconosciuto.

Ma c’è una difficoltà. Reaffirming Taef è politicamente semplice finché rimane a livello di principi. La sua attuazione solleva immediatamente questioni molto più delicate: il funzionamento delle istituzioni, il decentramento, le relazioni tra le comunità, la graduale abolizione del confessionale politico e l’organizzazione del potere esecutivo. Le informazioni disponibili non indicano fino a che punto il futuro congresso intende proseguire su queste questioni.

Questo è uno degli elementi che renderà possibile distinguere una vera dottrina da un semplice ritorno ai riferimenti storici della corrente.

La connessione con Riyadh sarà il vero test

Fonti interne alla Corrente del Futuro descrivono le tensioni passate con l’Arabia Saudita come una parentesi da superare. Questa formulazione è importante perché il ritiro di Saad Hariri dalla vita politica non può essere compreso indipendentemente dal deterioramento della sua relazione con Riyadh.

Un ritorno sostenibile richiederebbe quindi probabilmente chiarimenti di questa relazione. Ma il contesto è cambiato. L’Arabia Saudita non sembra più voler riprodurre esattamente il modello in cui un grande leader sunnita era il suo principale relè nel sistema libanese. Le informazioni da fonti informate indicano che Riyadh ora favorisce il sostegno allo stato, Joseph Aoun, Nawaf Salam e l’esercito.

Questo sviluppo obbliga Saad Hariri ad adattare il suo eventuale ritorno.

Non può più semplicemente presentarsi come il principale interlocutore libanese in Arabia Saudita. Deve dimostrare che il suo progetto fa parte del consolidamento delle istituzioni che Riyadh già sostiene. I temi del congresso sono proprio in risposta a questo vincolo: stato, esercito, monopolio delle armi, Taif e rifiuto dei conflitti regionali.

La convergenza è abbastanza forte da essere notato. Tuttavia, non porta ancora alla conclusione che Riyadh sta preparando o finanziando il ritorno di Hariri. Il silenzio delle fonti su una decisione saudita esplicita richiede che questa distinzione sia mantenuta.

L’indicatore reale verrà quindi da come Riyadh reagirà quando la nuova dichiarazione politica sarà resa pubblica. Una ripresa visibile dei contatti, incontri di alto livello o supporto politico esplicito avrebbe un significato altrimenti più forte della speculazione attuale.

La corrente deve anche risolvere il suo problema interno

Saad Hariri non avrebbe trovato il Libano politico che ha lasciato. La sua assenza ha lasciato uno spazio frammentato Sunni. I membri del Parlamento, i funzionari locali e i nuovi dati hanno sviluppato la propria autonomia. Nawaf Salam detiene ora la presidenza del Consiglio e ha legittimità istituzionale indipendente dall’attuale. Diverse forze politiche sono anche abituate ad operare senza un grande blocco Hariri in grado di strutturare una parte importante del Parlamento.

Un congresso politico deve quindi rispondere a una domanda che l’unico ritorno di Saad Hariri non risolve: che cosa è diventato la Corrente del Futuro come organizzazione?

Una dichiarazione sulle armi e Taif può definire un’identità. Non ricostruisce automaticamente una rete politica, elettorale e territoriale. La corrente dovrà determinare chi parla per suo conto, quali strutture vengono riattivate, come verranno trattate le cornici che hanno preso la loro distanza e quale luogo sarà lasciato per una nuova generazione.

Le fonti disponibili si concentrano principalmente sulla dottrina e danno poche informazioni su questa riorganizzazione. Questa assenza è di per sé interessante. Lei suggerisce che l’attuale priorità potrebbe essere quella di ricostruire prima una ragione politica per tornare prima di ricostruire completamente la macchina.

Questo è un metodo più conservatore che un annuncio immediato delle elezioni di ritorno.

Può Hariri tornare senza competere con Nawaf Salam?

Un’altra novità è la presenza di Nawaf Salam come capo del governo. Il Courant du Futur è da tempo centrale alla rappresentanza politica sunnita e all’accesso alla presidenza del Consiglio. Oggi, questa funzione è effettuata da una persona che non esce dal suo apparato e che egli stesso porta alcuni dei temi che la corrente sembra voler assumere: stato, riforma, sovranità e monopolio delle armi.

Un ritorno da Saad Hariri potrebbe quindi produrre la concorrenza. Ma potrebbe anche cercare di evitarlo.

La futura dichiarazione politica aiuterà a comprendere la direzione scelta. Se attacca l’azione del governo frontalmente, la corrente si posiziona come una forza che cerca di recuperare il suo vecchio spazio. Se sostiene gli ampi orientamenti istituzionali, proponendo la propria lettura di Taëf e della rappresentanza politica, Hariri potrebbe scegliere una strategia di complementarità prima di una possibile competizione elettorale.

L’informazione attuale sembra più coerente con la seconda ipotesi, ma non è possibile stabilirla. Non ci sono ancora prove abbastanza forti per descrivere una strategia concordata per Nawaf Salam.

Questo punto merita quindi di essere monitorato piuttosto che riempito da ipotesi.

Un ritorno che si prepara prima con idee

L’elemento più interessante delle informazioni disponibili è finalmente quello che non dicono. Non danno una data ufficiale di ritorno. Non annunciano una domanda. Non descrivono una lista di elettori. Non sono d’accordo con Riyadh. Parlano di un congresso, di una dichiarazione e di una dottrina.

Ciò indica che il primo numero è politico prima di essere eletto.

Saad Haririri sembra dover rispondere a una domanda semplice ma difficile: quale funzione può ancora adempiere la Corrente del Futuro in Libano del 2026? Rientrare solo in nome della sua storia o del suo peso comunitario sarebbe insufficiente. Il paesaggio è cambiato, e parte dei temi precedentemente portati dal suo campo è ora preso in consegna dallo Stato stesso.

La linea in preparazione sembra cercare la risposta in una sintesi: sostenere lo stato al momento in cui cerca di recuperare la decisione militare, rimettere Taif al centro del sistema, rifiutare di coinvolgere il territorio nelle guerre regionali e ricostruire gradualmente il rapporto con l’Arabia Saudita.

La scommessa è coerente. Non è senza difficoltà. La corrente dovrà dimostrare che non torna a occupare uno spazio lasciato vacante. Egli dovrà anche spiegare come i principi annunciati possono essere applicati senza produrre un nuovo confronto interno.

È a questo livello che il congresso annunciato diventerà più importante. Se semplicemente ripete i riferimenti storici della corrente, rimarrà un esercizio di riorganizzazione partigiana. Se specifica come lo stato deve recuperare la decisione di guerra, il calendario del monopolio delle armi, la lettura contemporanea di Taif e il rapporto con le potenze regionali, sarà il primo passo verso un ritorno politico autentico.

Per Saad Hariri, la sfida è forse più da saperequando tornarema per determinarecon il quale il progetto di tornare in un paese in cui il focus del dibattito si è spostato su argomenti che già difendeva, ma che altri attori istituzionali portano ora senza di lui.