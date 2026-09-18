Parigi senza un calendario: dietro la manifestazione diplomatica, il finanziamento dell’esercito resta da negoziare

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L’incontro tenutosi a Parigi il 17 settembre è stato destinato a dare concreta espressione al sostegno internazionale esposto all’esercito libanese e alle forze di sicurezza interna. Il giorno successivo, tuttavia, le informazioni da fonti diplomatiche e politiche hanno descritto un risultato molto più prudente dell’immagine prodotta dall’incontro. Joseph Aoun, Emmanuel Macron e re Abdullah II di Giordania hanno dato all’evento un peso politico innegabile. I funzionari militari, i rappresentanti americani, europei e arabi hanno sentito le necessità del Libano. L’esercito e le forze di sicurezza hanno presentato le loro priorità. Ma non è stato annunciato alcun importante pacchetto finanziario, non sono stati impegnati importi collettivi e, soprattutto, la conferenza che deve trasformare queste discussioni in impegni concreti non ha ancora ricevuto un calendario definitivo.

Questa differenza tra il significato politico di Parigi e il suo risultato finanziario è il vero argomento. Il Libano non è più in una fase in cui è sufficiente ottenere una dichiarazione di sostegno per il suo esercito. Sta preparando un profondo cambiamento nella sua architettura di sicurezza. UNIFIL deve lasciare il Sud alla fine dell’anno. L’esercito deve aumentare considerevolmente la sua presenza lì. Allo stesso tempo, è chiamato ad attuare le decisioni di Stato sul monopolio delle armi, mentre il ritiro israeliano rimane incompleto. La domanda posta dai partner stranieri non è quindi più astratta: sono pronti a finanziare questa trasformazione rapidamente, e in quali condizioni?

Una riunione preparatoria che non era ancora la conferenza dei donatori

Parte dell’incomprensione di Parigi proviene dalla natura stessa dell’incontro. Questa non era la grande riunione per raccogliere contributi finanziari, ma una riunione preparatoria organizzata nell’ambito del processo Aqaba. Il suo obiettivo era quello di riunire i partner, presentare le esigenze e iniziare a coordinare le risposte. È proprio per questo che Joseph Aoun ha pubblicamente chiesto ai partecipanti di lasciare Parigi con una chiara roadmap e un calendario per la conferenza di sostegno internazionale.

Questa richiesta sta rivelando. Se il calendario fosse già stato concordato, il presidente libanese non avrebbe dovuto renderlo uno degli obiettivi della riunione. Le informazioni provenienti da fonti diplomatiche confermano che alla fine delle discussioni, la vera riunione finanziaria è rimasta organizzata. Le delegazioni avevano ascoltato le richieste libanesi e dovettero trasmetterle ai loro governi per determinare ciò che erano preparati a fornire.

Questa operazione è classica in una conferenza preparatoria, ma il contesto libanese gli dà una particolare urgenza. Il paese non prepara un programma militare per diversi anni in un ambiente stabile. Lavora contro un calendario. La scomparsa dell’UNIFIL richiede una scadenza, mentre l’esercito deve mantenere simultaneamente le sue missioni in tutto il paese. Il tempo diplomatico dei capitali donatori può quindi non corrispondere al tempo operativo dell’istituzione militare.

Il re Abdullah II ha anche indicato che un nuovo incontro doveva avvenire prima della fine dell’anno per esaminare ciò che sarebbe stato raggiunto. Questa è una pietra miliare politica, ma non significa che sia stata stabilita una conferenza di finanziamento con un elenco di contributi. Parigi ha quindi avviato un processo piuttosto che completarlo.

L’esercito non è venuto con una richiesta astratta

La sua delegazione non aveva semplicemente chiesto « più assistenza ». L’Armata e le Forze di Sicurezza Interna hanno presentato rapporti dettaglianti le loro esigenze. Le dichiarazioni pubbliche identificano molte di queste: capacità di sorveglianza, controllo dei confini, controllo dei droni, parti di ricambio per le attrezzature esistenti e rafforzamento della capacità operativa delle unità.

Il re Abdullah II era particolarmente specifico su questo punto. Ha sottolineato la necessità di colmare rapidamente le lacune nel monitoraggio dello spazio aereo, i droni e la manutenzione delle attrezzature. Il suo intervento dimostra che le discussioni sono andate oltre il principio generale di sostegno per entrare nella questione delle capacità che l’esercito realmente manca.

Joseph Aoun, d’altra parte, ha sviluppato un argomento direttamente per i donatori: l’esercito sta già facendo molto con poche risorse e potrebbe fare di più se le risorse necessarie sono state fornite. Egli ha anche promesso che gli aiuti internazionali sarebbero stati combinati con meccanismi di trasparenza e di responsabilità, dicendo che lo Stato libanese dovrebbe riprendere gradualmente una quota maggiore del finanziamento delle sue istituzioni militari e di sicurezza quando le sue capacità finanziarie lo permettono.

Non e’ anomalia. Risponde a una domanda da parte dei donatori: il finanziamento dell’esercito non può significare creare un’istituzione la cui parte crescente dell’operazione dipenderebbe indefinitamente dai contributi esteri. Beirut chiede quindi un sostegno massiccio per fare un passo avanti, promettendo che non diventerà un metodo permanente di finanziamento.

Ma l’incontro di Parigi ha mostrato soprattutto che i partner non solo guardano l’elenco delle attrezzature. Guardano cosa dovrebbero avere queste attrezzature.

Dietro le richieste militari, la questione politica delle armi

È qui che le informazioni dietro le quinte diventano decisive. Fonti diplomatiche riferite da un punto di origine mediatica ad una posizione americana e saudita che è più esigente del discorso di sostegno pubblico potrebbe suggerire. A loro avviso, una sostanziale assistenza militare sarebbe legata all’attuazione da parte dello Stato delle sue decisioni sul monopolio delle armi e, più direttamente, al trattamento dell’arsenale di Hezbollah.

Non vi è alcun documento ufficiale a disposizione per affermare che una condizione finanziaria formale è stata redatta in una forma specifica. Sarebbe quindi eccessivo parlare di un ultimatum finanziario stabilito. D’altra parte, il legame politico tra il rafforzamento dell’esercito e il monopolio delle armi è evidente nelle dichiarazioni pubbliche stesse. Il re Abdullah II inviò l’esercito a dare i mezzi e la libertà di affrontare le questioni interne e di concentrare le armi nelle mani dello Stato. Anche la presidenza francese ha presentato l’esercito come strumento che consente allo Stato di esercitare la sua piena autorità e monopolio sulle armi.

La differenza tra posizioni è quindi meno oggettiva che nel metodo. Parigi sembra favorire un graduale aumento dell’esercito, con l’idea che deve prima essere dato sufficiente capacità in modo che lo stato possa estendere la sua autorità senza causare una rottura incontrollata. L’informazione diplomatica descrive Washington e Riyadh come più impegnati nella traduzione concreta delle decisioni già prese.

Questo divario può spiegare perché Parigi ha prodotto un forte impegno politico senza produrre immediatamente un impegno finanziario equivalente. Prima di sostenere grandi somme, i donatori vogliono sapere esattamente quale sarà il ruolo dell’esercito nei prossimi mesi, come si evolverà il problema delle armi e come questa evoluzione si collegherà con il ritiro israeliano.

Il ritiro israeliano è la serratura che Beirut mette sul tavolo

Joseph Aoun ha specificamente cercato di impedire a Parigi di trasformare il sostegno per l’esercito in una discussione a senso unico degli obblighi libanesi. Il suo discorso ha messo gli impegni israeliani al centro dell’equazione. Il Libano, ha sostenuto, ha cominciato ad attuare ciò che aveva accettato. Ma la continuazione di questo processo non può essere separata dalla fine degli attacchi israeliani, violazioni e occupazione di parti del territorio.

Questa posizione ci permette di capire perché Beirut insiste così sulla piena attuazione della formula tripartita negoziata con Israele. Il ragionamento libanese è quello di rifiutare una sequenza in cui lo Stato sarebbe tenuto a produrre tutti i risultati di sicurezza attesi mentre Israele manterrebbe la possibilità di occupare posizioni o di condurre operazioni.

Macron si unì pubblicamente a parte di questo ragionamento. Ha annunciato la sua intenzione di parlare con Donald Trump in modo che gli impegni di Israele sarebbero stati rispettati. Ha anche fatto riferimento a un progressivo ritiro israeliano accompagnato contemporaneamente dall’acquisizione della terra da parte dello Stato libanese.

La parola importante qui è « simultaneamente ». Disegna un metodo diverso di una precondizione imposta ad un singolo partito. L’esercito sta avanzando, Israele sta ritirando e il controllo statale sta progredendo. Su carta, questa sequenza consente di uscire dal blocco. A terra, richiede un meccanismo estremamente preciso: quale posizione viene evacuata prima, quale unità libanese la sostituisce, che controlla la transizione e che cosa succede quando un passo non viene effettuato?

Questo meccanismo rimane uno dei temi della negoziazione.

Parigi vuole diventare un centro di decisione di nuovo sul file libanese

L’incontro aveva anche una funzione francese. Diverse prove dimostrano che Parigi cercò di riaffermare la sua presenza dopo un periodo di distanza da Beirut. Joseph Aoun ha moltiplicato i segni del rapprochement con Emmanuel Macron, andando oltre il record militare per evocare l’economia, l’energia e la ripresa dell’esplorazione del petrolio e del gas.

Questa dimensione spiega in parte l’investimento personale del Presidente francese. Parigi non vuole che il post-FINUL sia definito esclusivamente dagli Stati Uniti e da Israele. La Francia sta lavorando con l’Italia su un meccanismo per evitare il vuoto di sicurezza e vuole mantenere una capacità di leadership in un momento in cui il sistema stabilito nel sud è radicalmente ridisegnato.

La Giordania svolge anche un ruolo complementare. Il re Abdullah II ha canali privilegiati con Washington e diverse capitali arabe. Il suo coinvolgimento nel processo consente a Parigi di evitare la sua iniziativa che appare rigorosamente europea. Fornisce anche un canale per i paesi che possono partecipare finanziariamente al rafforzamento dell’esercito.

La fotografia politica di Parigi ha quindi una funzione: mostrare che il sostegno al Libano non è portato da una sola capitale. Ma questa dimostrazione rivela anche la difficoltà di finanziamento. Maggiore è il numero di partner, maggiore è la necessità di coordinare interessi diversi prima di convertire il sostegno politico in impegni materiali.

Perché nessuno firma un assegno vuoto

Le esitazioni dei donatori non sono confinate a Hezbollah. Il futuro dell’UNIFIL rimane incerto nelle sue modalità pratiche. I partner devono sapere quali missioni saranno trasferite all’esercito, quali funzioni rimarranno con una presenza internazionale o europea e quali risorse saranno necessarie per ciascuno. Finanziamento di un esercito che opera accanto a migliaia di pacificatori non è lo stesso di finanziare un esercito che deve assumere la maggior parte del controllo territoriale da solo.

I donatori devono anche determinare cosa possono fornire. L’assistenza militare non assume necessariamente la forma di un trasferimento di denaro. Essa può includere veicoli, sistemi di comunicazione, capacità di monitoraggio, formazione o fornitura di determinate spese. Questa frammentazione rende gli impegni globali più difficili, poiché i contributi devono essere reciprocamente compatibili.

Infine, ogni governo ha i propri vincoli. Gli Stati Uniti stanno esaminando gli aiuti in termini di politica regionale e di relazione con Israele. I paesi europei vogliono evitare di impegnarsi in una missione il cui mandato è ambiguo. I paesi arabi devono decidere quanto siano disposti a finanziare un’istituzione per svolgere un ruolo diretto nella questione delle armi. Il Libano chiede quindi un sostegno collettivo ai partner che non tutti danno esattamente lo stesso significato alla parola « supporto ».

Il successo di Parigi sarà misurato dopo Parigi

Sarebbe sbagliato concludere che l’incontro è fallito perché non ha prodotto immediatamente miliardi. Non era la sua funzione primaria. Ha permesso al Libano di presentare le sue esigenze a livello politico e militare, di rimettere in discussione il ritiro israeliano e di mantenere l’agenda internazionale post-FINUL. Ha anche ottenuto un chiaro impegno politico dalla Francia e dalla Giordania per rafforzare l’esercito.

Ma sarebbe altrettanto fuorviante presentare Parigi come se il finanziamento della nuova architettura di sicurezza fosse acquisito. Non e’ ancora qui. I bisogni devono essere convertiti in contributi. La conferenza principale deve essere organizzata. Le condizioni politiche devono essere chiarite. Il programma di ritiro israeliano deve essere articolato con il programma di distribuzione libanese. Il ruolo del futuro meccanismo internazionale deve finalmente essere definito.

Ecco perché la richiesta di Joseph Aoun per una roadmap e un calendario è probabilmente più rivelante delle dichiarazioni di supporto fatte davanti alle telecamere. Ciò dimostra che Beirut sa che la fase difficile sta iniziando.

Parigi è riuscita a riunire i partner intorno al tavolo. Resta da vedere chi accetterà di pagare, quanto provvederà, in quale forma e soprattuttoche chiederanno al Libano in cambio del loro impegnoSolo quando si conoscono queste quattro risposte si può giudicare l’incontro del 17 settembre per quello che ha prodotto: il punto di partenza per un rafforzamento duraturo dello Stato, o una nuova conferenza internazionale ricca di sostegno politico ma troppo lenta di fronte al calendario meridionale.