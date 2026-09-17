Dopo la Finale: i negoziati discreti che stanno già preparando i nuovi accordi di sicurezza nel sud del Libano

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Una battaglia diplomatica sta già avendo luogo dietro la scadenza di dicembre

Il futuro del Libano meridionale non è più solo negoziare intorno al ritiro israeliano, il dispiegamento dell’esercito libanese e delle armi di Hezbollah. Un quarto numero è stato evidenziato nelle discussioni: quello del meccanismo internazionale per accompagnare l’esercito dopo la fine della missione Finul, in programma per il dicembre 2026. Le informazioni pubblicate da diversi giornali il 17 settembre 2026 mostrano che le consultazioni sono già in corso. Si svolgono a diversi livelli. Parigi e Roma stanno lavorando sulle proprie tracce. L’Unione europea sta preparando una missione civile e militare. Beirut sta cercando di evitare un vuoto. Washington difende un’architettura diversa. Allo stesso tempo, secondo Al Akhbar del 17 settembre 2026, i rappresentanti europei impegnati in scambi discreti con Hezbollah per conoscere le sue linee rosse.

La posizione pubblica di Joseph Aoun fornisce un primo quadro per queste discussioni. Ad Diyar del 17 settembre 2026 riferisce che il presidente della Repubblica rifiuta un vuoto per avere successo alla Finul. Essa afferma di essere aperta ad un’altra forza, qualunque sia il suo nome, ma stabilisce una condizione: la sua esistenza deve essere basata su un quadro giuridico. Per Joseph Aoun, il principio essenziale di questo quadro deve rimanere sovranità statale. La missione di una presenza internazionale sarebbe di aiutare l’esercito e rafforzare lo stato, non sostituirlo.

Questa formulazione è importante. Essa dimostra che la presidenza libanese non chiude la porta ad un’architettura radicalmente diversa da quella che attualmente esiste. La domanda non è più solo per salvare il Finul. Beirut sta già considerando il suo scenario di sostituzione.

Tuttavia, il Libano continua a difendere formalmente la presenza delle Nazioni Unite. Al Bina, del 17 settembre 2026, riferisce che un gruppo di 86 deputati che hanno firmato una petizione a favore del mantenimento della Finul deve trasmettere questa posizione agli ambasciatori degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza. Due passi sono quindi intrapresi simultaneamente. Il primo cerca di preservare ciò che esiste. Il secondo prepara il caso in cui questo tentativo fallisce.

Questo doppio approccio riflette l’urgenza. Dicembre non è più una scadenza lontana. Per creare una nuova missione, è necessario determinare il suo mandato, composizione, finanziamento, catena di comando e relazioni con l’esercito. Occorre anche un accordo politico per il suo dispiegamento. Tuttavia, su quasi tutti questi punti, gli attori interessati non difendono ancora la stessa soluzione.

Gli europei avrebbero discretamente probato Hezbollah

Le informazioni più sensibili sono pubblicate da Al Akhbar il 17 settembre 2026. Secondo il giornale, le istituzioni dell’Unione europea e alcuni Stati attualmente impegnati nel Finul hanno aperto discussioni negli ultimi mesi lontano dai riflettori con diversi partiti libanesi. Questi contatti coprono il periodo successivo alla fine della missione internazionale.

Al Akhbar sostiene che un dialogo è stato tenuto con Hizbullah. Queste informazioni non sono presentate come provenienti da un annuncio ufficiale europeo o da una dichiarazione del partito. Si basa sulle fonti del giornale. Esso dovrebbe quindi essere considerato come informazioni attribuite ad Al Akhbar e non come un fatto indipendente confermato.

Secondo le stesse informazioni, gli interlocutori europei hanno ricevuto tre messaggi specifici da Hizbullah. Il primo sarebbe il rifiuto di qualsiasi forza militare o di sicurezza nel sud del Libano che non sarebbe dipendente dalle Nazioni Unite e non avrebbe funzionato sotto la risoluzione 1701. La seconda riguarda il riferimento politico del futuro regime di sicurezza. Il partito considererebbe l’accordo del 27 novembre 2024 come il quadro di riferimento per discutere il futuro del Sud e la presenza internazionale. Infine, si rifiuterebbe il successivo accordo quadro negoziato per diventare il riferimento legale per una nuova forza.

Se questa informazione è accurata, essa dà una dimensione diversa alle consultazioni europee. Gli europei non solo cercherebbero di determinare cosa accetterebbe il governo libanese. Cercavano anche di identificare le condizioni per una futura presenza internazionale per operare sul terreno senza incontrare l’opposizione diretta da Hezbollah.

Questo non significa che gli europei accettino le condizioni del partito. Piuttosto, mostrerebbe che cercano di misurare gli ostacoli prima di fermare una formula.

Al Akhbar aggiunge un altro elemento. Il dossier avrebbe anche dato luogo a consultazioni tra alcuni Stati europei, la Russia e la Cina, in particolare per un possibile approccio al Consiglio di sicurezza. Ancora una volta, nessun’altra pubblicazione del corpus permette di stabilire indipendentemente la realtà o il contenuto di questi scambi. Ma questa informazione fa luce su una delle principali difficoltà del caso: sostituire il Finul con un’altra presenza dell’ONU richiederebbe la ricostruzione di un consenso internazionale.

Una missione europea di tre anni prende forma

Un secondo caso è molto più concreto. Al Akhbar del 17 settembre 2026 rivela l’esistenza di una proposta di istituire una missione civile e militare europea di tre anni in Libano. Il governo deve rivedere una presentazione dal Dipartimento degli Affari Esteri riguardo a questo progetto.

Secondo le informazioni pubblicate dal giornale, la proposta ha avuto origine in una nota della delegazione dell’Unione europea al primo ministro Nawaf Salam il 5 agosto 2026. Essa assume un’iniziativa dell’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il regime rientra nella politica comune di sicurezza e di difesa dell’Unione europea.

L’obiettivo dichiarato sarebbe di contribuire alla piena attuazione della risoluzione 1701 e di assistere il governo nel rafforzare le istituzioni statali e la sua autorità. Il progetto include il supporto all’esercito libanese e alle forze di sicurezza interne.

Al Akhbar riferisce che le squadre militari e civili europee hanno visitato il Libano nel maggio e nell’agosto 2026. Essi avrebbero valutato le esigenze delle istituzioni di sicurezza. Il principio include il rafforzamento delle Forze di Sicurezza Interna per consentire loro di intraprendere più missioni nel Territorio. L’esercito avrebbe quindi ulteriori capacità per concentrarsi sui confini.

Il contenuto previsto va oltre la formazione generale. Il progetto citato da Al Akhbar menziona lo sviluppo delle capacità di sorveglianza e intelligenza. Esso riguarda anche la sicurezza marittima, le frontiere e i porti. Queste aree dimostrano che una possibile missione europea non sarebbe limitata al Sud. Esso parteciperà ad una più ampia riorganizzazione delle funzioni di sicurezza dello Stato.

Tuttavia, resta impossibile, sulla base di documenti pubblicati, parlare di una forza europea già costituita. Il numero di consiglieri non viene fermato. Né la sua struttura. Il suo bilancio resta da determinare. Soprattutto, Al Akhbar afferma che questa missione non è ufficialmente presentata come la sostituzione del Finul.

Questa sfumatura è essenziale. Una missione europea potrebbe esistere a fianco di un altro accordo internazionale. Potrebbe anche essere uno dei mattoni di un’architettura più grande dopo dicembre. Le discussioni sono sufficientemente avanzate per presentare un progetto alle autorità libanesi, ma non consentono ancora la sua forma definitiva.

Parigi e Roma cercano il loro posto nel sud di domani

Francia e Italia occupano una posizione particolare. Entrambi hanno una lunga esperienza nel sud del Libano. Hanno anche interesse a impedire la partenza del Finul di portare alla scomparsa di qualsiasi presenza europea.

In un’intervista pubblicata da Nahar il 17 settembre 2026, il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, Fabien Mandon, ha confermato che stava lavorando con la sua controparte italiana sulle tracce per il periodo post-Finul. Tuttavia, ha rifiutato di dettagliare i risultati. Essa sottolinea che una soluzione non può dipendere esclusivamente da Parigi e Roma e richiederà il coinvolgimento delle parti interessate.

La cautela francese indica che lo scenario non è fermato. Essa mostra anche che Parigi ora considera il post-Finale come un dossier operativo e non una riflessione teorica.

L’incontro a Parigi fa parte di questa logica. Ufficialmente, mira prima a valutare le esigenze dell’esercito libanese. Fabien Mandon insiste anche a Nahar del 17 settembre 2026 che non è una conferenza dei donatori. L’obiettivo è quello di determinare che cosa l’esercito avrà bisogno in un ambiente regionale profondamente trasformato e quando la missione del Finul deve finire.

Il sostegno all’esercito e al futuro della presenza internazionale diventa così i due lati dello stesso file. Mentre il ruolo dell’esercito si espande, i suoi bisogni aumentano. E meno importante sarà la futura presenza internazionale, più pesante sarà l’onere a carico dell’esercito libanese.

Al Arabi Al Jadid del 17 settembre 2026 sottolinea anche che le discussioni sul periodo post-finale accompagnano i preparativi per sostenere l’esercito. Il giornale non menziona alcun accordo definitivo sulla forza che potrebbe avere successo. Tuttavia, diversi Stati sarebbero disposti a partecipare a una futura formula.

Washington, Parigi e Beirut non parlano ancora dello stesso quadro

Forse la sfida principale non è il numero di truppe da schierare. Riguarda il riferimento giuridico e politico del futuro sistema.

Per Beirut, Joseph Aoun insiste sulla sovranità statale e sulla necessità di un quadro giuridico. Per Hezbollah, secondo le informazioni attribuite ad Al Akhbar del 17 settembre 2026, la presenza dovrebbe rimanere legata alle Nazioni Unite e alla risoluzione 1701. Allo stesso tempo, gli europei stanno preparando una missione sotto i propri meccanismi di difesa e di sicurezza.

Al Akhbar descrive anche un diverso approccio americano. Secondo il giornale, Washington rifiuta una formula che manterrebbe la risoluzione 1701 come l’unico riferimento per lungo tempo e cerca, con Israele, di dare più peso all’accordo quadro nell’organizzazione politica e di sicurezza del Sud. Questa lettura fa parte dell’analisi e dell’informazione del giornale. Non può essere presentata come una posizione americana formalmente formulata nei documenti del corpus.

Tuttavia, ci permette di capire perché il problema del mandato è così in conflitto. Una forza dell’ONU sarebbe legata a una decisione del Consiglio di Sicurezza. Una missione europea avrebbe funzionato in modo diverso, con l’accordo del governo libanese. Un meccanismo costruito intorno all’accordo quadro avrebbe posto le nuove disposizioni di sicurezza nella continuità dei negoziati tra Libano e Israele sotto la mediazione americana.

Queste soluzioni possono talvolta essere complementari. Possono anche competere.

La selezione del quadro determinerà le missioni autorizzate, i meccanismi di monitoraggio e gli interlocutori per la futura presenza internazionale. In particolare, determinerà se il meccanismo è percepito come il proseguimento di un mandato internazionale esistente o come il prodotto del nuovo equilibrio politico risultante dalla guerra e dai negoziati.

L’esercito libanese diventa la parte centrale del dispositivo

A un certo punto, tuttavia, i vari attori sembrano convergere: il futuro sistema deve dare più importanza all’esercito libanese.

Joseph Aoun lo ripete nelle dichiarazioni di Ad Diyar del 17 settembre 2026. Una forza internazionale non deve sostituire lo Stato. Deve aiutare l’esercito e permettere all’autorità pubblica di espandersi.

Questa logica spiega l’importanza dell’incontro di Parigi. Le esigenze dell’esercito non sono più limitate a mantenere le sue missioni attuali. Deve considerare una maggiore distribuzione nel Sud, il controllo di nuove aree, la sorveglianza dei confini e, eventualmente, alcune delle funzioni ora supportate dalla presenza internazionale.

Il problema delle armi di Hezbollah è direttamente legato a questa trasformazione. Joseph Aoun sostiene che lo stato ha preso la decisione di concentrare le armi nelle mani delle istituzioni legali. Tuttavia, ha sottolineato che questo processo non dovrebbe causare un confronto interno. La Presidenza cerca quindi di conciliare due obiettivi: rafforzare gradualmente il monopolio statale e impedire la sua attuazione di innescare una crisi interna.

Questa equazione spiega anche perché le discussioni sulle cosiddette aree sperimentali sono di interesse per i partner stranieri. Il principio è quello di testare, su spazi limitati, un aumento dell’esercito accompagnato da un ritiro israeliano e un ritorno della popolazione. Se questo metodo produce risultati, potrebbe fornire un modello per altri settori del Sud.

Ma rimane fragile. I giornali del 17 settembre mostrano che le valutazioni libanesi, israeliane e americane differiscono già sui risultati ottenuti in questi settori.

Il vero problema: chi stabilirà le regole per il Libano del Sud?

Il periodo post-finale rivela quindi una negoziazione molto più ampia che sostituire una quota con un’altra. Le discussioni riguardano contemporaneamente il ruolo dell’esercito, la presenza europea, la risoluzione 1701, l’accordo del 27 novembre 2024, l’accordo quadro, il ritiro israeliano e le armi di Hezbollah.

Le informazioni di Al Akhbar del 17 settembre 2026 sui contatti europei con Hezbollah rimangono le più sensibili. Essi devono essere confermati prima di essere considerati stabiliti. Ma sono coerenti con un fatto più ampiamente documentato dal corpus: gli europei si stanno preparando attivamente per la scadenza di dicembre e stanno cercando una formula che può funzionare in un ambiente in cui nessun attore controlla tutti i parametri da solo.

La missione europea di tre anni è già un percorso strutturato. Il lavoro franco-italiano è un altro. Il tentativo libanese di preservare una presenza delle Nazioni Unite rimane aperto. A questo si aggiunge il meccanismo risultante dai negoziati con Israele.

Nessuno dei giornali del 17 settembre 2026 può dire che un successore del Finul è già stato scelto. Al contrario, le informazioni disponibili mostrano diversi progetti concorrenti e condizioni ancora incompatibili.

Ecco dove si trova la vera sfida dei prossimi mesi. La partenza del Finul non solo rilascia posizioni militari. Rischi di eliminare il quadro internazionale che ha organizzato una parte della sicurezza del sud per anni. La battaglia diplomatica è ora su chi lo sostituirà, il testo che gli darà la sua legittimità e i poteri che gli saranno concessi.

Dietro gli incontri pubblici a Parigi, le consultazioni europee e gli scambi segnalati con Hezbollah, è già in discussione una nuova architettura della sicurezza. Dovrà rispondere a una domanda decisiva: dopo il dicembre 2026 la sicurezza del Libano meridionale sarà organizzata intorno all’ONU, una presenza europea, l’accordo quadro negoziato con Israele, o una combinazione ancora da inventare di questi diversi meccanismi?