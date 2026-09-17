Bombe a Israele: Stati Uniti eletto presidente blocca la vendita

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Il rappresentante democratico Gregory Meeks ha annunciato mercoledì 16 settembre 2026 che si rifiutava di convalidare a questa fase un progetto americano per vendere a Israele 40.000 bombe di 2.000 sterline, o circa 907 chilogrammi ciascuno. Il contratto, valutato a $2,8 miliardi, ha sollevato « riguardie gravi non risolte » circa l’eventuale utilizzo di queste munizioni in aree densamente popolate del Libano e della Striscia di Gaza. La sua opposizione sospende l’approvazione sotto la procedura informale nel Congresso, ma l’amministrazione Trump ha mezzi legali per aggirare questo ostacolo.

Gregory Meeks è il principale rappresentante democratico nella commissione affari esteri della Camera dei rappresentanti. Egli sostiene che l’amministrazione di Donald Trump non ha fornito a lui sufficienti garanzie di conformità con la legge statunitense, il diritto internazionale e le misure per proteggere i civili nell’uso delle armi da parte del governo di Benjamin Netanyahu.

Gregory Meeks rifiuta di convalidare la vendita

La decisione annunciata a Washington riguarda un pacchetto di munizioni pesanti la cui vendita a Israele è stata comunicata informalmente ai comitati congressuali competenti martedì 15 settembre.

Il pacchetto è di 2,8 miliardi di dollari. Esso comprende 40.000 bombe da 2.000 libbre, una categoria particolarmente potente di munizioni a causa della quantità di esplosivi che trasporta e del danno che può causare.

Gregory Meeks ha indicato che non avrebbe dato al progetto una luce verde in condizioni attuali. Il rappresentante eletto di New York ha detto che è rimasto favorevole alla sicurezza di Israele e alla sua capacità di rispondere alle minacce regionali. Tuttavia, distingue questo sostegno dalla questione delle condizioni in cui vengono utilizzate le armi americane.

La sua obiezione riguarda principalmente le potenziali conseguenze dell’uso di tali bombe pesanti in aree urbane densamente popolate.

Cita esplicitamente due territori: il Libano e la Striscia di Gaza.

Il Democratico ritiene che le domande rimangano senza risposta sulle garanzie offerte dall’amministrazione statunitense per quanto riguarda l’uso di queste armi. In particolare, essa chiede l’uso di attrezzature finanziate o fornite da Washington in conformità con la legge e con sufficienti garanzie per la popolazione civile.

Questa posizione pone la protezione dei civili al centro del suo rifiuto di convalidare immediatamente la transazione.

Libano esplicitamente citato in obiezioni

Il riferimento al Libano è un elemento importante della dichiarazione di Gregory Meeks. Il parlamentare non limita le sue preoccupazioni alla guerra nella Striscia di Gaza. Ha anche riferito al rischio di usare bombe da 2.000 libbre in aree densamente popolate del territorio libanese.

Le munizioni di questa categoria sono già state utilizzate da Israele nelle sue operazioni militari a Gaza e in Libano. Il loro potere ha alimentato domande circa il loro impiego vicino alle popolazioni civili.

La vendita proposta coprirebbe un volume particolarmente grande. Secondo le informazioni disponibili sul progetto, le 40.000 bombe sono distribuite tra 20.000 MK 84 e 20.000 BLU-117.

Entrambi i modelli appartengono alla categoria bombe da 2.000 libbre. La loro massa è di circa 907 chilogrammi.

È proprio la combinazione del potere di queste armi, del loro numero e della possibilità di utilizzo in aree abitate che motivano le riserve di Gregory Meeks.

La sua dichiarazione menziona direttamente il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il parlamentare ritiene che non abbia ricevuto le necessarie garanzie dall’amministrazione Trump che queste armi saranno utilizzate con adeguate protezioni per i civili.

Il rifiuto annunciato mercoledì, tuttavia, non costituisce un divieto definitivo di vendita.

Un blocco che potrebbe essere bypassato

Il ruolo di Gregory Meeks gli permette di intervenire nel meccanismo di consultazione informale del Congresso che precede le grandi vendite di armi statunitensi all’estero.

I principali funzionari delle commissioni parlamentari competenti sono di solito informati prima della notifica formale di una transazione. Questa fase consente ai funzionari eletti di rivedere il progetto e richiedere ulteriori informazioni.

Gregory Meeks utilizza questa procedura per mantenere la sua approvazione.

La sua opposizione crea quindi un ostacolo politico e procedurale alla transazione, ma non gli dà un veto definitivo.

L’amministrazione Trump mantiene la possibilità di continuare la vendita. Una volta inviata la notifica ufficiale al Congresso, il Segretario di Stato Marco Rubio può, tra l’altro, invocare una situazione di emergenza relativa agli interessi nazionali di sicurezza degli Stati Uniti.

Tale decisione consentirebbe all’esecutivo di aggirare la normale procedura di revisione parlamentare.

Questo scenario non è solo teorico. L’amministrazione statunitense ha già utilizzato questo meccanismo per accelerare le vendite di armi in Israele.

La portata immediata della decisione di Gregory Meeks deve quindi essere distinta dal suo impatto finale. Il parlamentare blocca la sua approvazione nel processo informale, ma Washington può decidere di portare avanti la transazione nonostante questa opposizione.

Marco Rubio ha un precedente

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha già usato la procedura di emergenza per aggirare il normale esame parlamentare di una vendita di armi a Israele.

Entro il 2025, l’amministrazione aveva così accelerato una transazione di quasi 3 miliardi di dollari. Tale decisione aveva portato ad una partenza dalla consueta procedura del Congresso.

L’amministrazione Trump ha poi approvato, nel gennaio 2026, una nuova serie di vendite di armi a Israele per un totale di 6,67 miliardi di dollari.

Il progetto di 2,8 miliardi annunciato questa settimana fa parte di questa continuità. Aumenterebbe ulteriormente le capacità militari israeliane e fornire una notevole quantità di munizioni pesanti.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti non aveva fornito una risposta pubblica alle richieste di commenti riguardo all’obiezione di Gregory Meeks e ai termini precisi del nuovo contratto al momento dell’annuncio.

Il prossimo passo sarà quindi decisivo. Attualmente l’operazione è soggetta a notifica informale ai parlamentari interessati.

Una notifica formale aprirebbe una nuova fase del processo e potrebbe portare l’amministrazione ad affrontare le preoccupazioni di Meeks, modificare i termini della vendita o utilizzare i suoi poteri per andare avanti senza il suo accordo.

Bombe già al centro di un dibattito sotto Biden

Le bombe da 2.000 libbre avevano già causato un disaccordo tra Washington e Israele sotto l’amministrazione di Joe Biden.

Nel 2024 la Casa Bianca aveva sospeso la consegna di alcune di queste munizioni a causa delle preoccupazioni circa il loro uso nella Striscia di Gaza e del rischio di gravi vittime civili.

Questa sospensione fu una delle decisioni americane più visibili riguardo alle condizioni per la fornitura di alcune armi ad Israele durante la guerra che ebbe inizio dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha segnato un’evoluzione di questa politica. La sua amministrazione aveva preso diverse decisioni volte a rafforzare le capacità militari israeliane e ad accelerare alcune consegne.

Il volume del progetto attualmente in esame va oltre: 40.000 bombe pesanti sarebbero coperte dal contratto.

La posizione di Gregory Meeks reintroduce quindi al Congresso la questione che aveva già portato alla sospensione di alcune consegne: in quali condizioni gli Stati Uniti possono fornire armi di tale potere quando sono suscettibili di essere utilizzati in territori densamente popolati?

Per il parlamentare democratico, le garanzie fornite finora non consentono di sollevare questa questione.

Vendita di 2,8 miliardi ancora in sospeso

La decisione di Meeks viene prima del completamento della procedura statunitense. In questa fase, quindi, non è una vendita definitivamente annullata né un trasferimento definitivamente autorizzato.

Il progetto rimane valutato a $2,8 miliardi e continua a fornire 40.000 bombe da 2000 libbre a Israele.

L’amministrazione Trump deve ora decidere come rispondere all’obiezione del principale democratico della commissione per gli affari esteri della Camera.

Può cercare di fornire garanzie aggiuntive sulle condizioni di utilizzo delle armi. Essa può anche proseguire i procedimenti nonostante la sua opposizione e, se lo ritiene necessario, utilizzare una dichiarazione di urgenza.

Per il Libano, la dichiarazione di Gregory Meeks introduce direttamente il territorio libanese nel dibattito parlamentare americano su questa vendita. Il New York eletto ufficiale cita esplicitamente le aree densamente popolate del paese come uno dei luoghi dove, a suo avviso, l’uso di queste bombe solleva domande sulla protezione dei civili e il rispetto per la legge.

La decisione finale sul contratto rimane ora nelle mani dell’amministrazione statunitense e del processo di controllo in Congresso, con la possibilità di un ulteriore confronto tra i dirigenti e i parlamentari sulle condizioni per la fornitura di queste 40.000 bombe a Israele.