Dopo l’UNIFIL, la battaglia nascosta per il controllo del Libano meridionale

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L’incontro di Parigi sul sostegno all’esercito libanese ha dato l’immagine di un consenso: rafforzare l’istituzione militare, preparare la fine dell’UNIFIL ed evitare un vuoto di sicurezza nel sud. L’informazione dietro le quinte pubblicata il 18 settembre, tuttavia, disegna un quadro molto meno consensuale. Diversi progetti concorrenti sono discussi per il giorno successivo. Parigi e Roma stanno lavorando ad una presenza europea. Ankara ha riferito proposto una forza multinazionale dominata dai musulmani. Washington sta cercando garanzie molto più precise sul controllo delle armi. Infine, Israele intende mantenere un controllo decisivo sulla natura dell’accordo che potrebbe stabilirsi vicino al suo confine.

La sfida non è quindi più semplicemente quella di sostituire UNIFIL. È per sapereche controllerà veramente il sistema di sicurezza del Sud dopo la sua partenzaDietro questa questione c’è anche il futuro ruolo dell’esercito, il programma di ritiro israeliano, il destino delle armi di Hezbollah e il luogo Francia, gli Stati Uniti e le potenze regionali manterranno sul file libanese.

Parigi vuole impedire alla partenza di UNIFIL di significare anche la propria cancellazione

La Francia ha iniziato a preparare il post-FINUL con l’Italia. Questo lavoro non è più una semplice ipotesi diplomatica. Joseph Aoun e Emmanuel Macron ne hanno parlato direttamente a Parigi. In particolare, viene esaminata una formula civile e militare europea nel quadro della politica europea di sicurezza e difesa. Allo stesso tempo, si sono svolte discussioni sul quadro internazionale per evitare un vuoto tra la partenza della forza attuale e l’ascesa dell’esercito libanese.

Emmanuel Macron ha pubblicamente stabilito la dottrina francese: la forza internazionale non deve essere sostituita da un’altra forza che esercita le responsabilità dello Stato. L’esercito deve diventare l’attore principale. Una presenza esterna potrebbe rimanere per sostenerla. Questa distinzione è essenziale perché Parigi non solo difende la continuità di una presenza straniera. La Francia cerca di organizzare un graduale trasferimento di responsabilità a Beirut, pur mantenendo intorno all’esercito un meccanismo capace di fornire assistenza materiale e operativa.

Ma le fonti diplomatiche citate da una fonte mediatica descrivono una negoziazione più controversa. Secondo loro, Parigi vorrebbe sostenere l’esercito e la preparazione del post-FINUL i due strumenti del suo ritorno in primo piano nel dossier libanese. Questa strategia incontrerebbe le riserve americane e israeliane. Il disaccordo non riguardava semplicemente la bandiera dei soldati che sarebbero rimasti nel sud. Sarebbe interessato alla loro missione.

Questo è probabilmente il punto più importante in tutto il caso. Una missione di assistere l’esercito nel monitoraggio di un confine non è paragonabile a una forza per verificare l’attuazione del disarmo. Nel primo caso, lo Stato libanese mantiene l’iniziativa. In secondo luogo, un attore esterno acquisisce il controllo su un problema che colpisce direttamente l’equilibrio politico interno.

Il mandato della forza futura è il vero punto di rottura

Secondo le informazioni provenienti da fonti diplomatiche, Israele non avrebbe voluto trovare un meccanismo internazionale dopo che UNIFIL si è limitato ad osservare le violazioni. Si cercherebbero garanzie più vincolanti. Una possibile forza successiva dovrebbe essere in grado di verificare efficacemente l’attuazione delle disposizioni di sicurezza e l’assenza di infrastrutture militari Hezbollah nelle aree interessate.

Tale evoluzione cambierebbe profondamente la natura della presenza internazionale. Controllare l’assenza di armi richiede intelligenza, sorveglianza e accesso al terreno. Il passo successivo è quello di determinare cosa succede quando viene scoperto un impianto sospetto. Le informazioni sono trasmesse solo all’esercito libanese? Agli Stati partecipanti? Negli Stati Uniti? Israele attraverso un meccanismo internazionale? Può una richiesta di missione accedere a un sito? L’esercito e’ l’unico ad entrare?

Nessuna risposta definitiva a queste domande appare nelle informazioni disponibili. Questo è proprio ciò che rende importanti le discussioni. Il mandato futuro potrebbe decidere l’equilibrio del potere anche prima che la composizione della missione fosse conosciuta.

Il Libano, da parte sua, cerca di mantenere una forte legittimità internazionale per qualsiasi regime di sostituzione dell’UNIFIL. Questa preferenza non è solo diplomatica. Una missione con copertura internazionale offre più garanzie al suo personale e teoricamente limita la possibilità che uno Stato solo impone le sue regole. Permette anche a Beirut di difendere il principio che l’esercito rimane l’autorità sovrana, mentre la presenza straniera svolge una funzione di assistenza.

Il problema è che questo approccio non soddisfa automaticamente la richiesta di garanzie verificabili da parte di Israele. Qui le due logiche si scontrano.

Il sostegno per l’esercito potrebbe essere condizionato su quello che viene chiesto di raggiungere

Un’altra informazione di sfondo fa luce sulla difficoltà. Fonti diplomatiche riportano un legame tra gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita tra aiuti militari sostanziali e l’attuazione delle decisioni governative sulla concentrazione delle armi nelle mani dello Stato. Questo non è, nei documenti disponibili, una condizione scritta e ufficialmente annunciata. Esso dovrebbe quindi essere considerato come un’informazione assegnata, non come una decisione formale.

Ma questa informazione ci permette di capire perché Parigi insiste tanto sulla necessità di rafforzare l’esercito prima. La Francia favorirebbe un approccio graduale. L’idea è semplice: chiedere all’esercito di occuparsi di uno spazio molto più ampio, sostituendo gradualmente una forza internazionale e contemporaneamente occupandosi del file di armi richiede ulteriori mezzi anche prima che i risultati possano essere raggiunti.

Il paradosso è ovvio. Alcuni partner possono chiedere allo Stato di dimostrare la sua capacità di imporre la sua autorità prima di fornire qualsiasi assistenza necessaria per raggiungere questo obiettivo.

L’incontro di Parigi ha anche identificato esigenze molto concrete. Questi includono la sorveglianza dell’aria, il controllo dei droni, le parti di ricambio, il controllo territoriale e le capacità per consentire all’esercito di espandere la sua distribuzione su base sostenibile. Il re Abdullah II ha chiesto che queste lacune vengano riempite rapidamente. Ha anche collegato il rafforzamento dell’esercito alla sua capacità di affrontare il problema della concentrazione di armi nelle mani dello Stato.

Il dibattito sul finanziamento non è quindi secondario. È una delle chiavi dell’equilibrio del potere. Coloro che finanziano le nuove capacità dell’esercito acquisiscono necessariamente un’influenza sulle priorità che vogliono vedere implementate.

Israele potrebbe usare il calendario militare per influenzare i negoziati

Ulteriori informazioni dai circoli politici collegano questa battaglia diplomatica alle operazioni sul campo. Secondo queste fonti, Israele cercherà di utilizzare il periodo prima dell’ottava sessione di negoziazione per migliorare la sua posizione prima della prossima riunione. L’obiettivo sarebbe quello di consolidare gradualmente una realtà di sicurezza in alcune parti del Sud e di raggiungere il tavolo con un equilibrio di potere più favorevole.

Questa lettura dà un altro significato alle operazioni militari. Ogni anticipo o posizione mantenuta non sarebbe solo un evento tattico. Potrebbe diventare un elemento di negoziazione. Più Israele controlla i punti come si apre una nuova fase diplomatica, più è necessario tornare in cambio di garanzie.

Questa logica spiega anche l’insistenza libanese sul ritiro. Beirut rifiuta di trattare il controllo delle armi come un obbligo isolato mentre parte del territorio rimane occupato. Joseph Aoun ha ricordato a Parigi che il Libano aveva preso impegni, ma che la loro piena attuazione non poteva essere separata dalla cessazione degli attacchi e dal ritiro israeliano.

La sequenza diventa decisiva. Israele può chiedere garanzie prima di ritirarsi. Il Libano chiede il ritiro per consentire allo Stato di esercitare la sua piena autorità. Alcuni donatori vogliono risultati sulle armi prima di impegnarsi più assistenza. L’esercito chiede i mezzi per compiere queste missioni. Ogni attore condiziona così il suo movimento a quello di un altro.

Questo meccanismo può produrre trattative senza fine.

La Turchia ha messo sul tavolo una soluzione che cambia la natura del problema

In questo contesto Ankara avrebbe presentato una proposta molto diversa dal progetto europeo. Secondo fonti politiche, la Turchia vorrebbe partecipare al quadro post-FINUL e avrebbe proposto una forza multinazionale, tra cui Egitto, Pakistan, Indonesia e Malesia, con la possibilità di coinvolgere altri paesi arabi.

Questa proposta non è banale. Risponde a una delle debolezze di un meccanismo esclusivamente europeo: la sua accettabilità politica. Una forza composta da paesi arabi e musulmani potrebbe essere più difficile da presentare in Libano come disposizione occidentale progettata principalmente per soddisfare le richieste israeliane. Darebbe anche ad Ankara un ruolo diretto nell’equilibrio di sicurezza del Levante.

Tuttavia, le stesse fonti indicano che Israele rifiuta questa ipotesi, proprio perché non vuole che le forze turche si stabiliscano vicino al suo confine. Se questa opposizione è confermata, la proposta turca rivela un vincolo fondamentale: la composizione della futura missione dipenderà tanto dalla geopolitica regionale quanto dalle esigenze dell’esercito libanese.

La posizione di Hezbollah aggiunge un’altra dimensione. Le fonti politiche puntano ad una maggiore flessibilità nel movimento verso una formula che comprende la Turchia e i paesi musulmani al contrario di una forza occidentale. Ancora una volta, questo non è un accordo formale Hezbollah su un progetto finalizzato. Ma questi dati mostrano che la scelta dei contributori potrebbe essere utilizzata per ridurre la resistenza politica interna ad un nuovo meccanismo.

Il risultato è un triangolo particolarmente difficile da risolvere. Una forza accettabile per Israele difficilmente può essere accettabile per Hezbollah. Una formula considerata meno problematica da Hezbollah può essere respinta da Israele. Il governo libanese deve trovare tra i due una missione sufficientemente legittima per funzionare senza diventare un nuovo terreno per il confronto.

Arabia Saudita rimane in file, nonostante una presenza pubblica più discreta

Le fonti informate contraddicono anche l’idea di un ritiro saudita dal file libanese. Riyadh sarebbe rimasto impegnato con lo Stato, Joseph Aoun, Nawaf Salam e l’esercito. La sua attuale discrezione sarebbe più legata alle priorità regionali, in particolare nello Yemen, che all’abbandono del Libano.

Questo è importante per il post-FINUL. Una trasformazione dell’esercito alla scala prevista richiederà finanziamenti che probabilmente la Francia non può assumere da sola. Gli Stati Uniti possono fornire alcune delle attrezzature e assistenza. I paesi del Golfo hanno la capacità finanziaria di dare al progetto una dimensione completamente diversa.

Il ruolo saudita potrebbe quindi diventare decisivo quando le discussioni generali dovevano essere convertite in impegni quantificati. Ma se la condizionalità politica riportata da alcune fonti diplomatiche fosse confermata, Riyadh non sarebbe solo un minore. Sarebbe anche coinvolto nella definizione della sequenza: aiuto, estensione dell’autorità di Stato e elaborazione del file di armi.

È proprio per questo che l’incontro di Parigi non dovrebbe essere letto solo come una conferenza di sostegno. È l’inizio dei negoziati sulle stesse condizioni di tale sostegno.

Il vero rischio: una transizione dove nessuno accetta lo stesso « giorno prossimo »

La difficoltà del post-FINUL è in definitiva meno dovuta all’assenza di progetti che alla loro parziale incompatibilità. Parigi e Roma stanno lavorando ad una soluzione europea. Ankara sta mettendo avanti una formula multinazionale con il dominio musulmano. Washington vuole forti garanzie di sicurezza. Israele sta cercando un meccanismo per prevenire la ricostruzione delle capacità di Hezbollah. Il Libano vuole che l’esercito rimanga l’autorità centrale e rifiuti un meccanismo esterno per sostituire la sovranità nazionale.

Queste posizioni possono ancora essere riconciliate, ma questo richiede rispondere a domande molto concrete che rimangono aperte. Chi monitorerà le aree evacuate da Israele? Quale paese fornirà le capacità di sorveglianza dell’aria? La futura presenza avrà accesso alle informazioni raccolte dall’esercito? Sarà in grado di verificare certi siti da sola? Chi finanzia la sua operazione? Cosa succederà se i suoi commenti e quelli delle autorità libanesi non sono d’accordo? Soprattutto, il ritiro israeliano precederà la distribuzione del nuovo dispositivo o progrederà in parallelo con esso?

È intorno a queste domande che la vera battaglia è giocato.

La Francia vuole evitare due perdite simultanee: quella dell’UNIFIL e quella della sua influenza storica sul caso libanese. Gli Stati Uniti hanno la leva israeliana e gran parte delle risorse militari necessarie per l’esercito. Israele vuole trasformare la transizione in una garanzia duratura contro Hezbollah. La Turchia sta cercando un gateway strategico. L’Arabia Saudita ha una capacità finanziaria e politica che potrebbe diventare decisiva. Per quanto riguarda il Libano, deve ottenere un’assistenza sufficiente da tutti senza permettere a nessuno di questi attori di definire il Sud da solo.

Il post-FINUL non è quindi ancora un piano. E’..una negoziazione sul poterePotere dell’esercito nel territorio, potere di una possibile missione internazionale per controllare ciò che accade, potere dei donatori sulle condizioni del loro aiuto e potere di Israele per collegare il suo ritiro alle garanzie che richiede.

La questione decisiva non è quindi quello che l’uniforme sostituirà i pacificatori. È quello di determinareche controllerà cosa, per il quale, e con quali conseguenzeÈ su questi pochi parametri molto concreti che decideranno se la fine di UNIFIL realmente segna il ritorno dello Stato libanese al Sud, o semplicemente la transizione da un sistema di controllo internazionale all’altro.