L’Arabia Saudita è veramente tornata dal Libano? Dietro le quinte, Riyadh rimane al centro del nuovo equilibrio

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La discrezione saudita in Libano può dare l’impressione di cancellazione. Tuttavia, le informazioni pubblicate da fonti mediatiche il 18 settembre raccontano una storia diversa. Riyadh sarebbe ancora coinvolto direttamente nel caso libanese e continuerà a sostenere la presidenza di Joseph Aoun, il governo di Nawaf Salam e soprattutto il rafforzamento dell’esercito. La differenza sarebbe nel metodo: meno esposizione pubblica, più condizioni politiche e la volontà di vedere lo stato libanese produrre risultati prima che il sostegno esterno cambi scala. Questa lettura è particolarmente importante in un momento in cui la fine dell’UNIFIL costringe il Libano a cercare finanziamenti sostanziali e quando la questione del monopolio di Stato sulle armi diventa la prova principale della nuova fase.

Diverse informazioni dietro le quinte aiutano principalmente a escludere una lettura troppo semplice. L’attenzione di Riyadh è fortemente mobilitata dallo Yemen e dal deterioramento della sicurezza regionale, ma questo non significa che il file libanese sia stato abbandonato. Al contrario, fonti informate descrivono il continuo coinvolgimento saudita. Un’altra fonte mediatica, basata su circoli diplomatici, va oltre: si riferisce ad una convergenza tra Stati Uniti e Saudi sulla necessità di collegare un significativo aiuto all’esercito con progressi concreti nell’attuazione delle decisioni dello Stato sulle armi di Hezbollah. Questo secondo elemento non è confermato da un annuncio ufficiale e deve quindi essere considerato come informazioni assegnate. Tuttavia, è chiaro perché l’assenza di importanti annunci finanziari sauditi non significa necessariamente una mancanza di strategia.

Riyadh sosterrebbe Aoun e Salam, ma senza tornare all’ex politica libanese

Le fonti informate descrivono una posizione saudita piuttosto precisa. Riyadh continuerà a sostenere lo Stato e le sue istituzioni, con particolare attenzione a Joseph Aoun, Nawaf Salam e l’esercito. Questo è diverso dai periodi in cui la politica saudita in Libano si è basata più direttamente sulle alleanze partigiane, personalità o reti politiche. Il centro di gravità ora sembra essere posto sull’istituzione statale.

Questo sviluppo merita di essere preso sul serio, in quanto cambia come l’influenza saudita può essere esercitata. Sostenere un partito permette l’intervento nel rapporto di potenza interna. Per sostenere la presidenza, il governo e l’esercito è invece di investire in una trasformazione del funzionamento dello Stato. Nell’attuale contesto, questa trasformazione ha un contenuto molto concreto: lo Stato deve gradualmente diventare l’unico titolare della decisione e delle armi militari.

La convergenza con Joseph Aoun appare quindi strutturale. Il Presidente ha detto a Parigi che i libanesi avevano scelto lo Stato e che la protezione del paese deve essere la responsabilità delle sue istituzioni militari e di sicurezza. Nawaf Salam difende anche la concentrazione di armi nelle mani dello stato. L’esercito è chiamato a estendere il suo controllo nel sud. In questo contesto, Riyadh non ha bisogno di occupare quotidianamente la scena politica libanese per vedere una parte significativa delle sue priorità direttamente affrontate dalle istituzioni.

Questo può spiegare una parte della sua discrezione. Quando gli obiettivi perseguiti sono sanciti nella politica ufficiale dello Stato, l’intervento pubblico permanente diventa meno necessario. Può anche diventare controproducente se permette agli avversari di questa politica di presentarla come ingiunzione straniera.

Il sostegno saudita potrebbe quindi essere più efficace quando rimane sullo sfondo.

L’indicatore reale sarà finanziario

La questione, tuttavia, è quanto può andare avanti questo sostegno istituzionale. Le dichiarazioni politiche costano poco. La trasformazione dell’esercito costa molto di più.

Le informazioni provenienti da una fonte parlamentare indicano una necessità fino a circa 5 miliardi di dollari per consentire all’esercito di assumere le funzioni necessarie per tornare con la partenza dell’UNIFIL. Questo importo non è confermato da una ripartizione ufficiale disponibile e deve rimanere trattato come una stima riportata. È sufficiente, tuttavia, dimostrare che il Libano non sarà in grado di finanziare tutta questa trasformazione da solo a breve termine.

Questo è dove l’Arabia Saudita sta diventando un must.

La Francia può svolgere un ruolo diplomatico e fornire determinate capacità. Gli Stati Uniti sono un importante partner militare e hanno attrezzature particolarmente utili per l’esercito. La Giordania ha esperienza operativa e può contribuire alla formazione e al coordinamento. Ma i paesi del Golfo, in particolare l’Arabia Saudita, hanno una capacità finanziaria che può cambiare l’entità del programma.

L’assenza di uno spettacolare annuncio saudita a Parigi rende quindi impossibile concludere che Riyadh non parteciperà. L’incontro era preparatorio. Occorre ancora trasformarsi in richieste specifiche e poi in contributi nazionali. Il momento chiave verrà quando i partner dovranno indicare cosa sono realmente disposti a finanziare.

È anche a questo punto che qualsiasi condizione saudita diventerà più visibile.

Aiutare l’esercito e le armi di Hezbollah: la condizione non ancora scritta

Una fonte mediatica riferisce, sulla base di informazioni diplomatiche, l’esistenza di un approccio americano-saudi che combina sostanziale aiuto all’esercito nell’esecuzione delle decisioni governative sulle armi di Hezbollah. Questa formulazione richiede una precauzione essenziale: le fonti fornite non presentano alcun accordo firmato o una dichiarazione ufficiale saudita che istituisce questa condizione formalmente. Sarebbe quindi errato scrivere che Riyadh ha pubblicamente proposto un ultimatum finanziario.

Ma il contenuto delle informazioni corrisponde a una logica politica identificabile. Se l’obiettivo strategico è quello di rendere l’esercito l’unico strumento militare legittimo nel paese, i donatori possono voler garantire che il denaro investito cambi efficacemente il rapporto tra lo stato e le strutture armate al di là del suo controllo.

La difficoltà sta nella cronologia. Per esercitare un vero monopolio, lo Stato deve avere un’istituzione militare sufficientemente forte. Tuttavia, se il finanziamento necessario per rafforzare questa istituzione dipende dai risultati precedenti nel caso delle armi, l’esercito può trovarsi di fronte a una missione di cui non ha ancora tutti i mezzi.

È su questo tema che le fonti diplomatiche descrivono una sfumatura tra Parigi e l’approccio americano-saudi. La Francia vorrebbe una progressione più graduale per evitare un confronto interno e dare prima all’esercito i mezzi per aumentare la sua presenza. Washington e Riyadh sarebbero più impegnati nella traduzione efficace delle decisioni già prese.

La differenza non è necessariamente un’opposizione all’obiettivo finale. Si tratta di come arrivare.

Lo Yemen spiega parte della discrezione saudita

La crisi yemenita è un altro elemento essenziale nella comprensione del comportamento di Riyadh. I combattimenti intorno allo Stretto di Bab al-Mandeb, gli attacchi attribuiti al Houthis e gli incidenti che interessano il territorio saudita collocano il Regno di fronte a una minaccia molto più immediata del file libanese.

Le fonti mediatiche del 18 settembre descrivono scontri significativi intorno agli assi strategici dello Yemen, mentre la sicurezza marittima è diventata una grande preoccupazione. Un residente yemenita è stato ucciso in Arabia Saudita dopo i detriti di un drone intercettato nella zona di Taif, mentre altri sono stati feriti. Anche il problema della sicurezza della Mecca è venuto al cuore del confronto, con un’accusa saudita su un tentativo di attacco e una negazione da parte degli Houthis.

In questo contesto, sarebbe sorprendente che il Libano sia la prima priorità operativa per Riyadh. Ma la priorità ridotta non significa disimpegno. Le fonti informate sottolineano con precisione questa distinzione: la crisi regionale assorbe una parte considerevole dell’attenzione saudita, mentre la questione libanese continua a essere monitorata.

Questa gerarchia delle priorità può anche migliorare l’interesse di Riyadh nella stabilizzazione istituzionale in Libano. Più il regno si confronta con le tensioni sul suo ambiente regionale, meno è meglio vedere un nuovo focus di confronto duraturo sul Mediterraneo orientale.

Il caso libanese si unisce direttamente al confronto regionale con l’Iran

Il Libano non può essere isolato dal caso yemenita. In entrambi i casi, Riyadh si confronta con la questione delle organizzazioni armate legate all’Iran e del loro rapporto con gli Stati in cui operano. Le situazioni libanesi e yemenita sono molto diverse politicamente, istituzionalemente e militarmente. Sarebbe offensivo confonderli. Ma appartengono allo stesso ambiente strategico saudita.

Ciò dà anche un particolare significato per sostenere l’esercito libanese. Per Riyadh, rafforzare lo stato non è solo una politica di stabilizzazione interna. Ciò riduce teoricamente la capacità di un attore non statale di coinvolgere il paese in un confronto regionale senza che le istituzioni ufficiali controllino pienamente la decisione.

La recente guerra ha rafforzato questo problema. Il dibattito libanese sulla decisione di guerra e di pace non è più astratto. È direttamente legata alle conseguenze economiche, territoriali e umane di un confronto in cui le scelte regionali di Hezbollah hanno svolto un ruolo importante.

La posizione saudita può quindi essere intesa come una strategia a lungo termine: non cercare di sostituire un attore libanese con un altro, ma spingere gradualmente il sistema verso un modello in cui lo Stato ha gli strumenti necessari per decidere.

Tuttavia, questa strategia presenta un rischio. Se vista da una parte della popolazione come progetto esterno rivolto esclusivamente a Hezbollah, può rafforzare la polarizzazione che il rafforzamento dello stato dovrebbe ridurre.

Quindi l’importanza del metodo.

Riyadh non ha interesse a trasformare l’esercito in un avversario di un partito libanese

Una delle sfide per i partner stranieri è sostenere l’esercito senza cambiare la percezione nazionale dell’istituzione. La sua forza politica è in gran parte dovuta al fatto che rimane una delle poche strutture pubbliche in grado di mantenere la legittimità transcomunitaria.

Chiedendogli di diventare rapidamente lo strumento di un confronto con Hezbollah potrebbe mettere questa funzione alla prova. Questo è esattamente ciò che il metodo graduale sostenuto da alcuni partner cerca di evitare.

Per Riyadh, il dilemma è reale. Il regno vuole uno stato capace di monopolizzare le armi. Ma se il modo per raggiungere questo obiettivo indebolisce l’esercito o produce un conflitto interno, il risultato sarebbe contrario al suo interesse strategico.

La condizionalità dell’aiuto deve quindi essere trattata con cautela. Può essere utilizzato per spingere le istituzioni verso la riforma. Può anche collocarli in una posizione impossibile se gli obiettivi richiesti sono più veloci delle loro capacità operative e del consenso politico disponibile.

Questo è probabilmente uno dei motivi per cui le condizioni possibili rimangono più percettibili nelle informazioni diplomatiche che nelle dichiarazioni pubbliche saudite.

Il rapporto con Washington dà a Riyadh un’altra leva

La dimensione americana-saudi merita anche considerazione. Entrambi i paesi hanno interessi comuni nel rafforzare lo Stato libanese e limitare le strutture militari autonome. Ma non hanno gli stessi strumenti.

Washington può fornire una parte significativa di attrezzature, formazione e supporto militare. Gli Stati Uniti hanno anche un canale decisivo con Israele. Riyadh ha capacità finanziarie e influenza politica araba.

Il coordinamento tra i due combina così le leve: assistenza militare americana, finanziamento arabo e pressione diplomatica sui vari partiti.

Questa possibilità spiega perché la condizionalità riportata dalle fonti è presentata come American-Saudi piuttosto che rigorosamente saudita.

Aiuta anche a capire perché Parigi cerca di preservare il proprio spazio. Se Washington, Riyadh e Israele determinassero solo i parametri del futuro apparato meridionale, il ruolo francese sarebbe notevolmente ridotto. L’incontro di Parigi ha permesso a Emmanuel Macron di mettere la Francia al centro del processo coinvolgendo Jordan e altri partner.

La questione del sostegno militare è quindi anche una questione di distribuzione dell’influenza internazionale.

Il ritorno di Saad Hariri è un altro indicatore da monitorare

Un elemento interno potrebbe anche essere utilizzato per misurare l’evoluzione del rapporto tra Riyadh e Libano: il riposizionamento della Corrente Futura e Saad Hariri.

Fonti interne riferiscono che si sta preparando un congresso politico e che una nuova dottrina dovrebbe concentrarsi sul monopolio statale delle armi, la decisione sulla guerra e la pace, il rifiuto dei conflitti esterni sul territorio libanese e l’attuazione dell’accordo Taif. Le stesse fonti presentano la rottura passata con l’Arabia Saudita come un periodo da superare.

Sarebbe prematuro dedurre un recupero completo dal vecchio rapporto tra Riyadh e Saad Hariri. Le fonti disponibili non supportano questo. Ma la convergenza dei temi è notevole. Il futuro discorso della corrente sarebbe proprio in linea con le priorità attualmente avanzate dalle istituzioni sostenute da Riyadh.

Il regno poteva così trovarsi di fronte a un paesaggio politico diverso da quello che aveva lasciato: una presidenza, un governo, un esercito e potenzialmente un grande Sunni corrente convergente sulla necessità di mettere la decisione militare sotto l’autorità dello Stato.

Questo non significa il ritorno della vecchia « politica Saudi in Libano ». Al contrario, questo potrebbe segnare la transizione a una nuova formula.

Meno visibile ma potenzialmente più strutturante influenza

La domanda è quindi probabilmente non se l’Arabia Saudita « ritorna » in Libano. Le informazioni disponibili suggeriscono che non è effettivamente uscito. Ciò che è cambiato è la natura della sua presenza.

Riyadh sembra meno interessato all’occupazione permanente della scena politica che all’esito istituzionale della fase attuale. Joseph Aoun gode del suo sostegno. Anche Nawaf Salam. L’esercito è lo strumento principale intorno al quale si può costruire la nuova architettura di sicurezza. Le armi di Hezbollah rimangono il problema decisivo. Il finanziamento internazionale può diventare la leva per accelerare il processo.

Ma il regno avanza in un ambiente in cui ogni decisione libanese è legata ad un problema regionale. Yemen, Iran, Israele, Stati Uniti e post-FINUL sono ora nella stessa equazione. Riyadh deve quindi scegliere non solo quello che vuole ottenere in Libano, ma anche il ritmo a cui vuole ottenerlo.

E’ qui che la sua discrezione diventa interessante. Non sembra necessariamente un’assenza. Può essere una politica che aspetta il momento in cui i ritorni dovranno essere convertiti in denaro, attrezzature e decisioni.

Il vero test non sarà quindi il numero di funzionari sauditi che appaiono a Beirut. Verrà quando la conferenza internazionale per sostenere l’esercito dovrà assegnare contributi e i partner del Libano specificano le loro condizioni. A quel tempo, sarà possibile misurare molto più accuratamente il ruolo che Riyadh intende svolgere.

La questione finanziaria è una questione politica più importante:l’Arabia Saudita è pronta a finanziare l’ascesa dello Stato libanese prima di aver risolto il problema delle armi, o ritiene ora che questo aumento del potere e del monopolio delle armi debbano progredire insieme?

La risposta determinerà se l’attuale discrezione saudita è quella di un attore che si allontana, o quella di un attore che aspetta che l’equilibrio del potere sia abbastanza maturo da coinvolgere le sue principali leve.