Libano: il governo Salam mantiene fiducia

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Il Parlamento libanese ha rinnovato mercoledì 16 settembre 2026 la sua fiducia nel governo di Nawaf Salam con 68 voti a 12, con due astensioni, dopo due giorni di dibattito a Beirut. Il voto ha mantenuto il gabinetto in carica dopo una sessione caratterizzata da forti differenze tra gruppi parlamentari. I deputati di Hezbollah hanno lasciato la Camera prima dell’elezione. La corrente Patriottica libera ha votato contro il governo, mentre i deputati del movimento Amal gli hanno dato la loro fiducia.

Il risultato conclude una sequenza parlamentare dedicata all’azione governativa. Nonostante le critiche espresse durante le discussioni, la domanda di fiducia non ha portato a una sfida da parte dell’azienda. Il governo Salam mantiene il sostegno necessario per continuare il suo mandato.

Salam governo ottiene 68 voti

La votazione si è conclusa con 68 voti a favore del governo, 12 contrari e due astensioni. Ha parlato mercoledì sera dopo due giorni di discussioni sulla politica e l’azione del gabinetto.

La votazione è stata la principale questione istituzionale della sessione. Alcuni parlamentari hanno interrogato diversi aspetti dell’azione governativa durante gli interventi. Queste critiche alla fine hanno portato a una richiesta di voto sulla fiducia.

La maggior parte dei parlamentari che hanno partecipato alle elezioni ha scelto di mantenere il loro sostegno per il gabinetto. I 12 voti contrari non erano quindi sufficienti per sfidare il governo guidato da Nawaf Salam.

Il risultato consente al Consiglio dei ministri di continuare la sua azione senza una crisi governativa causata da questa riunione. Tuttavia, non pone fine alle differenze che sono sorte in Parlamento durante i due giorni di discussioni.

Il voto riflette diversi atteggiamenti politici distinti. Alcuni gruppi hanno esplicitamente rinnovato la loro fiducia. Altri rifiutati. Due deputati si astennero, mentre Hezbollah scelse di lasciare la Camera prima dell’elezione.

Hezbollah lascia la Camera prima della votazione

I membri del blocco di Loyalty Resistance, che rappresenta Hezbollah in Parlamento, non hanno partecipato al voto finale. Hanno lasciato la stanza poco prima che la fiducia nel governo fosse sottoposta ai parlamentari.

Questo ritiro è uno dei principali fatti politici che circondano l’elezione. Hezbollah non ha aggiunto i suoi voti ai 12 deputati che hanno votato formalmente contro il governo. Il suo gruppo parlamentare ha scelto di non partecipare al conte.

Questa distinzione è importante per leggere il risultato. I 68 voti a favore, 12 contrari e due astensioni corrispondono ai voti effettivamente registrati. I deputati di Hezbollah, che sono partiti prima dell’elezione, non sono inclusi in nessuna di queste tre categorie.

L’inizio del blocco è venuto dopo due giorni di dibattiti tesi. Gli scambi avevano rivelato differenze tra diversi gruppi parlamentari e il governo sulle sue azioni e direzioni.

Il voto di fiducia ha così dato una traduzione istituzionale a parte di questi disaccordi, senza causare la caduta del gabinetto.

La libera corrente Patriottica vota contro

Il Movimento Patriottico Libero, da parte sua, ha partecipato alle elezioni e ha scelto di non rinnovare la sua fiducia nel governo Salam.

I suoi deputati erano tra i 12 parlamentari che votarono contro il gabinetto. La loro posizione costituisce quindi un esplicito rifiuto di fiducia, contrariamente alla scelta di Hezbollah di lasciare l’incontro prima dell’elezione.

La posizione della Corrente Patriottica Libera è stata particolarmente monitorata poiché i due giorni di dibattito avevano dato luogo a numerose critiche rivolte all’esecutivo. Il passaggio al voto ha permesso ai vari gruppi di trasformare queste posizioni in una scelta parlamentare formale.

Nonostante questa opposizione, l’equilibrio del potere risultante dalle elezioni rimase in favore del governo. I 68 voti accordati al governo assicurarono che la fiducia parlamentare fosse mantenuta.

Tuttavia, il voto non significa la scomparsa delle critiche all’esecutivo. Ciò significa, istituzionalemente, che il Parlamento non ha ritirato la sua fiducia nel governo.

Amal rinnova la sua fiducia nello studio

I deputati del movimento Amal presero una posizione diversa da Hezbollah. Sono rimasti in Camera e hanno votato a favore di una rinnovata fiducia nel governo.

Il blocco Sviluppo e Liberazione ha contribuito ai 68 voti ottenuti da Salam.

Questa differenza tra le due formazioni sciite è un elemento notevole del processo elettorale. Hezbollah e Amal, alleati su molte questioni politiche, non hanno adottato lo stesso atteggiamento al momento del voto. Il primo lasciò la sessione, mentre il secondo prese parte alle elezioni e sostenne il governo.

Questa divergenza riguarda il comportamento parlamentare osservato durante il voto. Solo non permette di trarre conclusioni più generali sul rapporto tra le due formazioni.

Il risultato finale, tuttavia, rimane chiaro: Amal ha dato la sua fiducia al governo, mentre i deputati di Hezbollah non hanno partecipato al voto.

Una votazione dopo due giorni di discussione

La votazione del 16 settembre è avvenuta dopo due giorni di dibattito politico generale. Questa procedura ha permesso ai parlamentari di interrogare il governo, criticare la sua azione e presentare le loro posizioni prima della risposta dell’esecutivo.

Le discussioni erano particolarmente vivaci. Hanno affrontato una serie di questioni che affrontano il Libano, ma la loro immediata conseguenza istituzionale era la voce della fiducia nel gabinetto.

Il risultato ha confermato la continua esistenza del governo. Dei voti registrati, 68 deputati hanno scelto la fiducia, contro 12 che hanno rifiutato e due che si sono assaliti.

Questa sequenza arriva circa un anno e mezzo dopo il primo voto di fiducia ottenuto dalla ditta di Nawaf Salam. Entro il febbraio 2025, dopo la presentazione della sua dichiarazione ministeriale, il governo aveva ottenuto la fiducia del Parlamento.

Il voto del settembre 2026 si svolge in un contesto diverso. Non si trattava di permettere al nuovo governo di assumere l’incarico, ma di determinare, dopo un dibattito sulla sua azione, se l’Assemblea continuasse a dare la sua fiducia.

La risposta istituzionale di mercoledì è positiva. L’azienda rimane in posizione e può continuare il suo lavoro.

68 voti a favore di continuare il mandato

Il voto è soprattutto una conferma parlamentare per Nawaf Salam e il suo governo. Nonostante due giorni di critiche e di confronto politico, il gabinetto non ha perso la fiducia del Parlamento.

Le cifre riassumono l’equilibrio del potere osservato al momento della votazione: 68 voti per fiducia, 12 contrari e due astensioni, più il ritiro dei deputati di Hezbollah prima del voto.

La sessione ha anche chiaramente individuato le posizioni dei principali gruppi interessati. La Free Patriotic Current si oppose al governo. Amal l’ha sostenuta. Hezbollah non ha votato.

Per Nawaf Salam, la conseguenza immediata è la continuità del governo. Non vi è stato alcun cambiamento di gabinetto a seguito del voto e l’esecutivo è rimasto responsabile dei casi attuali.

Il rinnovamento della fiducia, tuttavia, non risolve le differenze che hanno attraversato i due giorni di dibattito. Le critiche espresse in Parlamento continueranno ad accompagnare il lavoro del gabinetto, mentre i deputati manterranno i loro mezzi costituzionali di controllo esecutivo.

La votazione del 16 settembre ha così fissato la relazione parlamentare sul potere in quel momento: il governo Salam ha mantenuto la fiducia con 68 voti, mentre le differenze politiche che erano sorti durante i dibattiti sono rimaste aperte il giorno dopo la votazione.