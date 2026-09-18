Prima dell’ottava negoziazione, Israele cercherà di trasformare i suoi guadagni militari in un nuovo confine di fatto?

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A poche settimane dall’ottava sessione di negoziazione tra Libano e Israele, le informazioni provenienti da fonti politiche libanesi danno una lettura speciale delle operazioni israeliane nel sud. Secondo queste fonti, Israele cercherà di utilizzare il periodo prima di questo appuntamento per consolidare gradualmente un « fait accompli » militare e costruire un cordone di sicurezza. L’obiettivo di questa strategia sarebbe quello di cambiare le condizioni della negoziazione: raggiungere la tabella non solo con i crediti, ma con posizioni già occupate la cui evacuazione potrebbe poi diventare una controparte. Questa interpretazione non è un riconoscimento ufficiale di un piano israeliano. Si basa sull’analisi delle fonti politiche citate da una fonte mediatica il 18 settembre 2026. Ma diversi fatti riportati lo stesso giorno danno materiale sufficiente per esaminare seriamente questa ipotesi.

Il problema non è solo l’estensione dell’avanzata israeliana. Riguarda la possibile trasformazione di un’occupazione militare come strumento temporaneo di negoziazione. In questa configurazione, il terreno e la diplomazia cessano di essere due sequenze distinte. Le operazioni militari si preparano alla negoziazione e poi negoziano per fissare i termini di ritiro. Questo è proprio ciò che teme Beirut: che il tempo che separa due incontri permetterà a Israele di creare una nuova realtà che il negoziatore libanese sarà poi obbligato a discutere.

La « ottava sessione » diventa militare e una scadenza diplomatica

Le fonti politiche responsabili di queste informazioni utilizzano una formulazione precisa. Descrivono una volontà israeliana di sfruttare la « finestra temporale » prima delle prossime scadenze politiche, compresa l’ottava sessione di negoziazione prevista per il mese successivo, al fine di ridurre le possibilità di de-escalation e gradualmente costruire un cordone di sicurezza. Lo scopo di questo esercizio sarebbe quello di aumentare la pressione sul negoziatore libanese per accettare determinate condizioni israeliane a tavola.

Questa lettura permette di guardare le operazioni nel sud in modo diverso. Una posizione occupata per poche ore non ha lo stesso valore politico di un conservato, fortificato e legato ad altre posizioni. Una successione di progressi locali può finalmente produrre continuità territoriale. Da quel momento in poi, la questione non è più solo operazioni militari: se si costruisce una nuova geografia di sicurezza deve essere determinato.

Il Libano affronta poi un problema di tempismo. Più i negoziati sono spaziati, più il terreno può evolversi tra due incontri. Il prossimo appuntamento non assume necessariamente il file in cui è rimasto il precedente. Le posizioni militari sono cambiate, potrebbero aver avuto luogo ulteriori distruzioni e le condizioni per il ritorno degli abitanti possono deteriorarsi.

Il rapporto della forza diplomatica sta cambiando allo stesso tempo.

Questo è uno degli elementi più concreti del file. Se Israele si ritira prima della negoziazione, Beirut negozia sui meccanismi di sicurezza. Se rimane in posizioni aggiuntive, Beirut deve anche negoziare la loro evacuazione. Il controllo del territorio produce quindi un argomento aggiuntivo per il quale Israele può fissare il prezzo politico.

Il disarmo di Hezbollah sembra essere la controparte desiderata

Le stesse fonti politiche collegano direttamente questa pressione territoriale al file armi Hezbollah. Il messaggio israeliano descritto nelle loro informazioni sarebbe il seguente: le operazioni continueranno e il controllo territoriale si espanderà se l’esercito libanese non riesce a disarmare Hezbollah.

Due livelli devono essere distinti qui. L’esistenza della pressione israeliana sul problema delle armi è ampiamente visibile nelle posizioni pubbliche. D’altra parte, l’esistenza di un piano specifico per costruire un cordone di sicurezza prima dell’ottava sessione è una questione di informazioni attribuite a fonti politiche. I due elementi non devono essere confusi.

Ma la loro combinazione sta rivelando. Se il ritiro israeliano è legato al progresso del disarmo, ogni posizione del Sud diventa potenzialmente una leva. Israele può sostenere che non ha ancora le garanzie per consentire la sua partenza. Il Libano può rispondere che l’occupazione stessa impedisce allo Stato di esercitare normalmente la sua autorità e fornisce a Hezbollah un argomento per mantenere le sue armi.

Questa contraddizione è al centro delle attuali trattative.

Beirut vuole stabilire una sequenza in cui la cessazione degli attacchi e il ritiro israeliano permettono all’esercito di prendere il controllo del territorio. Israele sta cercando garanzie che il ritiro non sarà seguito da un ritorno delle capacità militari di Hezbollah. Il dibattito quindi non si concentra più unicamente sull’obiettivo finale. Si tratta di colui che deve fare il primo movimento.

Posizione libanese: il ritiro e il dispiegamento devono progredire insieme

Joseph Aoun ha usato l’incontro di Parigi per difendere una logica di simultaneità. Il Libano sostiene di aver preso la decisione di rafforzare l’autorità statale e di affidare la protezione del territorio alle istituzioni militari e di sicurezza. Ma il Presidente ritiene che la piena attuazione di questo approccio non possa essere separata dalla fine degli attacchi israeliani e dal ritiro dei territori occupati.

Emmanuel Macron ha preso una sequenza simile. Il presidente francese ha fatto riferimento ad un progressivo ritiro israeliano accompagnato contemporaneamente dall’assunzione della terra da parte dello Stato libanese e del suo esercito. Questa formulazione è importante perché cerca precisamente di impedire a una delle parti di esigere la piena esecuzione degli obblighi dell’altra prima di avviare il proprio movimento.

In questo modello, viene evacuata una posizione israeliana e l’esercito libanese si schiera. L’estensione del controllo e del ritiro dello Stato progredisce allo stesso tempo. Ciò potrebbe teoricamente ridurre il rischio di un vuoto di sicurezza e fornire a Israele garanzie di sostituzione delle sue forze.

Tuttavia, richiede un meccanismo di verifica particolarmente preciso. Chi conferma che l’esercito controlli effettivamente la zona? Come stabilire che nessuna struttura armata parallela è resettling? Cosa succede se Israele ritiene che un impegno non sia soddisfatto quando il Libano ritiene che abbia adempiuto i suoi obblighi?

Queste domande spiegano perché la discussione sulla futura presenza internazionale dopo l’UNIFIL è direttamente legata all’ottava negoziazione. Il meccanismo per monitorare il Sud potrebbe diventare l’arbitro tecnico di questa progressione parallela.

Creare un cavo di sicurezza cambierebbe la natura dei negoziati

Il concetto di « security cordon » usato da fonti politiche merita particolare attenzione. Non significa necessariamente, in questa fase, che Israele ha deciso di ricreare ufficialmente un sistema paragonabile a quello del passato. Le informazioni disponibili non consentono una decisione formale israeliana di questo tipo. Piuttosto, descrivono un accumulo graduale di posizioni che potrebbero eventualmente produrre un risultato paragonabile sul terreno.

La differenza è importante. Un cordone ufficialmente annunciato causerebbe immediatamente una grave crisi diplomatica. Un dispositivo passo dopo passo può essere presentato come conseguenza temporanea dei requisiti operativi. Tuttavia, se queste posizioni rimangono occupate abbastanza a lungo, il loro carattere provvisorio perde gradualmente la sostanza.

Il meccanismo è noto nei conflitti territoriali: l’occupazione crea un nuovo riferimento. La discussione non riguarda più la situazione che esisteva prima dell’operazione, ma le condizioni per il ritorno a quella situazione. La persona che controlla la terra acquisisce un asset di trading.

Per il Libano, il pericolo sarebbe che le sessioni future sarebbero dedicate meno all’attuazione di un accordo esistente che alla negoziazione di concessioni necessarie per ottenere ciò che già si suppone fosse acquisito: il ritiro.

Le autorità libanesi insistono quindi sull’ordine delle discussioni. Essi vogliono garantire che il problema dell’occupazione non sia assorbito dal problema delle armi e che il ritiro diventi una ricompensa in quanto le richieste israeliane vengono eseguite.

Il tempo lavora contro il negoziatore libanese?

Le fonti politiche che si riferiscono all’ottava sessione sottolineano in particolare il fattore di tempo. Ogni settimana senza completa stabilizzazione permette la continuazione delle operazioni militari, distruzione e movimenti. Può anche ritardare il ritorno degli abitanti e complicare la ricostruzione.

Questa dimensione civile è importante perché un cavo di sicurezza non è costruito esclusivamente con posizioni militari. Si consolida anche quando lo spazio diventa difficile da vivere. Se gli abitanti non possono tornare in modo sostenibile, se le case sono distrutte e se l’infrastruttura rimane esposta, la separazione tra la linea militare e la vita civile si allarga.

Una zona svuotata della sua popolazione diventa più facile da trattare come spazio sicuro.

Tuttavia, sarebbe eccessivo affermare, dalle uniche fonti disponibili, che ogni distruzione è volutamente coinvolta in un piano demografico. L’informazione non dimostra un’intenzione sistematica di questo tipo. D’altra parte, l’effetto territoriale è reale: più un’area viene distrutta e pericolosa, più diventa difficile il suo ritorno alla vita normale.

Questo dà al programma di ricostruzione importanza strategica. Restaurare strade, servizi e case non è solo un problema economico. È anche un modo per ripristinare una presenza civile e quindi sfidare la trasformazione sostenibile di alcune aree in spazi militari.

L’esercito libanese è posto al centro di un’equazione quasi impossibile

La pressione israeliana descritta dalle fonti in gran parte mira l’esercito. Deve essere in grado di assumere le posizioni evacuate, garantire il controllo territoriale e dare ai partner stranieri garanzie dell’assenza di armi non statali. Ma deve compiere questa missione senza diventare una forza impegnata in un confronto interno che rischia di minacciare la sua coesione.

È proprio per questo che la discussione sul finanziamento è inseparabile dalla negoziazione. L’istituzione ha bisogno di sorveglianza, mobilità, controllo dei droni, comunicazioni e capacità logistiche. Tuttavia, questi bisogni devono essere finanziati in un momento in cui alcuni donatori vogliono vedere i progressi sul problema delle armi.

Israele ha un chiaro vantaggio temporale qui. Il suo esercito agisce con le capacità che ha già. Le forze armate libanesi devono ancora ricevere alcune di quelle necessarie per attuare le future disposizioni.

Se i due movimenti non sono sincronizzati, lo squilibrio può peggiorare. Israele può consolidare le sue posizioni più velocemente del Libano rafforza le sue macchine militari.

L’ottava sessione sarebbe poi arrivata in un ambiente più sfavorevole a Beirut rispetto a quello precedente.

Una negoziazione in cui ogni posizione può diventare una moneta di scambio

Questa è probabilmente la chiave per la lettura di informazioni riservate pubblicate il 18 settembre. La battaglia attuale non riguarda solo la capacità di Israele di andare avanti o la capacità di Hezbollah di resistere. Riguarda la trasformazione del controllo territoriale in una moneta diplomatica.

Una posizione militare ha valore tattico quando viene utilizzato per monitorare una strada, valle o asse. Acquisisce valore politico quando può essere restituito in cambio di un impegno. Più a lungo continuano i negoziati, più importante diventa questa seconda funzione.

Per Israele, l’interesse di una tale strategia sarebbe quello di avere diversi livelli di ritiro piuttosto che uno. Ogni passo potrebbe essere collegato a un requisito di sicurezza separato: distribuzione militare, controllo di un’area, smontaggio di un’infrastruttura o la creazione di un meccanismo di monitoraggio.

Per il Libano, accettare questa logica comporta un rischio: trasformare gradualmente il proprio territorio in una transazione. Ma rifiutando totalmente può prolungare l’occupazione.

Il margine di manovra libanese dipenderà quindi molto dalla capacità dei mediatori, soprattutto Washington e Parigi, di avere una sequenza riconosciuta in cui il ritiro non diventa una concessione israeliana ma rimane un obbligo accompagnato da garanzie di sicurezza.

L’ottava sessione potrebbe rivelare se il fait accompli ha funzionato

La prossima riunione sarà quindi meno interessante per le dichiarazioni che la accompagneranno che per la sua agenda. Se l’ottava sessione si concentra sul programma di ritiro, i meccanismi di sostituzione dell’esercito e le garanzie comuni, significherà che la logica della simultaneità di Beirut mantiene un posto importante.

Se, al contrario, la discussione inizia con le condizioni che il Libano deve adempiere prima di qualsiasi ulteriore evacuazione israeliana, l’equilibrio del potere si evolverà in una direzione diversa. Le posizioni acquisite sul terreno avrebbero contribuito al trasferimento del centro negoziale.

Questo è proprio ciò che le fonti politiche che parlano di una paura progressiva del cordone di sicurezza.

La loro analisi non è ancora la prova di un piano israeliano ufficialmente concordato. Tuttavia, fornisce un’ipotesi coerente per comprendere la combinazione di operazioni militari, la pressione sull’esercito libanese e il calendario diplomatico.

Le quote delle prossime settimane saranno quindi molto concrete. Sarà necessario osservare non solo quante posizioni Israele occupa, ma che, per quanto tempo e con quale livello di fortificazione. Sarà anche necessario monitorare i luoghi in cui le Forze Armate libanesi schierano, così come i meccanismi internazionali proposti per verificare tale implementazione.

Per la vera battaglia prima dell’ottava sessione potrebbe essere giocato prima che i negoziatori siedano anche intorno al tavolo. Se il terreno cambia abbastanza tra due appuntamenti, la prossima negoziazione inizia con nuove regole.