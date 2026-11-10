HORECA Libano festeggia il suo trentesimo anniversario, con oltre 400 espositori e 2.500 marchi raccolti presso la Seaside Arena

HORECA Libano celebra la sua trentesima edizione all’Arena Seaside di Beirut, 10-13 novembre 2026. Organizzata da Hospitality Services, lo spettacolo riunisce oltre 400 espositori e 2.500 marchi. Offre incontri professionali, concorsi, innovazioni, conferenze e spazi creativi per i settori dell’ospitalità e della ristorazione.

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Beirut, 10 novembre 2026 – HORECA Libano ha aperto le sue porte oggi all’Arena Seaside, lanciando la sua 30a edizione e segnando tre decenni come evento di business annuale nei settori dell’ospitalità e della ristorazione della regione.

Organizzata da Hospitality Services, questa edizione di riferimento riunisce oltre 400 espositori e 2.500 marchi su tre sale e 13.000 m2. Per quattro giorni, attende 24.000 visitatori professionali, tra cui chef, ristoratori, produttori, distributori, architetti, architetti, architetti e grandi attori del settore.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Laura Lahoud, Ministro del Turismo, S.E. Nizar Hani, Ministro dell’Agricoltura, ex Ministro Mohammad Choucair, Presidente degli Organismi Economici, Governatore Marwan Abboud di Beirut, Giudice Marwan Abboud, oltre a diversi ambasciatori e presidenti di camere, associazioni, consigli e sindacati, insieme a grandi attori del settore, professionisti e media. La cerimonia è stata presentata dalla giornalista Lea Fayad.

» Oggi è un momento speciale in un viaggio di 30 anni. Non stiamo solo aprendo una nuova edizione di HORECA: celebriamo trent’anni come evento nel settore dell’ospitalità », ha dichiarato Joumana Dammous-Salamé, co-fondatore e amministratore delegato di Hospitality Services. « Quando abbiamo lanciato HORECA nel 1994, abbiamo avuto una visione chiara: creare un luogo dove l’ospitalità, le industrie alimentari e alimentari possono essere trovati per scambiare idee, connettersi e prepararsi insieme per il futuro. Abbiamo lasciato il Libano, ma abbiamo esportato il successo di HORECA e la competenza del settore libanese in tutta la regione»

« HORECA non è mai stato uno spettacolo semplice. È l’annuale incontro d’affari del nostro settore, un trampolino di lancio, un luogo di apprendimento e, per molti, l’inizio di un’intera carriera. Nonostante le circostanze molto difficili che affrontiamo, nulla potrebbe impedirci di organizzare HORECA. Abbiamo acceso la fiamma. Questa edizione guarda al futuro: celebrare la nostra storia è continuare a sfidarci e aprire la porta al futuro. In omaggio a mio padre, Nohad Dammous, il mio mentore e molti altri, sono lieto di annunciare il lancio del Nohad Dammous Award for Excellence

« HORECA è diventato un luogo in cui gli albergatori, i ristoratori, i professionisti del turismo, i produttori, i fornitori e gli chef si trovano, e dove i libanesi presentano ciò che creano ed esportano nella regione », ha detto il Ministro del Turismo Laura Lahoud. « È anche diventato un punto di riferimento essenziale per comprendere il settore: dove progredisce, dove soffre e di cosa ha bisogno. Il messaggio è sempre stato chiaro: lo stato deve essere presente accanto a coloro che continuano a lavorare e investire nelle circostanze più difficili. HORECA è uno dei migliori esempi di questa capacità: trenta edizioni di incontri, business e idee, e un brand libanese che ha anche vinto altri mercati arabi. La nostra missione è quella di proteggere questa capacità e di fornire un’adeguata sicurezza, gestione e politiche»

« Ovunque andiamo all’estero, di recente nel Sultanato di Oman, il Ministero dell’Agricoltura e tutti quelli che incontriamo sono orgogliosi di HORECA e lo consideriamo un passo importante nei loro paesi », ha detto il Ministro dell’Agricoltura Nizar Hani. « Il Ministero dell’Agricoltura partecipa attivamente a HORECA, insieme alle cooperative, in diversi eventi, e stiamo lanciando iniziative da HORECA. Il turismo e il progresso del paese hanno bisogno di stabilità. »

Parlando sulla visione del settore, il giornalista e l’esperto economico Maurice Matta ha detto: « HORECA non è solo una fiera; È una piattaforma che riunisce gli attori del settore sotto un unico tetto. Trent’anni è il risultato del duro lavoro, e HORECA è diventato un prodotto esportato a Riyadh, Oman, Kuwait e Giordania. Nel 2025, il turismo rappresentava più del 20% del PIL ed era collegato a 357,000 posti di lavoro diretti e indiretti. La risposta sostanziale è in due parole, fiducia e stabilità, in quanto la stabilità protegge gli investimenti. E sono le nostre risorse umane, non il dollaro, che rimangono la nostra capitale principale»

Per la prima volta, tre spazi accuratamente progettati portano i creativi in HORECA, collegando il know-how dietro la piastra e la stanza ai professionisti che li fanno vivere. In « Dal terroir al tavolo », i ceramici espongono un’artigianato contemporaneo. « La Folie des chaises » vede i designer reinventare la sedia attraverso il patrimonio libanese e il design moderno. « Anatomia di un pasto » riunisce fotografi contemporanei che catturano l’arte della cucina.

I prodotti prodotti in Libano sono l’onore di HORECA Innovations, una selezione fatta da un comitato di esperti, che presenta più di 25 prodotti nei settori del cibo, della bevanda, dell’attrezzatura e dei servizi. La categoria « Rising Stars » rende omaggio ai piccoli produttori che fanno la differenza, mentre i favoriti del « Board » sono selezionati e viene assegnato anche un « Premio Pubblico ».

Il programma Hosted Buyers accoglie 25 influenti acquirenti locali alla ricerca di prodotti e partenariati libanesi, mentre il Job Meeting Point collega albergatori, proprietari di ristoranti e reclutatori con professionisti alla ricerca di nuove opportunità.

HORECA I colloqui riuniscono più di 100 relatori invitati per le tavole rotonde giornaliere su tendenze, opportunità e sfide che modellano il settore in Libano e nella regione, e HORECA Studio offre masterclass e sessioni con leader e esperti di fama, oltre a sessioni di firma e scambi.

I talenti sono in evidenza durante tutto l’evento: più di 200 partecipanti competono prima di più di 35 giurati, esperti e ospiti internazionali durante i quattro giorni. Il Salone dell’Ospitalità Culinaire e il Concorso Junior Chef si svolgono allo stadio HORECA. HORECA Teatro ospita il Concorso HORECA Barista, recentemente certificato dalla Specialty Coffee Association (SCA), così come il Concorso d’Arte Latte, il Concorso Bartenders libanese e il Concorso Mocktail.

Nella hall, i visitatori potranno scoprire prodotti alimentari e bevande, che vanno da carne, frutti di mare, prodotti lattiero-caseari e panetteria a caffè, vino, liquori e bevande non alcoliche, così come attrezzature alberghiere e cucina, arredamento e architettura, arti da tavola, biancheria da casa, tecnologia, imballaggio, e consulenza, servizi di reclutamento e formazione.

HORECA Libano è sostenuta dai Ministeri del Turismo, dell’Economia e del Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura, dall’Associazione degli Industrialisti libanesi, dalla Federazione delle Camere di Commercio, dall’Unione dei Proprietari del Ristorante, dall’Unione dei Proprietari dell’Hotel e dall’Associazione dei Franchisi libanesi.

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HORECA Libano, 10 – 13 novembre 2026 Programma, registrazione e notizie su horecoshow.com e sulla app ufficiale mobile di HORECA Lebanon.

Servizi di accoglienza: Fondato più di 30 anni fa, Hospitality Services organizza fiere ed eventi dedicati all’ospitalità e alla ristorazione in Medio Oriente e oltre, tra cui HORECA Libano, HORECA Jordan, HORECA Kuwait, HORECA Riyadh, HORECA Oman, Chocolate and Pastry Fair (Dubai e Riyadh) e Whisky Live Beirut. Le sue piattaforme editoriali e multimediali includono Hospitality News Middle East, Lebanon Traveler e Taste & Flavors.

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