Dar al-Nimer ospita una mostra dal 19 al 29 novembre 2026 su cento anni di storie per bambini in Libano. Più di duecento storie sono state selezionate da oltre diecimila libri. Preparato da Maud Stephan, Fadia Hoteit e Lena Merhej, il viaggio collega scrittura, illustrazione e pubblicazione con le trasformazioni della società libanese. I tre commissari attraversano le loro esperienze in lettura pubblica, pedagogia e narrazione visiva. Una visita con una sessione di narrazione è anche annunciata per i bambini.

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Dar al-Nimer aprì una mostra a Beirut il 19 novembre 2026 dedicata a cento anni di storie per bambini in Libano. Più di duecento storie compongono un viaggio di scrittura, illustrazione e pubblicazione. La mostra prosegue fino al 29 novembre.

Dar el-Nimer racconta i cambiamenti nel libro dei giovani

La selezione risulta dai lavori di documentazione biennale. Ci permette di seguire le trasformazioni del libro destinato ai giovani lettori, senza separare testi da immagini. I modi per raccontare, disegnare e pubblicare formano i tre assi di questo viaggio.

Questa storia editoriale è anche quella della società libanese. Le preoccupazioni degli autori stanno cambiando con le condizioni sociali e l’attenzione al bambino. La mostra invita così a guardare le storie dei bambini come documenti sul loro tempo, così come le opere di letteratura e illustrazione.

Una selezione preparata da tre specialisti

Maud Stephan, Fadia Hoteit e Lena Merhej hanno preparato il progetto. Hanno conservato più di duecento storie da una raccolta di più di diecimila libri giovani.

Il Fondo Arabo per le Arti e la Cultura, AFAC e la Fondazione Tosh Fesh sostengono la mostra. Il corso è rivolto a scrittori, illustratori e editori, ma anche a famiglie, insegnanti e studenti.

Lettura pubblica, pedagogia e illustrazione

I tre viaggi dei commissari collegano la ricerca del libro alla sua circolazione e produzione. Maud Stephan lavora per la pubblicazione, la lettura e l’accesso alle informazioni. Ha guidato il progetto di riabilitazione della Biblioteca Nazionale del Libano tra il 1999 e il 2003, prima di proseguire una missione di consulenza fino al 2018.

La sua azione riguarda anche i lettori al di fuori della capitale. Ha guidato la rete dei Centri di Lettura e Animazione Culturali, guidati dal Ministero della Cultura con l’Organizzazione Internazionale della Francofonia. In questo contesto sono stati creati quattordici centri, con particolare attenzione alle opere giovanili in arabo. Ha anche co-fondato l’Associazione Assabil, che lavora per biblioteche pubbliche.

Fadia Hoteit porta uno sguardo da psicologia e scienze dell’istruzione. Professore all’Università libanese, ha dedicato ricerche a bambini, famiglie e donne. I suoi libri includono uno studio sulla letteratura per bambini in Libano, pubblicato nel 2001, e un libro sui bambini e le politiche nazionali, pubblicato nel 2018.

Lena Merhej, co-fondatrice di Samandal Comics, sta lavorando alla narrazione visiva. Ha illustrato più di 30 libri per bambini e prodotto fumetti e film d’animazione. La sua ricerca di dottorato si concentrò sulle storie di guerra nei romanzi grafici libanesi. Questo viaggio dà un posto all’immagine come una forma di narrazione, non come un semplice accompagnamento al testo.

AFAC elenca il progetto100 anni di storie e raccontitra i suoi 2024 sostenitori, nel programma di formazione ed eventi regionali. La mostra di novembre dà ora un appuntamento pubblico a questo lavoro sul patrimonio delle storie dei bambini.

Un appuntamento per i bambini a Clemenceau

Una visita interattiva, accompagnata da una sessione di narrazione, è stata annunciata per i bambini dalle 11.30 alle 12.30. Combina la scoperta dei libri con una pratica orale della narrazione.

L’apertura avrà luogo giovedì 19 novembre, alle ore 16 Dar el-Nimer si trova in America Street nel quartiere Clemenceau di Beirut. La galleria può essere raggiunta su +961 1 367 016 per le procedure di visita.

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