Gli Stati Uniti continuano la sua campagna economica contro l’Iran senza escludere la forza. Le sanzioni del 18 novembre e la mediazione Qatar del 17 novembre gettano luce su un arbitrato ancora aperto. Le discussioni riportate non sono né una decisione di sciopero né l’annuncio di un accordo tra Washington e Teheran in questa fase particolare.

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Washington continua la sua pressione economica sull’Iran, senza chiudere l’opzione militare. Secondo Axios, il 19 novembre Donald Trump sta ancora considerando scioperi con Israele. I funzionari statunitensi dubitano di un’accusa israeliana sulle armi chimiche.

Questo resoconto delle discussioni interne non costituisce l’annuncio di una decisione presidenziale. Tuttavia, evidenzia una distinzione essenziale nella posizione americana: la preferenza per le sanzioni in un dato momento non significa una resa duratura della forza.

Iran: continua la pressione economica

L’aspetto finanziario è stato ulteriormente tradotto in una decisione pubblica il 18 novembre. Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato sanzioni contro strutture e reti che accusa di sostenere Hezbollah e le Guardie Rivoluzionarie iraniana. Queste accuse sono quelle delle autorità americane.

Le misure comprendono il blocco dei beni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti e le restrizioni sulle operazioni in questione. Essi attestano la continuazione della campagna finanziaria, ma non consentono la conclusione di un arbitrato militare da deferire.

La riserva era già presente nel discorso di Marco Rubio a Parigi il 10 novembre. Il Segretario di Stato difese quindi la pressione economica piuttosto che le grandi operazioni, pur mantenendo la possibilità di una risposta militare all’attraversamento delle linee rosse. Il portale editoriale del governo americano ha assunto questa posizione il 16 novembre. L’efficacia avanzata delle sanzioni rimane una valutazione da parte di Washington, non prova che un compromesso sarebbe raggiunto.

La mediazione del Qatar rimane aperta

Il 17 novembre, il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, ha indicato che la mediazione continuava. Ha annunciato un incontro programmato con la parte iraniana per discutere le proposte in circolazione.

Questa dichiarazione non è sufficiente a stabilire che l’incontro abbia avuto luogo o che abbia provocato un accordo. Doha ha anche evidenziato i rischi per i negoziati e la navigazione posti dall’escalation. La continuazione di questi passi non è quindi una garanzia di de-escalation né un annuncio di un insediamento.

Foto: The American Capitol, archivio 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio. Illustrazione istituzionale, senza rappresentare un incontro attuale.

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