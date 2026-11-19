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L’esercito israeliano sostiene di aver colpito l’area di Janta, nel Bekaa, invocando un’attività identificata in un sito che presenta come precedentemente utilizzato da Hezbollah. Giovedì 19 novembre, l’Agenzia Nazionale dell’Informazione libanese riporta anche scioperi nella zona al-Shaara nella catena orientale. Nessun risultato umano verificato sono disponibili negli articoli consultati.

Janta: Israele annuncia uno sciopero

Nel comunicato inviato all’editore, l’esercito israeliano ha detto che aveva preso di mira un ex sito di Hezbollah dopo aver identificato un’attività lì. Questa caratterizzazione del luogo e la giustificazione per l’intervento rimangono dichiarazioni dell’esercito israeliano. Non potevano essere verificati in modo indipendente.

La redazione non ha trovato la pubblicazione originale di questo annuncio sulle pagine ufficiali disponibili al momento della preparazione del presente articolo. Essa riporta quindi le informazioni presentate, senza dare loro ulteriore conferma. Non ci sono prove a disposizione per chiarire la natura della presunta attività o per stabilire l’identità di qualsiasi persona presente.

Sul lato libanese, il corrispondente dell’Agenzia Nazionale dell’Informazione a Baalbek riporta gli scioperi aerei nell’area al-Shaara. Dice che le detonazioni sono state sentite in città. Un altro media libanese ha anche riferito scioperi nel canale orientale nel Bekaa.

Nessuna dichiarazione affidabile o bilancio

La spedizione dell’agenzia libanese contiene una contraddizione tra il suo titolo e il suo corpo sul numero di scioperi. Qui non vengono conservati totali. Né specifica il tempo esatto degli attacchi, l’entità del danno o un impatto umano.

Gli orari per postare i diversi avvisi non permettono loro di essere suddivisi in diverse onde distinte. L’annuncio israeliano e le informazioni libanesi sono state riunite per descrivere la situazione in questo settore, senza aggiungere gli scioperi o presentare ogni pubblicazione come un nuovo attacco.

Né questo annuncio dovrebbe essere confuso con quello del 16 novembre. L’esercito israeliano ha poi riferito che aveva colpito una consegna di armi a Hezbollah nella zona di Janta. Il comunicato ora trasmette invoca un’attività su un vecchio sito. Queste due giustificazioni non descrivono necessariamente un singolo obiettivo.

La sovranità libanese nel cuore del contesto

Questi scioperi riguardano una zona del Bekaa, non del sud del Libano. Essi riguardano il territorio libanese nel contesto di un cessate il fuoco e discussioni sul ritiro israeliano e l’autorità di Stato. Gli elementi del comunicato trasmesso non permettono che la sua giustificazione sia legata ad una specifica disposizione del regime esistente.

In un’intervista al canale iracheno Dijlah, la cui presidenza ha pubblicato il testo, Joseph Aoun ha rifiutato di permettere il controllo del disarmo da affidare a Israele. Difese la sovranità libanese e il ruolo dell’esercito, riferendosi alla possibilità di verifica da parte di una squadra delle Nazioni Unite. Essa pone il ritiro israeliano dal Sud tra le priorità e si concentra sulla diplomazia. Queste dichiarazioni hanno determinato la sua posizione generale; Non sono presentati come una reazione a Janta.

Nell’ordine del giorno del 19 novembre per l’indipendenza, il comandante dell’esercito libanese Rodolphe Haykal riafferma l’obiettivo di estendere l’autorità statale all’intero paese e di riservare le armi allo Stato. Denuncia anche gli attacchi israeliani e i loro effetti sulle località e il ritorno degli abitanti. Questo testo generale non è una risposta specifica allo sciopero Janta annunciato.

Per questo episodio, la natura del sito di destinazione, i danni e le possibili vittime rimangono da stabilire al di là delle dichiarazioni militari e dei primi rapporti.

Illustrazione: fotografia degli archivi Bekaa conservati nella libreria multimediale Libnanews, settembre 2024. Non rappresenta lo sciopero annunciato a Janta il 19 novembre 2026. Fotografo non indicato nella forma originale; abito editoriale Libnanews.

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