Maxime Chaya: 20 anni dopo Everest, 19 novembre

Maxime Chaya dà appuntamento giovedì 19 novembre 2026 alle ore 17 presso il MEA Training & Conference Center per una serata dedicata ai vent’anni della sua salita dall’Everest. Il programma combina la proiezione di un documentario, la presentazione dell’ultimo volume della sua serie di fumetti e l’annuncio di progetti per i giovani libanesi.
Questo incontro celebra un anniversario senza riprendere la data esatta: l’alpinista ha raggiunto la vetta dell’Everest il 15 maggio 2006. È diventato il primo libanese ad indossare la bandiera nazionale lì, secondo la presentazione del suo viaggio sul suo sito ufficiale. La sera di novembre ritorna quindi a questa tappa venti anni dopo la spedizione.
Maxime Chaya: Everest, documentario e fumetti
L’invito annuncia la proiezione del documentario « Max Chaya Special », sotto Discovery Channel. Esso prevede anche la presentazione e la firma del quarto e ultimo volume della serie di fumetti « Maxum Max ». Questo nuovo libro è intitolato Chomolungma: Top of the World.
Il messaggio all’editore afferma che Maxime Chaya presenterà anche i suoi progetti per i giovani libanesi. Il loro contenuto non è dettagliato. L’incontro deve quindi collegare la memoria dell’ascensione alla trasmissione di questa esperienza a un nuovo pubblico.
Conferma preventiva obbligatoria
L’accesso non deve essere considerato libero e senza registrazione. È imperativo che gli organizzatori chiedano la conferma della presenza, i nomi dei partecipanti da trasmettere alla sicurezza aeroportuale. È quindi opportuno contattare l’organizzazione prima di qualsiasi viaggio al MEA Training & Conference Center.
- Data:giovedì 19 novembre 2026.
- Tempo:Alle 17:00, ora del Libano.
- Luogo:MEA Training & Conference Center.
- Conferma:obbligatorio con l’organizzazione, al numero +961 393 353, indicato sull’invito.
- Programma:proiezione di « Max Chaya Special », presentazione e firma di « Chomolungma: Top of the World! », progetti per la gioventù.
L’invito non specifica alcuna quota di iscrizione o termine di conferma. Questi accordi restano da controllare direttamente con gli organizzatori.
Fonti
Invito e messaggio da The Full Circles inviato a Libnanews il 2 novembre 2026.Il sito ufficiale di Maxime Chaya: le sette vette e la data dell’ascesa dell’Everest.
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