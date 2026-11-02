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Maxime Chaya: 20 anni dopo Everest, 19 novembre

Libnanews
· 2 min di lettura · 5 vues

Maxime Chaya festeggerà i vent’anni della sua salita dall’Everest il 19 novembre 2026, alle ore 17, al MEA Training & Conference Center. Documentario, firma dell’ultimo volume di Max Max e progetti giovanili sono annunciati. La conferma preventiva è necessaria per accedere al luogo di incontro.

Soirée avec Maxime Chaya : vingt ans après l’Everest, le 19 novembre 2026 à 17 heures au MEA Training & Conference Center.
Composition issue du visuel de l’invitation à la soirée du 19 novembre 2026. Portrait et montagne issus du montage fourni par les organisateurs ; il ne s’agit pas d’une photographie documentaire de Maxime Chaya au sommet. Aucun visage généré ou retouché.
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Maxime Chaya dà appuntamento giovedì 19 novembre 2026 alle ore 17 presso il MEA Training & Conference Center per una serata dedicata ai vent’anni della sua salita dall’Everest. Il programma combina la proiezione di un documentario, la presentazione dell’ultimo volume della sua serie di fumetti e l’annuncio di progetti per i giovani libanesi.

Questo incontro celebra un anniversario senza riprendere la data esatta: l’alpinista ha raggiunto la vetta dell’Everest il 15 maggio 2006. È diventato il primo libanese ad indossare la bandiera nazionale lì, secondo la presentazione del suo viaggio sul suo sito ufficiale. La sera di novembre ritorna quindi a questa tappa venti anni dopo la spedizione.

Maxime Chaya: Everest, documentario e fumetti

L’invito annuncia la proiezione del documentario « Max Chaya Special », sotto Discovery Channel. Esso prevede anche la presentazione e la firma del quarto e ultimo volume della serie di fumetti « Maxum Max ». Questo nuovo libro è intitolato Chomolungma: Top of the World.

Il messaggio all’editore afferma che Maxime Chaya presenterà anche i suoi progetti per i giovani libanesi. Il loro contenuto non è dettagliato. L’incontro deve quindi collegare la memoria dell’ascensione alla trasmissione di questa esperienza a un nuovo pubblico.

Conferma preventiva obbligatoria

L’accesso non deve essere considerato libero e senza registrazione. È imperativo che gli organizzatori chiedano la conferma della presenza, i nomi dei partecipanti da trasmettere alla sicurezza aeroportuale. È quindi opportuno contattare l’organizzazione prima di qualsiasi viaggio al MEA Training & Conference Center.

  • Data:giovedì 19 novembre 2026.
  • Tempo:Alle 17:00, ora del Libano.
  • Luogo:MEA Training & Conference Center.
  • Conferma:obbligatorio con l’organizzazione, al numero +961 393 353, indicato sull’invito.
  • Programma:proiezione di « Max Chaya Special », presentazione e firma di « Chomolungma: Top of the World! », progetti per la gioventù.

L’invito non specifica alcuna quota di iscrizione o termine di conferma. Questi accordi restano da controllare direttamente con gli organizzatori.

Fonti

Invito e messaggio da The Full Circles inviato a Libnanews il 2 novembre 2026.Il sito ufficiale di Maxime Chaya: le sette vette e la data dell’ascesa dell’Everest.

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