Maxime Chaya: 20 anni dopo Everest, 19 novembre

Maxime Chaya festeggerà i vent’anni della sua salita dall’Everest il 19 novembre 2026, alle ore 17, al MEA Training & Conference Center. Documentario, firma dell’ultimo volume di Max Max e progetti giovanili sono annunciati. La conferma preventiva è necessaria per accedere al luogo di incontro.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Maxime Chaya dà appuntamento giovedì 19 novembre 2026 alle ore 17 presso il MEA Training & Conference Center per una serata dedicata ai vent’anni della sua salita dall’Everest. Il programma combina la proiezione di un documentario, la presentazione dell’ultimo volume della sua serie di fumetti e l’annuncio di progetti per i giovani libanesi.

Questo incontro celebra un anniversario senza riprendere la data esatta: l’alpinista ha raggiunto la vetta dell’Everest il 15 maggio 2006. È diventato il primo libanese ad indossare la bandiera nazionale lì, secondo la presentazione del suo viaggio sul suo sito ufficiale. La sera di novembre ritorna quindi a questa tappa venti anni dopo la spedizione.

Maxime Chaya: Everest, documentario e fumetti

L’invito annuncia la proiezione del documentario « Max Chaya Special », sotto Discovery Channel. Esso prevede anche la presentazione e la firma del quarto e ultimo volume della serie di fumetti « Maxum Max ». Questo nuovo libro è intitolato Chomolungma: Top of the World.

Il messaggio all’editore afferma che Maxime Chaya presenterà anche i suoi progetti per i giovani libanesi. Il loro contenuto non è dettagliato. L’incontro deve quindi collegare la memoria dell’ascensione alla trasmissione di questa esperienza a un nuovo pubblico.

Conferma preventiva obbligatoria

L’accesso non deve essere considerato libero e senza registrazione. È imperativo che gli organizzatori chiedano la conferma della presenza, i nomi dei partecipanti da trasmettere alla sicurezza aeroportuale. È quindi opportuno contattare l’organizzazione prima di qualsiasi viaggio al MEA Training & Conference Center.

Data: giovedì 19 novembre 2026.

giovedì 19 novembre 2026. Tempo: Alle 17:00, ora del Libano.

Alle 17:00, ora del Libano. Luogo: MEA Training & Conference Center.

MEA Training & Conference Center. Conferma: obbligatorio con l’organizzazione, al numero +961 393 353, indicato sull’invito.

obbligatorio con l’organizzazione, al numero +961 393 353, indicato sull’invito. Programma:proiezione di « Max Chaya Special », presentazione e firma di « Chomolungma: Top of the World! », progetti per la gioventù.

L’invito non specifica alcuna quota di iscrizione o termine di conferma. Questi accordi restano da controllare direttamente con gli organizzatori.

Fonti

Invito e messaggio da The Full Circles inviato a Libnanews il 2 novembre 2026.Il sito ufficiale di Maxime Chaya: le sette vette e la data dell’ascesa dell’Everest.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews