Cedro del Libano: i suoi coni scendono sull’albero

Il cedro libanese nasconde nei suoi rami un dettaglio sorprendente: i suoi grandi coni che si disintegrano a maturità. Le scale distaccano, i semi alato disperdono e un asse centrale rimane attaccato al ramo. Questo meccanismo spiega perché i coni interi non sono necessariamente trovati ai piedi dell’albero. Per inaugurare il nostro appuntamento « Did You Know? », guarda la riproduzione del simbolo nazionale, con una fotografia di archivio scattata al Cedro di Dio.

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Il cedro del Libano mantiene i suoi coni eretti sui suoi rami, ma di solito non li lascia cadere interi a maturità. Le loro scale gradualmente staccano e rilasciano i semi. Parte del cono poi rimane attaccato all’albero: il suo asse centrale, spogliato della sua busta. Questo dettaglio discreto spiega perché una passeggiata sotto un cedro non fornisce necessariamente i grandi coni che si vedono nella sua fila.

La sagoma dell’albero appare sulla bandiera libanese. I suoi organi riproduttivi rimangono meno conosciuti. Per riconoscerli, bisogna guardare sopra i rami: i coni che trasportano semi assomigliano a piccole botti, installati verticalmente. La loro disaggregazione appartiene al normale funzionamento della specie.

Il cedro del Libano sparge i suoi semi a pezzi

Un cono femminile è costituito da scale strette intorno ad un asse. Dopo l’impollinazione, queste scale si chiudono. Il cono cresce, diventa legnoso e cambia colore. Prima verde, poi grigiastro, poi marrone a maturità. Quando arriva il momento, le scale si separano invece di rimanere assemblate in una struttura destinata a cadere intere.

I semi rilasciati hanno un’ala, una fine estensione che accompagna la loro dispersione. La Société nationale d’horticulture de France descrive due semi per scala nel cedro del Libano. L’apertura del cono così permette loro di essere rilasciati gradualmente, non mettere sul terreno un blocco contenente tutta la potenziale progenie dell’albero.

Il resto visibile sul ramo può sorprendere. La grande canna è scomparsa, ma rimane un piccolo fusto eretto. L’arboreto dell’Università di Copenhagen descrive proprio questo asse centrale persistente. Un ramo che porta tale vestigia non mostra, per questo solo, un segno di malattia.

Due tipi di coni sullo stesso albero

Non tutti i coni di cedro hanno la stessa funzione. La specie ha organi maschili e femminili sullo stesso individuo. I primi producono il polline; i secondi portano i semi dopo la fecondazione. I coni maschili sono più stretti e allungati di grandi coni femminili a forma di botte.

I coni maschi rilasciano polline nell’aria, poi si asciugano e cadono. La loro presenza sul terreno quindi non contraddice il meccanismo di disaggregazione dei coni femminili. Confondere i due facilmente porta a credere che tutti i coni seguono lo stesso ciclo.

La Piattaforma informativa sulla biodiversità libanese descrive i coni femminili di 7-10 centimetri di lunghezza. Inoltre solleva i loro semi alato e la loro posizione alla fine di ramoscelli corti. Sono questi personaggi, associati agli aghi raccolti in mazzi, che permettono di guardare l’albero diverso dalla sua silhouette.

Un dettaglio da osservare senza prendere

Il fenomeno non riguarda solo il cedro del Libano. Altri cedri e abeti hanno anche coni che disarticolano a maturità. Pertanto non basta per identificare la specie. Forma generale, aghi e altri caratteri botanici sono ancora necessari.

In un cedral, l’osservazione può iniziare a terra, con scale staccate, poi continuare verso i rami. L’intero cono, il cono disaggregato e l’asse nudo corrispondono a diversi passaggi. Non c’è bisogno di rompere un ramo per confrontarli: una fotografia vicina o binocolo tengono questi dettagli senza prenderli.

Nei cedri di Dio, una fotografia di archivio scattata nel 2001 mostra alcuni di questi barili marroni ancora eretti tra gli aghi. Sembrano essere solidamente assemblati. A maturità, tuttavia, ogni serie di scale è destinata a svelarsi per lasciare andare i suoi semi.

Fonti e credito fotografico

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