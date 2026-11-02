La polemica di Fady Abboud sul prezzo di un camembert portò ad una revisione di sei riferimenti venduti in Libano e in Francia. Le differenze sono notevoli per alcuni formaggi, più piccoli per la pasta e invertiti per il burro. Questa dichiarazione documentata distingue offerte, promozioni e limiti di confronto. Esso esamina anche i dazi doganali, l’esclusività commerciale e i costi bancari, senza trasformare una differenza di prezzo in un margine netto o una prova di infrazione.

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A 250 grammi camembert Rustico mostrato a $18.24 in Libano, rispetto all’equivalente di $2.68 in Francia. Il confronto dei prezzi libanesi-Francia, rilanciato da Fady Abboud il 1° novembre, merita di essere meglio di un’indignazione temporanea. La dichiarazione delle offerte disponibili conferma questa drammatica deviazione per questo riferimento. Rivela anche una situazione meno uniforme: le differenze sono importanti per altri due formaggi, molto più deboli per la pasta e invertiti per il burro.

I sei confronti qui sotto riguardano le offerte di Carrefour in Libano e in Francia. Essi riuniscono marchi, varianti e formati. Non sono né un indice nazionale dei prezzi né un confronto in tutta Europa. I prezzi francesi provengono da pagine ufficiali indicizzate, alcune delle quali hanno due settimane. Il risultato giustifica un’indagine sulla formazione dei prezzi, senza consentire l’allocazione meccanica di qualsiasi deviazione a beneficio di un importatore.

Prezzi libanesi-Francia: sei riferimenti, differenze molto diverse

In Libano, le offerte sono state sollevate il 2 novembre tra il 1959 e il 2009 ore di Beirut. Il sito ha usato l’area Hazmiah-Baabda. Non sono stati selezionati negozi francesi specifici. I dati non dovrebbero quindi essere presentati come un confronto garantito tra due punti vendita a Beirut e Parigi.

Le conversioni utilizzano 89.500 libbre libanesi per un dollaro e 1.116 dollari per un euro, riferimenti ufficiali del 2 novembre. Sono utilizzati solo per confrontare gli importi. Non rappresentano un corso garantito per un pagamento bancario.

Offerte al dettaglio consultate il 2 novembre 2026, fuori consegna. Confronto indicativo, non rappresentativo. Prodotto e formato Libano, libri Libano, dollari Francia, euro Francia, dollari Deviazione indicativa Il Rustico, camembert 250 g 1 632 1 18,24 2.39 2.68 +580,3 % Aglio ed erbe aromatiche, 150 g 887 753 9.92 2.25 2.52 +293.1 % Capriccio degli Dei, 200 g 1.340,876 14.98 2.95 3.3 +352,8 % Dolce presidente gourmet, buttermaker 250 g 289 444 3 3 3 -12,4% Barilla Penne Rigate n°73, 500 g 130 065* 1.4 0,9 1.1 +30,9% Barilla Spaghettini n°3, 500 g 103 155* 1.15 0,9 1.1 +3,8 %

* Promozioni pubblicate in Libano senza data fissa. Calcolo delle deviazioni frontali arrotondate. Le pagine francesi indicizzate sono state datate il giorno per Boursin, Caprice of the Gods and Penne, il giorno prima per Le Rustique, e circa due settimane per Presidente e Spaghettini. Le liste ufficiali più recenti confermano questi ultimi due prezzi. La carta francese Boursin porta una menzione di catalogo, senza alcuna condizione promozionale pienamente stabilita. Le tariffe francesi possono variare a seconda del negozio e della modalità di prelievo.

Ciò significa che costa circa 6,8 volte l’importo francese tenuto. Boursin si avvicina a questa quantità quattro volte e Caprice degli Dei supera quattro e mezzo volte. Queste differenze non scompaiono con pochi centesimi di cambio. Sono abbastanza grandi da richiedere una spiegazione dettagliata della catena commerciale.

Butter è un contro-esempio indispensabile. Il confronto è di circa un presidente Butler da 250 grammi, non più economico. A questi prezzi, il prodotto libanese è circa il 12% sotto l’offerta francese. Per quanto riguarda la pasta, le promozioni riducono significativamente la differenza. Una selezione limitata ai formaggi più costosi avrebbe dato un quadro fuorviante di tutte le importazioni.

Una deviazione al dettaglio non dà il margine dell’importatore

Il prezzo francese comprende già i costi e il margine del commercio francese. Non corrisponde alla fattura del fornitore all’importatore libanese. Sottratto $2.68 da $18.24 dà una differenza tra due prezzi al dettaglio. Questa transazione non misura il beneficio del distributore o del suo fornitore.

Per spiegare questa differenza, è necessario conoscere il prezzo di acquisto, il trasporto, l’assicurazione, i dazi e le tasse effettivamente pagati. Aggiunge stoccaggio, raffreddore, possibili perdite e finanziamento azionario. I margini successivi devono poi essere distinti: importatore, potenziale grossista e rivenditore. Nessuno di questi importi è documentato per i sei riferimenti esaminati.

Questo limite non esenta i professionisti da una spiegazione. Invocare « i costi del Libano » nel suo complesso non basta giustificare un prezzo moltiplicato per quasi sette volte. Al contrario, il confronto da solo non dimostra un sovrabbondante o un accordo illegale. La questione economica specifica è quanto del supplemento corrisponde a spese verificabili e quale proporzione riflette bassa pressione competitiva.

Non tutti i prodotti europei sono privi di dazi doganali

La controversia si basa anche sull’idea che un’origine europea abolisca necessariamente i dazi di entrata. Questa dichiarazione è troppo generale. L’accordo commerciale distingue i prodotti industriali e agricoli. Per questi ultimi, le preferenze variano in base alla classificazione doganale e alle condizioni di origine.

Ad esempio, il protocollo agricolo originale prevede l’esenzione per il burro sulla linea 040510. Mantiene dazi preferenziali su talune categorie di formaggio. Le sue concessioni portano aritmeticamente al 28% per altri formaggi non kashkaval e al 49% per alcuni formaggi freschi. Queste sono le disposizioni del testo originale, non una tariffa certificata standard per ogni scatola venduta oggi.

Resta da verificare l’esatta classificazione dei riferimenti, le modifiche applicabili e le giustificazioni originali. Sarebbe quindi altrettanto imprudente affermare una totale assenza di doveri per presentare queste percentuali come i prelievi effettivamente pagati sui prodotti nella tabella. Il pezzo decisivo sarebbe la corrispondente dichiarazione di importazione accompagnata dalla fattura del fornitore.

Le esclusive devono essere esaminate in pratica

La legge sulla concorrenza libanese del 2022 modifica la protezione dell’esclusività. L’articolo 5 rende la clausola esclusiva inapplicabile a terzi e apre l’importazione a persone libanesi che soddisfano le condizioni stabilite. I prodotti alimentari sono specificamente mirati. Questo non vieta alcun contratto privato di rappresentanza esclusiva.

La questione pratica rimane l’accesso al mercato. Può un distributore concorrente acquistare il riferimento, importare e venderlo in condizioni economicamente valide? I fornitori accettano di fornire? I costi di trasporto, i volumi minimi o i termini di pagamento rendono possibile questa competizione? Un diritto all’importazione produce poco effetto se nessuno può effettivamente esercitarlo.

Queste domande richiedono la verifica, non un’accusa automatica contro un segno o un marchio. Un prezzo elevato non dimostra l’esclusività, e l’esclusività da sola non dimostra una violazione. D’altra parte, le autorità hanno un terreno concreto per esaminare le barriere d’ingresso dove persistono significative differenze.

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove nomine al Consiglio della concorrenza il 10 settembre 2026. Presentare questo corpo oggi come mai costituito sarebbe impreciso. La questione è ora la sua azione effettiva: richieste di documenti, revisione delle pratiche e pubblicazione di decisioni motivate. Non sono stati istituiti record per questi sei prodotti negli articoli consultati.

Le banche hanno un costo, ma quale?

La crisi bancaria ha anche deteriorato la finanza commerciale. Il congelamento dei depositi e l’indebolimento del credito, documentato dalle istituzioni internazionali, complicano il flusso di cassa delle aziende. Un importatore può dover aumentare la liquidità o immobilizzare i suoi fondi più a lungo. Questi vincoli possono influenzare i prezzi. Tuttavia, il loro effetto deve essere quantificati per ogni circuito.

Le commissioni di pagamento offrono un esempio più concreto. Un opuscolo di Byblos Bank, datato agosto 2025, indicato per alcuni trasferimenti internazionali di società in fondi freschi una commissione di 4 per mille, con un minimo di $25 più $25 tasse SWIFT. Quattro per cento significa 0,4 per cento, non 4%. Questa tariffa storica non stabilisce il costo attuale di un importatore o i termini negoziati del suo trasferimento.

Le spese fisse pesano più su una piccola operazione che su una grande bolletta. La loro distribuzione tra le unità dipende quindi dall’importo del pagamento e dal volume importato. Alcuni importatori utilizzano anche conti all’estero. Sarebbe abusivo accusare tutti i soldi extra osservati a un passaggio richiesto da una banca libanese.

La critica del sistema bancario deve concentrarsi sul suo reale servizio all’economia: accesso al credito, costo dei pagamenti e disponibilità dei fondi. Perderebbe la sua precisione se una commissione non documentata diventasse la spiegazione universale di ogni prezzo eccessivo.

Quali segni e autorità possono documentare

Questo record rimane un’istantanea imperfetta. I codici a barre comuni alle versioni vendute in entrambi i paesi non sono stati stabiliti. I proventi delle esportazioni, i lotti e le scadenze non sono stati comparati. Nessun acquisto o check-in ha confermato la disponibilità. I sei riferimenti non rappresentano il cesto alimentare di una famiglia.

Tuttavia, le offerte pubblicate sono sufficienti per porre domande specifiche. I segni possono confermare i prezzi e le date di applicazione. Gli importatori possono documentare i costi resi in Libano. L’amministrazione può verificare i doveri effettivamente pagati e gli ostacoli alla concorrenza. Il prossimo passo utile è questa decomposizione, riferimento per riferimento, piuttosto che una giustificazione generale che i consumatori non possono controllare.

Fonti e metodo

Schede di fatti commerciali consultate il 2 novembre 2026. I prezzi francesi provengono dalle versioni indicizzate indicate nella nota di tabella. I documenti legali e bancari sono datati: non sostituiscono una fattura doganale esistente o una liquidazione.

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