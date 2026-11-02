Quattro stagioni Beirut: riapertura prevista per l’estate 2027

Il ritorno delle Quattro Stagioni di Beirut rimane a venire. Le pagine ufficiali dell’hotel e del gruppo sono ora annunciate nell’estate del 2027, mentre un comunicato stampa del gennaio 2025 prevedeva il primo trimestre del 2026. Il progetto comprende 230 alloggi rinnovati, tra cui 60 suite, oltre a spazi gastronomici e benessere. Chiuso dopo l’esplosione della porta nell’agosto 2020, l’istituzione deve ancora specificare la sua data di arrivo. Nessuna disponibilità commerciale per un soggiorno specificato potrebbe essere confermata durante questa verifica.

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I Quattro Stagioni di Beirut ora progettano di riaprire per l’estate del 2027, non per l’inizio del 2026. Chiuso dopo il danno dell’esplosione portuale, il 4 agosto 2020, l’hotel prepara una ricostruzione completa e una ristrutturazione. Il suo ritorno annunciato fa parte di una storia segnata dalla crisi economica, dalla caduta della sua clientela e dalle speranze politiche esposte nel gennaio 2025.

Quattro stagioni Beirut: un ritorno annunciato, non realizzato

A partire dal 2 novembre 2026, sia la pagina ufficiale dell’istituzione che il calendario di apertura del gruppo annunciano l’estate 2027. Quest’ultimo documento è segnato « Ottobre 2026 ». Nessun giorno specifico di ricezione dei primi clienti è incluso. Quindi non e’ una riapertura oggi.

L’annuncio riguarda un indirizzo inaugurato il 10 gennaio 2010, vicino al porto turistico di Zaitunay Bay. Il suo ritorno restituirebbe 230 unità di alloggio, tra cui 60 suite. Per comprendere questa aspettativa, dobbiamo distinguere tra le difficoltà commerciali pre-2020, la catastrofe che ha portato alla chiusura e al progetto di ricostruzione.

Perché l’hotel è chiuso dopo il 4 agosto 2020

I Quattro Stagioni subirono danni significativi durante l’esplosione nel porto di Beirut il 4 agosto 2020. Ha chiuso dopo il disastro. La distruzione costituisce quindi la ragione materiale documentata per la prolungata cessazione dell’istituzione, non una semplice decisione di lasciare il mercato libanese.

Il disastro ha colpito un hotel già indebolito dalla crisi economica e politica. Già a dicembre 2019, Rami Sayess, allora vice presidente regionale di Four Seasons, descrisse il crollo dell’attività. Nelle dichiarazioni di un’agenzia di stampa, ha indicato una caduta di occupazione dal 100% al 4% in ottobre. Novembre terminato al 10%.

In un’intervista pubblicata il 5 marzo 2020, prima dell’esplosione, il leader ha dettagliato le conseguenze di questa contrazione. Quasi un quarto dei dipendenti era stato inviato ad altri hotel Four Seasons come rinforzi. L’obiettivo era quello di ridurre i costi salariali mantenendo questi dipendenti nella rete. Ha anche notato la cancellazione di venti su ventiquattro matrimoni in programma negli ultimi due mesi del 2019. Alcuni eventi erano stati spostati a Dubai o Cipro. Infine, ha spiegato la perdita di alcuni visitatori del Golfo attraverso raccomandazioni di viaggio e motivi politici.

Ristrutturazioni pre-disastri

Il progetto di modernizzazione non è nato interamente nel 2025. Nel marzo 2020, Rami Sayess ha già citato progetti per ristoranti, lobby e camere. Ha spiegato che voleva approfittare del basso tasso di occupazione per accelerare alcuni interventi senza interrompere i clienti.

Dopo l’esplosione, la prospettiva divenne quella di una riabilitazione di un edificio danneggiato. Nel gennaio 2021, quando partì per il Bahrain, il leader si oppose ai buoni risultati degli anni precedenti alle difficoltà del 2020. Ha combinato le prestazioni dal 2016 al 2019 con la stabilità del paese e il lavoro delle sue squadre.

Nel luglio del 2021, Simon Casson, allora capo delle operazioni alberghiere del gruppo in Europa, Medio Oriente e Africa, ha riferito a seguito del lavoro a Beirut. Ha detto di mantenere il contatto regolare con la squadra locale. Queste dichiarazioni documentano un vecchio progetto di ritorno, senza stabilire che il lavoro è continuato continuamente da allora.

Nel 2025, Al-Walid invocò una « nuova era »

Il 14 gennaio 2025 il principe Al-Walid bin Talal, presidente della Kingdom Holding Company, diede una dimensione politica al rilancio. Nel suo annuncio, invocò una « nuova era per il Libano » sotto la presidenza di Joseph Aoun. Ha presentato il ritorno dell’hotel come parte di questa sequenza politica.

Il comunicato stampa ha affidato la completa ricostruzione e ristrutturazione al Regno Beirut S.A.L. Ha annunciato l’apertura al pubblico nel primo trimestre del 2026. Il programma era quello di rinnovare l’aspetto dell’hotel e portarlo agli ultimi standard di Four Seasons, con l’ambizione di posizionamento di fascia alta.

Questa è la giustificazione espressa dal leader in quella data, non prova che tutte le condizioni economiche sono state soddisfatte. Il testo non ha fornito un preventivo dettagliato o una previsione economica. Né è possibile confondere le Four Seasons, Kingdom Holding e la società di costruzione.

Perché 2027? Il divario rimane inspiegabile

Il calendario attuale sostituisce l’obiettivo del primo trimestre del 2026, che è ancora incluso in una pubblicazione economica del 2025 giugno. Le pagine ufficiali consultate non spiegano questa discrepanza. Non ci sono prove verificate per attribuire la causa di finanziamento, ostacoli amministrativi o un incidente specifico sul sito.

Il programma comprende ora alloggi rinnovati, nuove aree pranzo, una spa, una piscina sul tetto e strutture per eventi. Descrive l’offerta futura, senza confermare che questi servizi sono già funzionanti. Il gruppo mette in evidenza anche la terrazza del 26 ° piano.

Questo progetto non è sufficiente per dimostrare una ripresa generale del turismo libanese. Le pagine pubbliche non hanno confermato un’offerta di prenotazione per un soggiorno specificato. La data esatta della ricezione del cliente, le tariffe di lancio e il personale di riapertura rimangono da specificare.

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