Le autorità siriane mirano a dicembre a riprendere i passaggi di Arida, dopo la ricostruzione del ponte e l’ammodernamento delle strutture di confine. Il lavoro riguarda edifici, strade, reti e controlli doganali, con una prevista separazione tra passeggeri e merci. Questa scadenza rimane un obiettivo soggetto alle più recenti verifiche tecniche e amministrative. Non significa che il post è già aperto o che una data specifica di ripresa è stata fissata per tutti i veicoli.

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L’attraversamento di frontiera di Arida si prepara a riprendere i passaggi passeggeri e camion nel mese di dicembre. Le autorità siriane annunciano l’inizio del lavoro nella sua fase finale, dopo la ricostruzione del ponte e la modernizzazione delle strutture. Il termine rimane soggetto al completamento dei preparativi.

Arida entra nelle ultime fasi del progetto di costruzione

Mazen Allouche, responsabile delle relazioni internazionali e della cooperazione presso l’Autorità Generale dei Borders e delle Dogane siriane, ha dettagliato il progetto il 16 novembre. I lavori riguardano il ponte che collega i due paesi, gli edifici amministrativi e doganali e la ricezione dei passeggeri.

Anche le strade interne e gli spazi di traffico sono stati ampliati. Una zona separata deve ospitare merci, con rotte separate per camion e autovetture. Le autorità presentano questa organizzazione come mezzo per ridurre la congestione nel post.

Apparecchiature e reti doganali moderne

Il programma include dispositivi di controllo a raggi X e procedure di sdoganamento elettronico. I servizi di trasporto e di immigrazione devono essere collegati a basi centralizzate. L’obiettivo annunciato è quello di facilitare la verifica e l’elaborazione dei passaggi.

Secondo Mazen Allouche, l’ultimo lavoro comprende ancora il rivestimento stradale e del sedile e la finitura tecnica. Il progetto ha anche coperto acqua, servizi igienici, comunicazioni e illuminazione solare.

Aree di riposo, punti di primo soccorso e una connessione Internet sono tra le strutture pubblicizzate. Il coordinamento con il lato libanese continua a prepararsi al funzionamento della traversata.

Formalità di apertura ancora da completare

Il calendario presentato è dicembre, dopo le ultime fasi tecniche, amministrative e di controllo. Non costituisce l’annuncio di un’apertura immediata a tutti i veicoli.

Il ponte aveva subito danni dall’ascesa di Nahr al-Kabir all’inizio del 2026. Il lavoro deve riportare un utile legame con gli abitanti, i viaggiatori e il commercio tra il Libano settentrionale e la Siria. Resta da determinare la data precisa della ripresa.

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