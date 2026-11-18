Joseph Aoun ha ricevuto Nawaf Salam a Baabda il 18 novembre per un aggiornamento sui risultati della sua visita in Qatar e sui progressi del file elettrico. Il primo ministro ha anche sottolineato la necessità di preservare il Libano dalle rivalità regionali e internazionali. Il rapporto di questa riunione non dettaglia alcun accordo di energia firmato, potere aggiuntivo disponibile, o programma per la messa in servizio. Descrive una fase politica e non una fornitura immediata di elettricità.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Joseph Aoun ha ricevuto Nawaf Salam mercoledì mattina, 18 novembre, al Palazzo Baabda. Il Primo Ministro ha presentato al Capo di Stato i risultati della sua visita in Qatar e il progresso del dossier elettrico. Ha anche chiesto la conservazione del Libano da rivalità regionali e internazionali.

Questi elementi si riflettono nella relazione presa da INN e sono coerenti con le informazioni pubblicate la stessa mattina da MTV e Elnashra. Descrivono una pietra miliare politica, non l’annuncio di un accordo di energia firmato.

Il record elettrico dopo la visita in Qatar

Salam ha riferito sui progressi nelle discussioni, senza presentare in questo rapporto potere supplementare disponibile, prezzi di vendita o data di messa in servizio. La manutenzione quindi non consente di annunciare un immediato miglioramento dell’alimentazione elettrica.

La distinzione è importante: gli scambi diplomatici possono avanzare un progetto senza interrompere tutte le condizioni tecniche e finanziarie. Nessuna di queste condizioni è dettagliata nella dichiarazione resa pubblica dopo la riunione di Baabda.

Evitare ulteriori scontri

La seconda parte della manutenzione riguarda l’ambiente regionale. Salam ritiene che sia necessario proteggere il paese dalle polarizzazioni internazionali e regionali e non coinvolgerlo in nuove avventure, richiamando i costi già sostenuti dal Libano.

Questa affermazione esprime una posizione politica del Primo Ministro. Non è accompagnato nel testo consultato dall’annuncio di un meccanismo di sicurezza o di una nuova disposizione diplomatica. L’incontro combina così il monitoraggio del dossier energetico con la ricerca della stabilità, senza stabilire un legame contrattuale tra i due.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews