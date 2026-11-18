Le attività di riserva estera della Banca del Libano, al 15 novembre 2026, ammontavano a 11,53 miliardi di dollari. Fanno 64,12 milioni del primo weekend. Il bilancio distingue questi beni liquidi da oro e eurobond, senza misurare riserve nette o dettagliando l’origine dell’aumento.

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Le riserve estere della Banca del Libano sono aumentate di 64,12 milioni di dollari nel primo semestre del 2026. Il 15 novembre hanno raggiunto 11,53 miliardi di dollari, rispetto a 11,47 miliardi di dollari alla fine di ottobre. L’aumento era dello 0,56%, secondo gli importi dettagliati del bilancio bimestrale.

Tale aumento si riferisce a beni esteri liquidi e non residenti, esclusi l’oro. Migliora questa voce di bilancio, mentre il valore del libro dell’oro diminuisce nello stesso periodo. Le attività totali sono diminuite leggermente a 92,79 miliardi di dollari.

BDL: Le attività in valuta estera aumentano dello 0,56%

Il bilancio esprime i suoi importi in migliaia di sterline libanesi. La loro conversione al tasso di £ 89,500 per dollaro, come indicato nel documento, è di $11,529 miliardi come al 15 novembre. L’importo comparabile al 31 ottobre è di 11.465 miliardi. La differenza è di 64,12 milioni di dollari.

Gli importi arrotondati a due punti decimali non permettono che questa variazione precisa sia trovata da sola. Il guadagno è di due settimane, non un mese intero o un confronto annuale.

Elemento di bilancio 31 ottobre 2026 15 novembre 2026 Cambiamento Attività di riserva estera 11.465 miliardi di dollari $11.529 miliardi +64,12 milioni O 36,800 miliardi 35,917 miliardi di dollari – 883,04 milioni di dollari Totale attivo 92,856 miliardi di dollari $92.793 miliardi – 62,26 milioni

Le modifiche sono dovute a importi non arrotondati. L’aumento delle attività in valuta estera e la diminuzione dell’oro non sintetizzano tutti i movimenti: altri elementi sono inclusi nel bilancio totale.

Beni liquidi ma non un saldo netto

La definizione adottata dalla banca centrale isola i beni esteri liquidi detenuti sui non residenti. Questo articolo fornisce informazioni su un pool di attività. Non detrae le passività di BDL alle banche, allo Stato o ai suoi altri creditori.

I 11,53 miliardi di dollari quindi non costituiscono riserve nette. Né rappresentano una busta liberamente disponibile per il rimborso dei depositi bancari. La valutazione di una posizione netta richiede la riconciliazione con le passività corrispondenti, a seconda della loro valuta, maturità e natura.

Il bilancio presenta separatamente gli eurobond dello Stato libanese nel portafoglio titoli. Il loro valore di mercato al 15 novembre è di $1,514 miliardi. Questi crediti sullo Stato non aggiungono alla linea di beni di riserva estera liquida.

L’oro segue una netta evoluzione

Il valore del libro dell’oro è aumentato da 36,80 a 35,92 miliardi di dollari tra i due ordini. Il documento specifica una valutazione al prezzo di mercato. Una modifica di questa linea può quindi riflettere quella del prezzo, senza corrispondere ad un flusso di cassa equivalente.

La diminuzione di $883.04 milioni non è sufficiente per stabilire una vendita d’oro. La tabella bimestrale qui non fornisce una ripartizione tra effetto prezzo e variazione di quantità.

L’aumento non rivela ancora l’origine dei flussi

La riconciliazione dei due bilanci mostra l’aumento delle partecipazioni in valuta estera, ma non specifica le operazioni che spiegano. Gli acquisti di dollari, regolamenti, ricavi e valutazioni non sono inclusi nella presente pubblicazione.

La prossima situazione bimestrale permetterà di monitorare lo stock alla fine di novembre. L’identificazione dei flussi che alimentano questo movimento dipenderà da ulteriori informazioni dalla banca centrale.

Fonte e illustrazione

Bilancio ufficiale della Banca del Libano al 15 novembre 2026. Conversioni e modifiche basate sugli importi pubblicati al tasso indicato nel documento.

Copertina: facciata della Banca del Libano, archivio pubblicato a maggio 2019. © François el Bacha / Libnanews. Tutta la foto ridimensionata e vestito editoriale.

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