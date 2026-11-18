Il traffico aeroportuale di Beirut è diminuito di circa il 20% nei primi dieci mesi del 2026, secondo due pubblicazioni bancarie. Gli arrivi diminuiscono più delle partenze. Le differenze tra la serie, tuttavia, richiedono una distinzione tra la tendenza comune e i totali dettagliati, che rimangono da riconciliare con le autorità.

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Il traffico all’aeroporto internazionale di Beirut rimane ben al di sotto del suo livello 2025. Due pubblicazioni bancarie collocano il numero di passeggeri circa 4,77 milioni nei primi dieci mesi del 2026, un calo di quasi il 20% all’anno. I loro dati dettagliati si divergono, tuttavia, senza mettere in discussione questo ordine di grandezza.

Arrivi più colpiti delle partenze

Nella sua pubblicazione del 18 novembre, Blominvest annuncia 4.764.613 passeggeri da gennaio a ottobre, in calo del 19,92% anno su anno. La ripartizione mostra 2.361.687 arrivi, in calo 22.07 per cento, e 2.401.140 partenze, in calo del 17,69 per cento. Il transito raggiunge 3.205 passeggeri.

Il dipartimento di ricerca economica di Crédit Libanais, in una nota del 5 novembre, ha mantenuto un cumulativo di circa 4,77 milioni, in calo del 19,83 %. Mostra anche una diminuzione del 22,07 per cento negli arrivi, ma del 17,56% nelle partenze. Il risultato comune è quindi che vi è una contrazione più marcata degli ingressi rispetto alle uscite.

Ottobre: un calo annuale meno pronunciato

Nel mese di ottobre, Blominvest aveva 528.645 passeggeri, una diminuzione del 2,78 per cento rispetto a ottobre 2025. Questo totale comprende 253,053 arrivi, 275,252 partenze e 340 passeggeri di transito. La diminuzione da settembre è del 19,18 per cento.

Questi due confronti non descrivono la stessa evoluzione. Il calo mensile è misurato da settembre a ottobre; la variazione annuale compara due mesi di ottobre. Il calo annuo del mese è significativamente meno pronunciato di quello della cumulazione da gennaio. Tuttavia, non è sufficiente stabilire una svolta sostenibile: solo un mese non riassume la traiettoria dell’anno.

Serie da non confondere

Un controllo aritmetico rivela un’incongruenza nell’accumulo di Blominvest: l’aggiunta di arrivi, partenze e transiti dà 4.766,032, cioè 1.419 in più rispetto al totale annunciato. Questa differenza rappresenta circa lo 0,03% di quest’ultimo. Colpisce l’accuratezza del totale, ma non l’individuazione di una diminuzione di circa il 20%.

Crédit Libanais detiene 530.296 passeggeri per ottobre, rispetto a 528.645 a Blominvest. I due valori non devono quindi essere mescolati per ricostruire una serie. Nessuna documentazione ufficiale dettagliata di settembre e ottobre 2026 per risolvere queste differenze è stata trovata nelle pagine statistiche pubbliche consultate. Le cifre esatte sono quelle annunciate da ogni pubblicazione, non i valori riconciliati.

Un indicatore del traffico, nessun fatturato del turismo

Il declino dei passeggeri è un indicatore dell’attività aeroportuale. Non misura un numero unico di visitatori o, da solo, il turismo: un viaggio rotondo alimenta arrivi e partenze, e non tutti i viaggiatori sono turisti. Questi dati inoltre non consentono una perdita di entrate per hotel, ristoranti o negozi.

Il credito libanese ha anche riferito 38.998 movimenti aerei nei primi 10 mesi, in calo 15.77 per cento. La contrazione dei voli è quindi meno pronunciata di quella dei passeggeri in questa pubblicazione. Senza dettagliare la capacità del velivolo e dei sedili offerti, questa differenza non consente il calcolo di una velocità di riempimento o la redditività delle aziende.

Fonti e metodo

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