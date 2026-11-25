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Comunicato della Società libanese di Oncologia Medica e AstraZeneca, Beirut, 25 novembre 2026.

Domenica 29 novembre la Società Medica libanese e AstraZeneca terrà uno stand informativo presso la Maratona di Beirut. Nel loro comunicato stampa del 25 novembre, chiedono alle persone ad alto rischio di cancro ai polmoni di discutere di screening con un professionista della salute. Non vengono annunciati esami in loco.

Rileva la malattia prima che si diffonde

Il Dr. Roger Khater, presidente della Società Medica libanese (LSMO), ricorda che il cancro ai polmoni viene spesso diagnosticato in una fase avanzata, quando le opportunità di trattamento sono più limitate. La campagna invita le persone ad alto rischio a consultare un professionista per determinare se è indicato uno scanner del torace a bassa dose.

Il dottor Khater ricorda che il fumo non è l’unico fattore di rischio. Cita anche il fumo passivo, l’inquinamento atmosferico all’aperto e all’interno, l’esposizione agli scarichi diesel e alcune malattie polmonari croniche. Lo screening in una persona senza sintomi non è confuso con la valutazione medica dei sintomi.

Uno stand informativo alla maratona di Beirut

Domenica 29 novembre, l’LSMO e l’AstraZeneca accoglieranno i piloti e il pubblico generale al loro stand comune al Marathon Village. I opuscoli saranno distribuiti. Il dottor Roger Khater e altri oncologi saranno coinvolti nella sensibilizzazione. I partner annunciano anche un team di circa 100 piloti nei colori della campagna.

Agnar Aboujaoude, Direttore di AstraZeneca in Libano, ha detto che l’azienda intende lavorare con operatori sanitari e aziende mediche per informare il pubblico, agire su fattori di rischio modificabili e migliorare il rilevamento precoce.

Cancro polmonare in Libano

L’Osservatorio Global Cancro del Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro stima che nel 2024 ci siano stati 1,523 decessi di cancro polmonare in Libano.

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