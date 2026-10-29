Marc Keyrouz presenta il suo alfabeto visivo 55 a Parigi

L’artista libanese Marc Keyrouz ha presentato il suo alfabeto visivo 55 a Parigi il 23 ottobre 2026, al Lucid Interval nel Marais. Sei dipinti, sculture e una proiezione hanno composto questa prima presentazione parigina. Il suo lavoro collega diverse tradizioni di scrittura e si svolge anche nello spazio pubblico e patrimonio libanese.

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L’artista libanese Marc Keyrouz ha presentato per la prima volta il suo linguaggio visivo 55 a Parigi il 23 ottobre 2026 a Lucid Interval nel Marais. Secondo il kit informativo e stampa trasmesso dall’artista, sei tele, sculture e una proiezione sono stati raccolti nella cantina a volta del luogo, come parte della serata Arthaūs by La Ménagerie.

Situato a Parigi dal 2026, Marc Keyrouz sviluppa 55 anni dal 2015. Questo alfabeto ha 26 lettere, secondo l’alfabeto latino. Ognuno, tuttavia, obbedisce alla propria formula, nutrita da fenici, kufic e scritture arabe, geroglifici egiziani e scrittura gotica. L’artista spiega che la chiave di questo alfabeto non è mai stata pubblicata: lo lascia allo spettatore per completare il significato.

Le tele dell’alfabeto visivo 55 durante la presentazione di Parigi del 23 ottobre 2026. La cortesia dell’artista.

Dai graffiti agli spazi del patrimonio libanese

Dai graffiti, Marc Keyrouz gradualmente ha portato il suo lavoro nello spazio pubblico. Nel 2022 presentò sette sculture sulla Old Shoreline Walk a Beirut. Il progettoMuseo all’interno di un museo, condotta con il Ministero della Cultura libanese e inaugurata nel gennaio 2023, collega sculture in acciaio installate nel giardino della Biblioteca Nazionale con i loro binocoli sui siti del patrimonio, in particolare in Anjar, Baalbek e Byblos, indica il suo kit stampa.

Nel 2024, la sua prima mostra,Madre Superiora, trasformato un impianto di cucito Bourj Hammoud disuso in un’installazione immersiva.

Una prima presentazione nel Marais

A Parigi, la presentazione intitolata55, Il primo Incontro a Parigiassociati le tele appese alle pareti, le sculture su basi illuminate con la candela e una proiezione. Si è tenuta venerdì 23 ottobre 2026 a Lucid Interval, 94 rue Quincampoix, nel 3° arrondissement. L’artista era presente durante la serata, organizzata dalle 8 alle 2.

La 55a presentazione a Lucid Interval, Parigi, 23 ottobre 2026. La cortesia dell’artista.

Informazioni sul lavoro dell’artista:55script.com.

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