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Beirut: Il grande weekend del cinema francese 12-15 novembre

Libnanews
· 2 min di lettura · 5 vues

Il Grand Weekend del cinema francese torna a Beirut dal 12 al 15 novembre 2026. L’Istituto Francese del Libano annuncia sette film al cinema Montaigne, tra cui due anteprime. Simon Abkarian e Axelle Boucai parteciperanno all’apertura, su invito. Le altre sessioni saranno gratuite, con prenotazione entro i limiti dei luoghi.

Public dans les fauteuils rouges du cinéma Montaigne lors du Grand Week-end du cinéma français en 2022.
Le cinéma Montaigne lors du Grand Week-end du cinéma français en 2022. Photo d’archive fournie par l’Institut français du Liban.
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L’Istituto Francese del Libano annuncia la terza edizione del Grand Weekend del cinema francese, dal 12 al 15 novembre 2026 al cinema Montaigne di Beirut. Sette film appaiono sul programma, tra cui due anteprime. L’attore Simon Abkarian e il produttore Axelle Boucai parteciperanno alla serata di apertura, organizzata su invito.

Secondo l’Istituto francese, questa selezione riunisce i film presentati per la prima volta in Libano. Commedia, avventure, thriller, film storico e animazione compongono un programma che offre anche tre film da scoprire con la famiglia. Questa nomina completa le proiezioni settimanali del cinema francese dell’istituzione.

Un’apertura intorno a La Bataille de Gaulle

Giovedì 12 novembre, alle ore 19.30, la serata di apertura offrirà un’anteprimaLa battaglia di Parigi – Iron Age, di Antonin Baudry, alla presenza di Simon Abkarian, attore principale, e di Axelle Boucai, produttore del film. Questa sessione è disponibile solo su invito. Il comunicato stampa ha poi annunciato il rilascio del film nei teatri il 19 novembre a Metropolis, ABC Ashrafieh e ABC Dbayeh.

Scène du film La Bataille de Gaulle – L’Âge de fer, avec deux hommes face à face dans une salle à manger.
Visual of La Bataille de Gaulle – Iron Age, fornito nel kit stampa dell’Istituto Francese del Libano.

Programma Venerdì 13 novembre

La giornata inizierà alle 16:00 conBambini della Resistenza, di Christophe Barratier. Alle 18.30Dal Comédie-Française, di Martin Darondeau e Bertrand Usclat.Il caso Bojarski, di Jean-Paul Salomé, sarà proiettato alle 20:30.

Le sedute di sabato 14 novembre

Marsupil, di Philippe Lacheau, sarà presentato in anteprima alle ore 16. Una seconda sessioneIl caso Bojarskiè programmato alle 18. La serata proseguirà alle 20.30Solo un’illusione, Olivier Nakache e Eric Toledano.

Le Marsupilami regarde par-dessus le bord d’un panier en osier, dans un visuel du film de Philippe Lacheau.
Visiva di Marsupilami, fornita nel kit stampa dell’Istituto francese del Libano.

Domenica 15 novembre programmazione

Alle ore 16.00, il pubblico sarà in grado di scoprire il film animatoAmélie e metafisica del tubo, da Mailys Vallade e Liane-Cho Han.Solo un’illusionesarà nuovamente in mostra alle ore 18, primaDal Comédie-Françaisealle 20:30.

Entrate e prenotazioni

Le proiezioni si terranno al cinema Montaigne dell’Istituto Francese del Libano a Beirut. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Antoine Ticketing, previa disponibilità. La serata di apertura del 12 novembre è riservata agli ospiti.

I film saranno proiettati in francese originale con sottotitoli in inglese, inclusoMarsupil.La battaglia di Parigi – Iron Ageavrà sottotitoli in inglese e arabo. Il programma completo è annunciato sul sito web dil’Istituto francese del Libano.

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Institut Français - translated by IA

Service de l’ambassade de France au Liban, l’Institut français du Liban est un partenaire des institutions libanaises, dans tous les domaines de la coopération et de l’action culturelle.

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