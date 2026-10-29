L’Expo 2026 dell’industria libanese apre la sua seconda edizione e celebra i manufatti in Libano

Con il patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri della Salam Nawaf, oltre 1.000 marchi locali e internazionali occupano 10.000 m2 all’Arena Seaside fino al 31 ottobre. La seconda edizione del « Lebanese Industry Expo » ha ufficialmente aperto le sue porte oggi al Seaside Arena di Beirut, sotto il patrocinio di […]

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Con il patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri della Salam Nawaf, oltre 1.000 marchi locali e internazionali occupano 10.000 m2 all’Arena Seaside fino al 31 ottobre.

La seconda edizione del « Lebanese Industry Expo » ha ufficialmente aperto oggi al Seaside Arena di Beirut sotto il patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, S.E. il Sig. Nawaf Salam. Organizzata da Hospitality Services e Promfair, su iniziativa dell’Associazione Industrialisti libanesi e con il supporto del Ministero dell’Industria, la fiera ha lanciato i primi dei suoi quattro giorni dedicati ai prodotti localmente prodotti e a quelli che li fanno.

Costruire il successo della sua prima edizione, che aveva accolto oltre 200 espositori e oltre 10.000 visitatori, la fiera si estende ora oltre 10.000 m2 e riunisce oltre 1.000 marchi locali e internazionali, con oltre 10.000 acquirenti e visitatori professionali previsti fino a sabato 31 ottobre. Le navate riflettono tutta la portata del settore: industria pesante, cibo e bevande, imballaggi, cosmetici e prodotti farmaceutici, arredamento e decorazione, industria meccanica e tecnologica, tessile e moda, gioielli, così come istruzione e servizi.

Il signor Nawaf Salam ha detto: « L’industria di sostegno non è una rivendicazione settoriale. È un interesse nazionale legato alla crescita, al lavoro, alla stabilità finanziaria e alla sovranità economica»

S.E. Mr. Joe Issa El Khoury, Ministro dell’Industria« La sicurezza economica è il pilastro fondamentale della sicurezza nazionale

« L’apertura di questa seconda edizione conferma che il Libano Industry Expo ha trovato il suo posto nel calendario nazionale. Questo giorno riflette la fiducia dei produttori libanesi nei loro prodotti e nelle opportunità future, e siamo orgogliosi di offrire la piattaforma che li riunisce »,ha detto la signora Joumana Dammous-Salamé, co-fondatore e CEO di Hospitality Services.

Signor Salim Zeenni, Presidente dell’Associazione degli Industrialisti libanesi, ha detto: « L’industria in Libano è una causa nazionale, non una semplice relazione economica o un mezzo per fare profitti, perché se così, avremmo lasciato il Libano nel 1975 »

Il Forum: le prospettive dei principali attori che modellano l’industria libanese

Il Forum riunisce i leader del settore e gli esperti intorno a approfondite discussioni sulle questioni più urgenti dell’industria, tra cui l’industria verde, la sostenibilità e l’agroalimentare, con oltre 70 stakeholder ed esperti in quattro giorni. I partecipanti beneficiano di prospettive preziose e l’opportunità di interagire direttamente con i responsabili politici.

I « Industry Talks » del giorno includevano due tavoli rotondi. « La fabbrica globale: collegare le industrie libanesi al mondo » ha riunito rappresentanti di FEIM (Italia), la Federazione delle industrie egiziane, Porti di Dubai e MEDEF (Francia), mentre « La trasformazione digitale del Libano: dalla mappa stradale ai risultati », organizzata in collaborazione con la Camera Americana in Libano, accolta nel dialogo S.E. Kamal Shehadi, Ministro di Stato per la Tecnologia e l’Intelligenza Artificiale.

Acquirenti ospitati: Collegare i produttori libanesi ai nuovi mercati

Il programma Hosted Buyers collega gli acquirenti con gli imprenditori libanesi e gli industriali per incontri di networking e business, con oltre 200 incontri di lavoro previsti nei quattro giorni. Dopo aver accolto acquirenti provenienti dai mercati arabi e da altri mercati internazionali nel 2025, continua ad offrire una piattaforma mirata per costruire partnership, esplorare le opportunità di business e stimolare la crescita.

Esperienza culinaria: sapori libanesi, magnificamente rivisitati

Chef e blogger culinarie gestiscono master class e sessioni live intorno ingredienti locali e sapori tradizionali. I visitatori scoprono nuove tecniche, approcci creativi e la ricchezza del patrimonio culinario libanese, con degustazioni in tutto il programma.

3al Mouda: stimola la tua fortuna, energia e spirito

3al Mouda è l’arte dello spazio vitale del soggiorno. Un sorteggio di un’ora all’ora offre ai visitatori l’opportunità di vincere premi dai loro marchi libanesi preferiti, mentre la stazione « Make Power » offre punture giornaliere e rinfreschi fatti in Libano. I workshop « Feed Your Mind », dedicati alla bellezza, alla cura della pelle, allo stilismo personale, alla nutrizione e alla creazione manuale, consentono di partire con nuove competenze. Il giorno dell’apertura, i visitatori hanno partecipato a un workshop per creare una crema per le mani con profumo firma con Anna Maria Botros, così come in una conferenza sulla cura della pelle, The Skin Edit, con il terapeuta della pelle Georgette Richa.

L’Expo di Industria libanese 2026 prosegue fino a sabato 31 ottobre 2026, dalle 15:00 alle 21:00 all’Arena Seaside, Beirut, con il supporto dei suoi partner, ISO Food e AXA Middle East.

Esposizione del settore libanese – 28 – 31 ottobre 2026

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