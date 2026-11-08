Maratona di Beirut: Incontro il 29 novembre

La maratona di Beirut si prepara per domenica 29 novembre 2026, data confermata dall’organizzatore e dal calendario internazionale AIMS. Il coordinamento con le istituzioni accompagna i preparativi per la gara. Il kit di ritiro è stato annunciato dal 24 al 28 novembre ad Antélias, dalle 15 alle 22. Per i partecipanti e i residenti, le prossime indicazioni sull’accesso e il traffico saranno essenziali. Le informazioni pratiche qui presentate sono state verificate al 7 novembre.

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La maratona di Beirut è annunciata per domenica 29 novembre 2026. La data è contenuta nelle informazioni dell’Associazione Maratona di Beirut e nel calendario internazionale dell’AIMS. Tre settimane dalla data, i preparativi riguardano sia i piloti che l’organizzazione della città intorno alla gara.

Il presidente dell’associazione, May el-Khalil, ha incontrato il direttore generale della sicurezza Hassan Choucair. Questo scambio fa parte del coordinamento istituzionale che precede l’evento, presentato intorno alla Piazza dei Martiri e lo slogan « Beyrouth every step ». Non è solo un annuncio dettagliato delle misure di traffico.

Maratona di Beirut: diverse distanze dal programma

Il programma 2026 comprende la maratona di 42.195 chilometri e la maratona di 21.1 chilometri, entrambi annunciati alle 6:30. La partenza dei 10 km è alle 7:45. Una gara di due chilometri per i giovani e una gara non programmata di 6 chilometri completano gli incontri presentati dall’associazione.

L’organizzatore indica una chiusura delle registrazioni il 20 novembre, o prima se la capacità è raggiunta. I limiti di età e le condizioni dipendono dal test scelto. I partecipanti devono controllare la categoria corrispondente alla loro registrazione prima di prepararsi per il loro arrivo.

Preparazione per il viaggio

Una gara in città chiede ai partecipanti di anticipare il loro arrivo, partenza e recupero dei loro effetti personali. Per i residenti, le informazioni più utili saranno i tempi esatti e i limiti delle restrizioni del traffico. Queste due esigenze si fondono: organizzare la partecipazione significa rendere comprensibile l’accesso.

È quindi necessario distinguere il calendario sportivo, già confermato, dalle istruzioni operative da comunicare per il giorno della gara. Le restrizioni per le sessioni di formazione non descrivono automaticamente quelle del 29 novembre. Le opinioni datate delle autorità e dell’organizzatore dovrebbero guidare i viaggi.

Il ritiro dei numeri annunciato in Antélias

L’associazione prevede di consegnare i kit da corsa dal 24 al 28 novembre 2026, dalle 15 alle 10, a Spinneys, presso il complesso The Hub di Antélias. Il kit comprende il pettorale e la maglia. Questo passaggio anticipato fa parte della preparazione materiale dei cavalieri.

L’incontro del 29 novembre mobiliterà così diversi spazi: il luogo di ritiro prima dell’evento, l’area di assemblea e le strade prese in prestito dalle gare. Per il pubblico, la sfida pratica sarà quella di avere informazioni coerenti tra queste fasi.

Benchmarks verificati al 7 novembre

La gara è prevista per domenica 29 novembre 2026. Il kit di ritiro è stato annunciato in Antelias tra il 24 e il 28 novembre, dalle 15 alle 22. I tempi di partenza annunciati, le restrizioni di accesso e traffico devono essere controllati nelle istruzioni aggiornate dell’organizzatore prima di qualsiasi viaggio. Questi benchmark sono impostati al 7 novembre e non sostituiscono le istruzioni per i registranti.

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