Hamra Street: L’età di Beirut

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Hamra Street: L’età d’oro di Beirut

Campi semplici di fichi dalle Barbarie al viale più vibrante del Medio Oriente: negli anni ’60 e ’70, Hamra divenne il cuore intellettuale e commerciale di Beirut. Café Modca e Horse Shoe, teatri al-Madina, American University, Fairuz sul palco, banche e negozi di lusso – un incrocio cosmopolita dove si mescolano arabo, francese, inglese e armeno. La guerra civile del 1975 ruppe questo momento, ma la memoria di questa età d’oro rimase incisa nel cuore dei Beirutins.

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