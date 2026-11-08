Colombia: Tre soldati uccisi dai droni

Tre soldati sono stati uccisi da droni esplosivi a Santa Rosa del Sur, in Colombia, il 7 novembre. L’esercito annuncia otto feriti gravi e altri caretari. La Defensoría richiede una risposta urgente agli avvertimenti locali, senza assegnare l’attacco a un gruppo armato nella sua dichiarazione.

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Tre soldati colombiani sono stati uccisi sabato 7 novembre 2026 in un attacco di droni alla loro base a Santa Rosa del Sur. La Prima Divisione dell’Esercito riporta anche otto feriti gravi. Cita altri agenti militari, senza specificare il loro numero.

L’attacco ha preso di mira il cantone militare del comune meridionale di Bolívar. Gli aerei senza equipaggio trasportavano dispositivi esplosivi, secondo il comunicato militare rilasciato il 7 novembre. I primi rapporti della stampa colombiana indicano le esplosioni intorno alla metà della giornata, ora locale.

Colombia: otto feriti gravi, ma nessun totale finale

La cifra di otto è per il personale militare gravemente ferito, non tutti colpiti. L’esercito afferma che diverse strutture sanitarie ospitano le vittime. La sua dichiarazione non dettaglia le loro identità o la natura delle ferite.

Le forze armate sostengono di aver attivato i loro protocolli di sicurezza e avviato controlli di danno. Il documento non fornisce un bilancio materiale finale. Né designa gli autori dell’attacco. La presenza di diversi gruppi armati nella regione rende quindi impossibile attribuire questa operazione ad uno di essi.

Secondo la stampa colombiana, il sito ospita il battaglione della giungla numero 48. L’attacco colpisce così una struttura militare situata in un agglomerato, non un confronto segnalato in una posizione isolata.

Un consiglio di sicurezza è stato convocato al Municipio

La Defensoría del Pueblo, istituzione pubblica per la difesa dei diritti, conferma un attacco esplosivo nel centro della città. Le autorità hanno poi tenuto un consiglio di sicurezza al municipio. Questa riunione ha seguito l’omicidio di tre persone il giorno prima. Queste morti sono un episodio separato dal record militare del 7 novembre.

L’istituzione nota un deterioramento umanitario nel sud di Bolívar. Tra maggio e settembre 2026, ha identificato 22 emergenze relative al confinamento o allo spostamento di massa. Almeno 11.135 persone di 4.939 famiglie sono state colpite.

Santa Rosa del Sur è in un avvertimento anticipato del 2023, aggiornato nell’agosto 2026. La Defensoría afferma che la commissione interministeriale responsabile della risposta non è stata convocata. Chiede al Ministero degli Interni di convocare la questione come questione di urgenza, e alle autorità locali di verificare i possibili viaggi. Ha anche chiesto un’indagine da parte dell’accusa per identificare i responsabili degli attacchi e degli omicidi.

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