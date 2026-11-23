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Il nuovo padiglione di Gerhard Richter a Doha inizia con un dipinto del 1990. Presentato durante il fine settimana da Qatar Musei nel parco del Museo d’Arte Islamica, l’edificio a sei lati si riproduce sui modelli esterni di questa tela. Si raccoglie all’interno di dipinti, sculture e specchi. Richter ha progettato il lavoro per il sito. Selldorf Architetti realizzati con lui.

Una tela tagliata in immagini, non in pezzi

Originariamente situatoAbstraktes Bild, tela di cui al numero 724-4. Richter non ha tagliato la foto. Ha lavorato da un’immagine digitalizzata per ottenere nastri sempre più sottili. Invertendo le strisce come in uno specchio e ripetendole, ha rivelato modelli che non hanno letto in questo modo nella pittura. Il suo libroModelli. Diviso, Specchio, Ripetodocumenta questa esperienza.

Secondo la Fondazione Beyeler, la stessa ricerca ha dato origine allaStrisce, la serie Richter è iniziata nel 2011. Le strisce sono tagliate verticalmente all’inizio. Nelle composizioni più belle, lo sguardo distingue principalmente dalle linee orizzontali. Passando dall’immagine al nastro, poi dal nastro al modello, quindi cambia anche la direzione in cui si guarda l’immagine.

All’interno, gli specchi spostano il punto di vista

A Doha, i modelli cambiano la scala e coprono i lati del padiglione. All’interno, tre grandi tavoli della serieStripaccanto a una scultura centrale,Torre di striscia, e due opere della serieSpecchio. I riflessi variano quando ti muovi. Il modello diventa così un’esperienza di spazio, e non più solo un disegno che si guarda da un punto fisso. Qatar Musei riunisce le ripetizioni della facciata di alcune geometrie delle arti islamiche. Questa è la lettura proposta dall’istituzione, non l’identificazione di una ragione storica che Richter avrebbe copiato.

Un luogo permanente, un programma temporaneo

Secondo i Qatar Museums, il padiglione estende gli scambi di anno culturale Qatar-Germania a partire dal 2017. Il suo lancio accompagna la prima edizione di Rubaiya Qatar, che si svolge dal 21 novembre 2026 al 30 aprile 2027 in diversi luoghi. Il Museo d’Arte Islamica e il Parco partecipano anche ad una mostra sul luogo dell’acqua nella vita e negli scambi. La data del 30 aprile è quella del programma espositivo, non la chiusura del padiglione.

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