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A Naame, a sud di Beirut, i preistorici trovarono un molare di ippopotamo. A Ras al-Kelb, identificarono un premolare di rinoceronte. I denti fossili del Libano raccontano anche il paesaggio di queste specie: la loro usura e la loro lacrima e la chimica dei loro smalti aiutano a ricostruire i boschi, le spazzole e le radure dove questi animali si nutrono.

Denti fossili del Libano, due modi per leggere un pasto

Quando un animale mastica, il cibo e la polvere inghiotte cambia la superficie dei suoi denti. In tutta la scala dei denti, il sollievo delle punte indica l’abrasione vissuta nel tempo. Sotto il microscopio, le ultime strisce e piccole cavità danno un altro sguardo: tengono traccia di ciò che l’animale ha mangiato alla fine della sua vita. Entrambe le letture non si contraddicono necessariamente a vicenda. Un animale può consumare piante abrasive per parte dell’anno e poi cadere indietro su foglie o rami.

Lo smalto tiene un secondo indizio. Analizzando diverse bande dello stesso dente, i ricercatori confrontano i momenti successivi di formazione. Le variazioni di carbonio forniscono informazioni sulle piante consumate; l’ossigeno aiuta a comprendere l’acqua potabile e le variazioni stagionali. Nessuno di questi indizi da solo dice com’era tutta la costa. Ma in diverse cervidi, i risultati sono coerenti con l’alimentazione in sottobosco ombreggiato. Al contrario, gli aurochi, gli antenati selvatici del bestiame domestico, frequentano una vasta gamma di ambienti.

Tre collezioni, non una foresta congelata nel tempo

I ricercatori hanno recensito 721 ossa e denti conservati presso il Museo della Preistoria libanese presso l’Università di San Giuseppe a Beirut. Naame da solo fornisce più di tre quarti dei resti. Le serie di Nahr Ibrahim e Ras al-Kelb sono meno fornite. Le vecchie collezioni possono aver favorito le ossa più grandi o meglio conservate: la frequenza di un animale in una finestra o una riserva non dà la sua frequenza nel paesaggio dell’epoca.

Il team ha datato direttamente cinque denti selezionati da questi set. Quello di Ras al-Kelb risale a circa 402,000 anni, con un’incertezza di 46.000 anni. Uno dei denti di Nahr Ibrahim è stimato a 245.000 anni, a circa 23.000 anni. A Naame, un deposito di denti più elevato è stimato a 107 000 anni, con un’incertezza di 13.000 anni; Un altro dente dello stesso deposito ha dato un’età molto più recente. Questi risultati datano dagli esemplari, non tutte le ossa di ogni sito, e non dimostrano che tutti gli animali citati vissero allo stesso tempo.

I due studi, pubblicati nel settembre 2026, hanno trovato ambienti boschivi in diverse occasioni nel passato della costa libanese. Non descrivono una foresta uniforme o una copertura continua osservata anno dopo anno. Questo è esattamente ciò che i denti diversi permettono di vedere: cervelli che si nutrono di ombra, aurocchi che cambiano più dieta, e, su alcuni esemplari, stagioni ancora leggibili in smalto.

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