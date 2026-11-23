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Negli Emirati Arabi Uniti, gli alti si riconoscono su un colletto o una manica, ma impara dal capo: davanti a un cuscino, guardando un artigiano attraversare i fili alla fine delle loro bobine. Nel 2022, questo know-how fu incorporato nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e fu trasmesso alla casa, ai laboratori e alle scuole di design di Sharjah.

Una band fatta prima di essere cucita

L’alto non è un modello ricamato direttamente su un vestito. Una fascia stretta è prima intrecciata e poi cucita sul capo. Il Ministero della Cultura degli Emirati è particolarmente interessato altubie ilkandurae lungo le gambe dei pantaloni. Il servizio culturale di Abu Dhabi indica anche band cucite fianco a fianco per formare un confine più ampio. Il gallone adorna sia i vestiti quotidiani che gli abiti cerimoniali.

Il cuscino su cui la treccia forma poggia su un supporto metallico, ilkajoujah. I fili sono avvolti su bobine. Il servizio culturale di Abu Dhabi indica da otto a cinquanta, a seconda della complessità del movente. Nei modelli descritti, una banda centrale metallizzata a due fili è più ampia di quella con un unico filo. I filati metallici sintetici hanno sostituito oro e argento genuino nella pratica descritta oggi dall’istituzione.

Imparare una mossa, ascoltare una storia

Nel fascicolo del caso dell’UNESCO, la trasmissione della famiglia va principalmente da madre a figlia. Ma l’apprendimento non è limitato a due persone. Le donne si riuniscono in case o nel loro quartiere per tremare. Ci sono modi di fare le cose, ma anche storie e proverbi. Questi incontri sono uno degli aspetti del know-how riconosciuto nel 2022 nel file nazionale 01712; la registrazione non premia un singolo motivo o una particolare città.

Lo stesso file descrive una trasmissione più formale a scuole, università e centri di eredità. A Sharjah, il Centro di Commercio Tradizionale dell’Istituto del Patrimonio pone gli alti tra il know-how che accompagna e presenta la pratica nel workshop come mezzo per trasmetterli. Un workshop e un incontro di quartiere non soddisfano abbastanza la stessa funzione: il primo apre l’apprendimento a un nuovo pubblico, il secondo circola insieme i gesti e le storie che li accompagnano.

In Sharjah, anche mantenere il tempo di produzione

Nel suo rapporto del 2024 al Creative Cities Network dell’UNESCO, Sharjah esamina il lavoro del Consiglio Irthi tra il 2018 e il 2023. Due pubblicazioni bilingue sono dedicate a Talli. Il rapporto identifica oltre 100 modelli tradizionali o sperimentali documentati, con i materiali, il metodo e il numero di ore richieste. Questo ultimo dettaglio informa sul lavoro che un semplice motivo fotografato non permette di apprezzare.

La città afferma che più di 300 artigiani emirati con sede a Sharjah sono stati addestrati in artigianato e design come parte del programma. Questa figura copre diverse professioni: non misura il numero di spighe altei o il loro numero attuale negli Emirati. Il rapporto distingue anche un’altra esperienza: nel 2022, cinque studenti dell’Università americana di Sharjah hanno partecipato alla documentazione tridimensionale di modelli da quattro mestieri. Ancora una volta, l’archivio va oltre l’unico alto.

La band conosce anche usi al di fuori del capo. Per la collezione Zenobia, Irthi ha associato gli alti e l’intarsiato con il designer Nada Debs, basato su forme di contenitore associate alle tradizioni beduine. L’oggetto cambia, ma la treccia rimane un lavoro completo. Questa è la differenza tra riprendere l’aspetto di un motivo e continuare a insegnare il gesto che rende possibile farlo.

Archivio: Un artigiano lavora con fili e un cuscino ad Abu Dhabi, dicembre 2019. Illustrazione fotografia sul tessile artigianale emirati, al di fuori del programma di Sharjah. Kaiser Firdhous / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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