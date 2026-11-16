Libano U17 ha nove punti dopo tre vittorie, tra cui una vittoria 4-1 sul Kuwait. La sua ultima partita è stata fissata per il 20 novembre contro il Bahrain a Salalah. Solo i vincitori del gruppo si uniranno alla fase finale asiatica nell’Uzbekistan nel maggio 2027. Il Bahrain affronta Oman prima del Libano.

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Il Libano sta entrando nella sua finale partita di qualificazione U17 Asian Cup con nove punti in tre partite. Vincitore del Kuwait 4-1 sabato 14 novembre a Salalah, affronterà il Bahrain venerdì 20 novembre. Il calendario ufficiale della AFC fissa il via libera alle ore 17 di Oman, o alle ore 15 di Beirut, presso il complesso sportivo Al Saadah.

Un doppio di Mouarkeck contro il Kuwait

La terza vittoria libanese fu costruita intorno a Malek Mouarkeck. Secondo il rapporto della Confederazione asiatica, ha aperto il punteggio al 32 ° minuto su un calcio libero subdolo. Mohamad Hamie ha raddoppiato il vantaggio nel 54esimo, da un lob dopo un pallone recuperato dopo un altro calcio libero.

Mouarkeck ha segnato il suo secondo gol in 69 minuti su un servizio di Sari Hannon. Il Kuwait ha ridotto il divario da Abdulrahman Alsulah a 81. Nel tempo supplementare, Hussein Kirdi ha concluso un’azione lanciata da Ibrahim Farchoukh per impostare il punteggio a 4-1.

Tre successi, ma uno ancora in gioco

I libanesi hanno iniziato la loro campagna con un successo di 7-0 contro il Brunei l’8 novembre. Successivamente sconfissero Oman 2-1 l’11 novembre. Il loro record cumulativo raggiunse così tredici gol e due incassati prima dell’incontro contro il Bahrain.

Il Bahrain ha quattro punti in due partite, dopo un pareggio 1-1 contro il Kuwait e una vittoria 6-1 contro il Brunei. Il suo calendario include altre due partite, contro Oman e poi il Libano.

Gruppo G riunisce cinque selezioni: Oman, il paese ospitante di questa gallina, Kuwait, Bahrain, Libano e Brunei. Ogni squadra affronta gli altri quattro una volta. Gli incontri sono raggruppati in Salalah, e non contestati in un formato di andata e ritorno.

Il Libano non gioca il 17 novembre. Il Bahrein affronterà Oman alle ore 17; il Kuwait incontrerà Brunei alle ore 20. Il duello Libano-Bahrain sarà poi la quarta e ultima partita del Libano il 20 novembre. Oman e Kuwait completeranno il loro viaggio lo stesso giorno alle 20:00 ora locale.

Libano U17 punta alla sua prima fase finale

La posta in gioco va oltre la classifica di questa serie di incontri. AFC pone il Libano tra le selezioni che cercano di raggiungere la fase finale di questa competizione per la prima volta. L’edizione 2027 si terrà in Uzbekistan a maggio.

Solo i vincitori dei sette gruppi di qualificazione entreranno in questa fase finale. Si uniranno a nove selezioni asiatiche già qualificate grazie alla loro partecipazione al Mondo U17 del 2026. Un secondo posto non costituisce quindi un biglietto di qualificazione in questo schema.

La riunione del Bahrain-Oman del 17 novembre chiarirà la situazione del gruppo prima dell’ultima nomina libanese, fissata tre giorni dopo sullo stesso terreno.

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