Libano-Turchia: condizioni per l’aiuto militare

Il 12 novembre 2026 il Parlamento libanese ha adottato il progetto di cooperazione finanziaria militare con la Turchia. Due testi forniscono finanziamenti per attrezzature e formazione per buste espresse in sterline turche. Essi organizzano notifiche annuali, ritardi nell’uso e restrizioni sul trasferimento delle merci. Questa votazione deve essere distinta dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, dalle notifiche diplomatiche e dalle consegne effettive. La lettura degli strumenti firmati nel 2022 e 2023 specifica le loro condizioni.

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Giovedì 12 novembre 2026, il Parlamento libanese ha adottato il progetto di legge che autorizza l’accordo di cooperazione finanziaria militare e il protocollo di sostegno tra Libano e Turchia, trasmesso dal decreto n. 1149. La votazione in plenaria fa un passo separato dalle approvazioni già ottenute in commissione. I testi prevedono una busta principale di 100 milioni di sterline turche e un protocollo separato di 3,5 milioni di sterline turche. Non permettono di annunciare una consegna già fatta.

Le firme risalgono al 24 maggio 2022 a Beirut e al 4 gennaio 2023 ad Ankara. L’Ordine in Consiglio, del 10 settembre 2025, non corrisponde quindi ad un nuovo accordo firmato quell’anno. L’adozione parlamentare è stata riportata il 12 novembre alle ore 11.24 di Beirut; Questo è il momento della pubblicazione delle informazioni, non l’ora esatta della votazione. La promulgazione, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’esecuzione delle notifiche diplomatiche restano da distinguere dal voto annunciato.

Aiuto militare turco al Libano: due buste

L’accordo principale stabilisce un quadro di 100 milioni di sterline turche per beni e servizi per uso militare. Il contributo deve essere reso disponibile progressivamente nel corso di diversi anni secondo la legislazione turca e gli stanziamenti di bilancio annuali. Questo non è un pagamento liberamente utilizzabile dal Tesoro libanese.

Il testo privilegia le aziende e gli organismi nazionali turchi basati sulla produzione interamente locale. I progetti finanziati devono seguire le procedure concordate tra i due governi. Il Ministero della difesa libanese e il Ministero della difesa nazionale turco applicano l’accordo. Le ambasciate e i loro attaccanti militari servono come punti di contatto.

Un altro aspetto del protocollo turco Pound di 3,5 milioni è la spesa per la formazione, i corsi e le visite. Il suo preambolo menziona le Forze Armate libanesi, le Forze di Sicurezza Interna, la Sicurezza Generale e la Sicurezza dello Stato. A seconda delle attività ammissibili, il supporto può coprire i costi di trasporto, alloggio, vita e formazione. Alcuni programmi segnalati come particolarmente costosi dal lato turco sono esclusi.

Entrambi gli importi sono espressi in lire turche nei testi. Una conversione del dollaro dipenderebbe da una data specifica e dal tasso di cambio. Presentarli come dollari garantiti oggi sarebbe quindi fuorviante. Le buste non dimostrano che tutti gli stanziamenti sono già stati mobilitati o spesi.

Requisiti da notificare e stanziamenti da utilizzare

L’accordo principale impone al Libano di inoltrare le sue proposte prioritarie dopo l’entrata in vigore. Essi devono descrivere le esigenze e le caratteristiche tecniche del progetto. Le autorità libanesi poi aggiornano le loro proposte prima della fine di gennaio. La parte turca notifica ogni anno l’importo assegnato e i progetti ai quali si riferisce.

La scadenza quinquennale non significa che tutti i finanziamenti vengano immediatamente. Il testo prevede per cinque anni di utilizzare un’indennità dalla data di notifica. Le somme non utilizzate alla fine di questo periodo cessano di essere disponibili per il Libano e rimangono a disposizione della Turchia.

Il meccanismo distingue anche ricevuta e pagamento. Le autorità libanesi devono confermare, attraverso canali diplomatici, una consegna completa e coerente secondo le condizioni contrattuali e le verifiche previste. Se un acquisto supera l’indennità autorizzata, l’accordo non richiede ad Ankara di coprire il supplemento. L’eccesso è la responsabilità del lato libanese.

Il protocollo di formazione organizza anche una graduale assegnazione e una notifica annuale degli usi. Esso prevede l’uso del sostegno attraverso un conto sotto l’attaccante militare turco in Libano. Questo quadro differisce quindi dall’aiuto di bilancio generale o da un prestito che Beirut avrebbe senza allocazione.

Le attrezzature non possono essere liberamente trasferite

Il testo principale suddivide il ritiro dei beni dall’inventario a previa autorizzazione scritta della Turchia. Inoltre vieta il loro trasferimento, o il trasferimento del loro diritto d’uso, ad un altro Stato o ad un terzo senza accordo scritto. Queste disposizioni disciplinano la destinazione dei fondi finanziati dopo la loro ricezione.

L’accordo ricorda che le sue disposizioni non devono pregiudicare gli obblighi internazionali delle parti. Esso esclude il loro uso contro gli interessi, la sicurezza o l’integrità territoriale di altri Stati. Una clausola protegge le informazioni classificate scambiate in questo contesto, anche dopo la fine dell’accordo.

Il periodo iniziale previsto è di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore, con rinnovi annui a meno che non venga data notifica di cessazione. La completa esaurimento della busta termina anche il dispositivo. Entrambi i testi prevedono la risoluzione delle controversie attraverso negoziati diplomatici, senza ricorrere a una terza parte o giurisdizione internazionale nel proprio meccanismo.

Commissioni di voto in data 12 novembre

La commissione per gli affari esteri ha approvato il progetto del 25 settembre 2025. La legge sulla difesa è stata adottata il 16 ottobre 2025. Il rapporto firmato dal suo presidente, Jihad Samad, conferma questa data. Questa non è una decisione presa nell’ottobre 2026.

Il 14 settembre 2026 la commissione per le finanze e i bilanci, presieduta da Ibrahim Kanaan. Yassine Jaber, Ministro delle Finanze e Michel Menassa, Ministro della Difesa, hanno partecipato alla sessione. La sua relazione indica unanime approvazione dei membri presenti, senza modifica del progetto presentato.

Michel Menassa ha presentato lo schema come supporto per attrezzature e formazione. Tuttavia, questa presentazione politica non sostituisce le condizioni stabilite negli strumenti. Questi prevedono l’entrata in vigore al ricevimento dell’ultima notifica diplomatica che conferma il completamento delle procedure interne di ciascuna parte. L’adozione del 12 novembre non dimostra di per sé che queste notifiche sono state completate. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’esecuzione finanziaria non sono stabiliti dalla spedizione che annuncia il voto.

Personale militare e corazzato libanese, fotografia d’archivio pubblicata nel febbraio 2025. Non rappresenta la consegna turca o le attrezzature finanziate dal presente accordo. Foto: Esercito libanese, direzione di Orientamento / Image Bank Libnanews. Abito editoriale Libnanews, intera fotografia conservata.

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