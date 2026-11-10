Claude Fable 5.2: dal codice ai prototipi

Antropic ha lanciato Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2 il 9 novembre 2026. AWS conferma la disponibilità del modello, con condizioni di accesso separate. La presentazione comprende tre prototipi elettronici progettati con Fable e assemblati da Diode. Le prestazioni rimangono attribuite al produttore e gli oggetti non sono certificati per il marketing. Le tariffe tecniche, i formati accettati, le restrizioni e la conservazione dei dati guidano il loro utilizzo. Passare a circuiti più complessi e test sui dispositivi rimangono passi da seguire.

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Antropic ha lanciato Claude Fable 5.2 e Claude Mythos 5.2 lunedì 9 novembre 2026. Queste nuove versioni includono la programmazione e la ricerca. L’azienda accompagna la presentazione con una dimostrazione concreta: tre dispositivi elettronici progettati con Fable, poi assemblati da ingegneri.

Claude Fable 5.2, dal software ai dispositivi

Un altoparlante USB, un assistente vocale e un animale virtuale portatile: Secondo Anthropic, Fable ha progettato questi tre prototipi. Diode, il suo partner commerciale, li ha assemblati. L’aereo avrebbe operato senza modifiche elettriche.

Tuttavia, non hanno subito la piena convalida elettrica, la prova termica o la certificazione commerciale. Non sono progettati per la produzione seriale. Claude non era collegato a strumenti di prova o macchine di produzione. Gli ingegneri hanno quindi assicurato la costruzione e i test fisici.

Due accessi per lo stesso modello

Fable e Mythos si basano sullo stesso modello, spiega Anthropic. Fable include la protezione contro alcuni usi pericolosi in sicurezza informatica e biologia. L’accesso a Mythos richiede programmi di verifica per le organizzazioni che lavorano in questi settori.

Antropico annuncia il progresso nel codice, nel ragionamento e nella visione. La società sostiene anche una generazione di testi fino al 30% più veloce di 5.1. Queste prestazioni sono quelle presentate dal produttore. Non garantiscono lo stesso guadagno per ogni applicazione.

Il tasso standard annunciato è $8 per milione di gettoni all’ingresso e $40 all’uscita. I simboli sono le unità di testo elaborate dal modello. Una modalità rapida opzionale raddoppia questi importi a $16 e $80. Questi sono i prezzi per uso tecnico, non per un abbonamento pubblico generale.

Disponibilità confermata su AWS

Amazon Web Services conferma la disponibilità di entrambe le versioni su Amazon Bedrock e Claude Platform su AWS dal 9 novembre. Il fornitore mantiene la condizione di verifica per Mythos. Presenta Fable come strumento per lunghi progetti tecnici, il coordinamento di diversi agenti software e design assistita dal codice.

La classe di dati AWS Fable 5.2 come attiva. Esso mostra una capacità di contesto di un milione di chips e un rendimento massimo di 128.000 chips. Il modello accetta immagini di testo e input; la sua uscita è testuale. Questo foglio quindi non descrive un generatore di video, suoni o immagini.

Per un team che desidera integrare, queste caratteristiche definiscono i formati e i volumi accettati. Solo loro non misurano l’accuratezza di un risultato o la sua rilevanza per un progetto industriale.

Le condizioni di utilizzo rimangono decisive

AWS specifica che alcuni usi sensibili possono innescare un rifiuto. Su Bedrock, passare a un altro modello deve essere gestito dal programma utente: non è automatico. Il dispiegamento richiede quindi che questo sia previsto allo stesso modo di una risposta normale.

Il fornitore annuncia anche una conservazione fino a 30 giorni come parte del controllo di sicurezza predefinito. Esistono accordi separati per i clienti idonei alla non conservazione. Le aziende devono controllare queste condizioni prima di inviare i loro dati.

Antropico ora prevede circuiti più complessi. I test prolungati e la certificazione dei prototipi restano da effettuare.

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