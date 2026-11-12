Gaza: undici morti segnalati, Israele conferma lo sciopero

La Difesa Civile ha riferito 11 morti il 12 novembre, tra cui sei nel Nasser Hospital. Israele conferma lo sciopero; il destino del capo di Hamas rimane sconosciuto.

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La difesa civile di Gaza ha aumentato il numero di persone uccise negli scioperi israeliani e il fuoco a undici giovedì 12 novembre 2026. Sei di queste morti sono stati registrati al Nasser Hospital Complex di Khan Yunes. I risultati della giornata quindi non costituiscono una revisione ad undici dell’unico bombardamento dell’ospedale.

Fin dai primi rapporti della notte, l’esercito israeliano ha confermato che ha colpito Nasser. Dice di aver preso di mira Mohamed Abu Ismail, presentato come comandante della brigata Hamas in Khan Yunes, così come altri membri del movimento. La sua morte non è confermata.

A Nasser, il dipartimento di chirurgia interessato

In una dichiarazione del 12 novembre, il Ministero della Salute di Gaza ha posto l’attacco dopo mezzanotte e ha designato la costruzione chirurgica del complesso medico. Ha riferito sei morti tra i caregiver, i pazienti e i loro compagni, tra cui il dottor Rizk Abu Shuaira. Il Ministero denuncia un attacco a un’istituzione in cui i pazienti vengono trattati e le squadre mediche al lavoro.

La mattina, il portavoce della Difesa Civile, Mahmoud Bassal, ha riferito che almeno sei persone erano state uccise e venti feriti. Ha descritto danni significativi nel reparto chirurgico. Le immagini scattate all’interno mostravano detriti e mobili sparsi nelle sale, filo appeso a soffitti danneggiati, e l’evacuazione di persone ferite su barelle in corridoi congestionati.

Anche sei morti sono stati confermati dall’ospedale. Il numero di infortuni riportati durante le prime ore non dovrebbe essere aggiunto: riguardano lo stesso attacco, osservato in tempi diversi.

Morte anche nel centro e nella città di Gaza

Secondo la Protezione Civile, le altre cinque morti di giovedì includono una persona colpita dal fuoco vicino al-Bureij, uno in un veicolo colpito vicino a Deir al-Balah e tre a Gaza City, tra cui una donna. Questo conteggio è attribuito al sollievo palestinese e non è un bilancio indipendente.

I rapporti palestinesi pubblicati nel pomeriggio del 12 novembre includevano la morte del 26enne Nachaat Fouad Aouad in un attacco di droni su un veicolo sulla strada Al-Baraka, a sud di Deir al-Balah. Hanno anche segnalato uno sciopero vicino all’ingresso dell’ospedale al-Shifa e un altro vicino al cimitero Jabalia al-Nazla. L’esercito israeliano conferma che ha preso di mira una persona a Gaza City, ma ha negato di aver colpito vicino al-Shifa. Queste relazioni localizzate non sono aggiunte al bilancio generale.

Versioni opposte in uso ospedaliero

L’esercito israeliano accusa Hamas di usare Nasser come centro di comando. Il movimento nega qualsiasi uso militare del complesso. La presunta esistenza di questo centro non poteva essere verificata indipendentemente.

Il Ministero della Salute avverte che gli attacchi agli ospedali riducono ulteriormente la capacità di assistenza sanitaria ancora disponibile nell’enclave. Richiede la protezione di pazienti, personale e strutture mediche.

Questi eventi si verificano come Israele e Hamas accusano di aver violato il cessate il fuoco di ottobre 2025. Le autorità sanitarie di Gaza avevano già segnalato oltre 1.600 palestinesi uccisi da tale accordo, prima degli ultimi elementi di giovedì. Questa cumulazione non deve essere confusa con le undici morti riportate in quel giorno da solo.

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