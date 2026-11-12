12 novembre 2026
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La Fiera di Tripoli: il gioiello incompiuto di Oscar Niemeyer in Libano

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Fiera di Tripoli: la gemma incompiuta di Oscar Niemeyer in Libano

Progettato nel 1962 da Oscar Niemeyer, l’International Rachid Karamé Fair di Tripoli è classificato come patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2023. Segui Libnanews. Foto: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.

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