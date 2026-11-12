La Fiera di Tripoli: il gioiello incompiuto di Oscar Niemeyer in Libano

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.
Fiera di Tripoli: la gemma incompiuta di Oscar Niemeyer in Libano
Progettato nel 1962 da Oscar Niemeyer, l’International Rachid Karamé Fair di Tripoli è classificato come patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2023. Segui Libnanews. Foto: Roman Deckert (CC BY-SA 4.0), Wikimedia Commons; Libnanews.
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.
Commenti