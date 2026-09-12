A Nabatiyah, Aoun sospende i negoziati con Israele

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Sabato 12 settembre 2026 a Nabatiyah, pochi giorni dopo una serie di scioperi israeliani contro la città, il presidente Joseph Aoun ha detto che non ci sarebbero stati nuovi negoziati con Israele al momento. Accompagnato dai capi del principale apparato di sicurezza, è andato al serale del governo in un contesto in cui le istituzioni pubbliche, un edificio del Ministero delle Finanze e il Ghandour Hospital sono stati presi di mira. La visita si è svolta anche in un momento in cui il Capo di Stato stava affrontando una sfida crescente alla sua strategia di negoziazione, poiché i suoi critici ritenevano che gli impegni assunti da Beirut non avessero ottenuto sufficienti controparti israeliane.

Joseph Aoun a Nabatiyeh dopo una settimana di scioperi

Joseph Aoun scelse Nabatiyeh per affrontare uno dei suoi messaggi più forti dall’apertura del processo di negoziazione con Israele. Arrivando sabato al serale del governo della città, con i capi dell’apparato di sicurezza, il presidente ha detto che non sono stati previsti nuovi negoziati con Israele « per il momento ». Allo stesso tempo, ha presentato il ritiro israeliano, il ritorno dei prigionieri, il ritorno delle persone sfollate e la ricostruzione come » costanti nazionali » che lo Stato si impegna ad attuare.

Il luogo e i tempi della dichiarazione sono di particolare rilevanza. Il 6 settembre, gli scioperi israeliani colpirono Nabatiyah e i suoi dintorni. L’edificio del Ministero delle Finanze nella città è stato gravemente danneggiato e l’ospedale Ghandur a Nabatiyah al-Fauqa è stato distrutto. Il Ministero della Salute libanese ha anche riferito morti e feriti in diversi attacchi nella caza durante i primi giorni di settembre.

La presidenza ha poi denunciato un’escalation delle istituzioni statali e delle infrastrutture civili. Joseph Aoun citò l’edificio del Ministero delle Finanze, ma anche un precedente obiettivo di un centro di sicurezza statale che aveva causato la morte. La sua presenza a Nabatiyeh, circondata da funzionari di sicurezza, interviene così in una città che è diventata uno dei simboli della pressione militare sulle istituzioni libanesi nel sud.

Seral, simbolo di uno stato esposto direttamente

L’arrivo del serale governativo non è solo una questione di protocollo. Nell’area di Nabatiyeh, gli edifici amministrativi, di sicurezza, municipali, scolastici e sanitari sono stati colpiti durante le operazioni israeliane. Nel mese di agosto, l’esercito libanese ha annunciato, tra l’altro, la distruzione da parte delle forze israeliane dell’edificio comunale, la scuola pubblica, la clinica e un centro diurno a Zawtar al-Sharqiyah, distretto di Nabatiyah.

Questa serie di attacchi alimenta una domanda che è diventata centrale per la presidenza: come possiamo riaffermare l’autorità dello Stato nel Sud quando le sue strutture e forze sono esposte se stesse? L’esercito dichiarò pubblicamente il 9 settembre che gli attacchi israeliani ostacolarono i suoi sforzi di distribuzione e minacciarono la stabilità. Ha poi riferito agli scioperi sulle aree residenziali e le istituzioni e la distruzione nel sud.

Fu in questo contesto che Joseph Aoun si presentò a Nabatiyah con i funzionari dell’apparato di sicurezza. Tre giorni prima, aveva presieduto un incontro a Baabda sul sud in generale e Nabatiyah in particolare. Il comandante militare Rodolphe Haykal, i direttori delle Forze di Sicurezza Interna, della Sicurezza Generale, della Sicurezza di Stato e della Difesa Civile, così come i funzionari chiave dell’Intelligence, avevano partecipato.

Nessun nuovo negoziato con Israele « per ora »

La dichiarazione di Nabatiyeh è soprattutto un cambiamento di tono. Per diversi mesi, Joseph Aoun difende la negoziazione come mezzo per evitare una nuova guerra e per ottenere il ripristino della sovranità libanese. All’inizio di settembre, aveva nuovamente sottolineato la necessità di una piena attuazione degli impegni raggiunti, rifiutando di attuare in un unico senso.

Sabato, il Presidente non ha annunciato l’abbandono definitivo della rotta diplomatica. Le parole « per ora » sono essenziali. Indicano una sospensione o, almeno, l’assenza di una nuova sequenza immediata. Questa precisazione è tanto più importante quanto le discussioni previste a Roma sono state rinviate, mentre continuano i contatti diplomatici sulla questione libanese-israeliana.

Joseph Aoun, d’altra parte, ha stabilito condizioni politiche molto leggibili. Il ritiro delle forze israeliane, il registro dei prigionieri, il ritorno delle popolazioni sfollate e la ricostruzione devono produrre risultati concreti. Chiudendo loro le costanti nazionali, cerca di mettere questi dossier al di sopra del dibattito sul metodo stesso di negoziazione.

Una strategia presidenziale sotto il fuoco della critica

Questa inflessione viene come la strategia di Joseph Aoun è sempre più sfidata in Libano. Dal momento che l’accordo quadro concluso a giugno, i suoi oppositori politici e alcune delle voci critiche del Sud lo hanno accusato di aver accettato impegni importanti senza ottenere, finora, il ritiro israeliano atteso o la cessazione duratura degli scioperi. Questa critica è stata rafforzata mentre gli attacchi continuano e la distruzione ha colpito le comunità in cui lo Stato sostiene di voler ripristinare la sua autorità.

La denuncia riguarda uno squilibrio percepito: il Libano è chiamato a rafforzare il controllo dello Stato, a schierare l’esercito e ad avanzare sulla questione delle armi di Hezbollah, mentre Israele mantiene forze nel sud e condiziona il suo ritiro al disarmo del movimento sciita. Nel mese di agosto, il ministro della Difesa di Israele, Israele Katz, ha esplicitamente collegato il ritiro per il disarmo completo di Hezbollah. Washington aveva anche ribadito la sua opposizione a una presenza israeliana permanente e ha chiesto l’attuazione del quadro concordato.

I critici non vengono da un lato. Hezbollah rifiuta parte del processo e rifiuta di separare la questione delle sue armi da un ritiro israeliano. Nabih Berri ha anche espresso riserve sulla condotta delle discussioni. Nelle aree direttamente interessate, la sfida assume una forma più immediata: gli abitanti internamente sfollati e i funzionari locali chiedono che cosa gli accordi sono cambiati in pratica mentre scioperi, demolizioni e spostamenti continuano.

Tuttavia, sarebbe errato presentare questa critica come un consenso nazionale. Joseph Aoun mantenne il sostegno alla sua strategia diplomatica e sostenne che un confronto militare non avrebbe permesso al Libano di ottenere garanzie migliori. Il dibattito si concentra quindi meno sugli obiettivi — il ritiro, la sovranità, il ritorno e la ricostruzione — che sul prezzo pagato, la tempistica e la compensazione effettivamente ottenuta.

Il contrasto tra impegni libanesi e realtà sul terreno

La visita di Nabatiyeh rende questo dibattito particolarmente visibile. Lo Stato libanese afferma i suoi impegni e rafforza le sue disposizioni di sicurezza, mentre l’esercito dice che le operazioni israeliane rendono difficile svolgere le sue missioni. Il 9 settembre, il suo comando ha denunciato una nuova ondata di attacchi alle aree residenziali e alle istituzioni, credendo di aver ostacolato i suoi sforzi per stabilire la stabilità.

Le cifre dei primi giorni di settembre illustrano l’entità della pressione sulla Caza di Nabatiyah. Il Ministero della Salute ha riferito 28 morti e 69 feriti in tre giorni di attacchi in diverse località del distretto. A Kfar Rummane, il 7 settembre colpisce bambini, donne e soccorritori. Altri attacchi hanno colpito Nabatiyah al-Tahta, Nabatiyah al-Faukah, Salim arabo e la zona circostante.

Israele sostiene di colpire Hezbollah, i suoi combattenti e le sue infrastrutture militari, e presenta diverse delle sue operazioni come risposte agli attacchi del movimento contro le sue forze. Le autorità libanesi contestano la proporzionalità di queste operazioni e denunciano gli attacchi ai civili, ai servizi pubblici e alle istituzioni statali.

Questo turno alimenta la pressione su Baabda. La promessa presidenziale era che il percorso diplomatico poteva produrre più sicurezza e promuovere il ritorno dello Stato. In parte del Sud, tuttavia, la popolazione vede ancora villaggi distrutti, abitanti sfollati e amministrazioni colpite. È questa contraddizione che Joseph Aoun deve ora gestire politicamente.

Nabatiyah, dimostrazione della presenza e del messaggio in Israele

Il viaggio di sabato risponde in parte a questa sfida. Venendo a Nabatiyah, con il comando militare e di sicurezza, Joseph Aoun cerca di dimostrare che lo stato non si ritira dal terreno al momento in cui le sue istituzioni sono mirate. Il messaggio è rivolto al popolo del Sud, ma anche a Israele e ai mediatori internazionali.

La presenza di leader di sicurezza dà alla visita un carattere operativo e istituzionale. Esso ha esteso la riunione di Baabda il 9 settembre, durante la quale la presidenza ha discusso modi per rafforzare la presenza delle forze giuridiche. Esso mira inoltre a impedire che un vuoto di sicurezza venga invocato per giustificare un’estensione delle operazioni israeliane o il mantenimento delle forze in Libano.

La dichiarazione sui negoziati aggiunge ora una dimensione diplomatica a questa manifestazione. Joseph Aoun non chiude definitivamente la porta, ma significa che la continuazione del dialogo non può essere presentata come fine in sé. Il Presidente è quindi costretto a dimostrare che i negoziati devono produrre controparti visibili se devono mantenere la legittimità politica in Libano.

La continuazione della visita a Nabatiyeh sarà quindi osservata attraverso due questioni concrete: le misure che lo Stato annuncerà per gli abitanti e le istituzioni interessate, e le condizioni che Baabda porrà prima di qualsiasi ripresa delle discussioni con Israele. Dopo gli scioperi contro Nabatiyeh e la crescente sfida alla strategia seguita da giugno, queste risposte pesano direttamente sulla credibilità della linea presidenziale.