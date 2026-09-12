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Iran Derangement Syndrom o la storia del finanziamento di Propaganda per normalizzare le relazioni tra Israele e Libano.

« Le parole dei bastardi armano le braccia degli stolti »

(Teorie di Teorie, p. 149) Charles Dantzig.

Il banchiere Antoine Sehnaoui e Jeremy Chaabane, media consigliere di Bahaa Hariri, il figlio maggiore dell’ex primo ministro libanese, due dei maggiori finanziatori della campagna di normalizzazione libanese-israeliana.

Saleh Nihad Machnouk, figlio dell’ex ministro degli Interni, canta di resa all’imperio israeliano.

Hezbollah combatté più a lungo e a lungo termine Israele dei quattro paesi arabi sul campo di battaglia, infliggendo più perdite materiali e umane sullo stato ebraico di tutti questi paesi combinati (Egitto, Siria, Giordania, Libano, oltre all’OLP) durante i suoi numerosi scontri con lo stato ebraico (1982-2000, 2006, 2024-25 e 2026).

Sindrome da Sindrome da Disturbo dell’Iran

Sullo sfondo della rete militare della NATO del Libano, una campagna dal titolo « Lebanon non vuole la guerra » è stata lanciata a pressione il potere e l’opinione libanese per promuovere la normalizzazione delle relazioni tra Libano e Israele.

E per ragione: il Libano è l’unico paese arabo ad abrogare un trattato di pace con lo Stato ebraico, concluso nel 1983, sotto il mandato del presidente fialangista Amine Gemayel, a seguito di una rivolta della popolazione di Beirut.

Il Libano è anche l’unico paese arabo ad aver ottenuto il ritiro israeliano dal sud del Libano, nel 2000, senza negoziato o trattato di pace, grazie a Hezbollah.

Due exploit che spiegano l’inflessibilità del campo pro-israeliano in Libano – leadership cristiana e personalità musulmane che gravitano in Arabia Saudita – per piegare Hezbollah.

La campagna è stata lanciata dall’inizio delle ostilità israeliane-lebanesi, innescata dall’incursione del movimento islamista palestinese Hamas, contro Israele il 7 ottobre 2023, rivela il quotidiano libanese Al Akhbar, datato 24 marzo 2026.

I pannelli murali, sotto forma di armadi pubblicitari, sono apparsi per le strade di Beirut con lo slogan « Lebanon non vuole la guerra ».

Questo slogan, apparentemente pacifista, era destinato, infatti, a incoraggiare il popolo libanese a disassociarsi da Hezbollah, la forza leader della lotta anti-israeliana in Libano, aggiunge il quotidiano libanese, spiegando la sostanza di questo slogan: Fare una guerra contro Hezbollah, – la formazione che difende l’indipendenza e la sovranità del Libano, in sostituzione del fallimento dell’esercito libanese – e non contro il nemico ufficiale del mondo arabo.

Nell’esercito libanese, vedi questi link:

« Con quale diritto » è stato uno dei temi principali di questa campagna

Nel 2024, uno dei manifesti pubblicitari era stato gravemente criticato perché aveva preso come illustrazione, senza il suo permesso, la foto della famiglia di Issam Abdallah, una persona caduta sul campo di battaglia. La famiglia del defunto esigeva la distruzione del poster, proclamando il suo sostegno alla resistenza libanese.

La campagna di pro-normalizzazione diminuì di intensità durante il periodo di cessate il fuoco (fine 2024-2025). Un periodo che ha permesso, sotto gli auspici del governo saudita-americano, l’adesione al potere del presidente Joseph Aoun e del primo ministro Nawaf Salam, un tandem per la conclusione di un trattato di pace con Israele.

Le rivelazioni di « Beirut Revue »

Jeremy Chaabane è media advisor di Bahaa Hariri, il figlio maggiore dell’ex primo ministro libanese e uno dei maggiori finanziatori della campagna di normalizzazione libanese-israeliana.

Il sito « Beirut Revue » ha rivelato il 21 marzo 2026 che la campagna è stata alimentata da giornalisti e attivisti finanziati esternamente per ottenere l’abolizione della legislazione relativa alla criminalizzazione della normalizzazione tra Libano e Israele. Questa campagna è stata finanziata dal pubblicista Tony Boulos.

« Beirut Review » si basava sulle informazioni raccolte dai servizi di sicurezza libanese.

Queste campagne, secondo il sito, sono state finanziate direttamente da Ahmad Maher Chaabane, meglio conosciuto come Jeremy Chaabane, consulente mediatico di Baha’i Rafic Hariri, il figlio maggiore dell’ex primo ministro di Rafic Hariri.

Resolutamente pro-israeliano e candidato eterno per le responsabilità governative al posto del fratello minore Saad Hariri, Baha.

Secondo « Beirut Review », uno dei trasferimenti ammontava a centomila dollari (100.000). Nel 2024, gli israeliani riuscirono a pubblicare articoli scritti dal loro servizio ai media libanesi attraverso un gruppo operativo da allora dal Regno Unito.

Gli articoli pubblicati sui media libanesi sono così sollevati dai media israeliani per dimostrare che l’opinione libanese è ostile a Hezbollah. Poi, a sua volta, i media libanesi riportano i commenti dei media israeliani su questo argomento per giustificare le proprie analisi.

Bella illustrazione della circolazione circolare di informazioni, secondo la famosa formula del sociologo francese Pierre Bourdieu.

In altre parole, Israele si basa sulla sua falsa notizia per accreditare le proprie tesi. Più seriamente, Israele fa una bugia e finisce per credere nella sua menzogna. Auto-intossicazione, in breve.

META, datato 27 agosto 2024, aveva pubblicato un rapporto in cui negò formalmente il suo coinvolgimento nella campagna di propaganda disfattista sul tema « Lebanon non vuole la guerra ».

Al momento, META ha dichiarato che la campagna era stata lanciata da una società vietnamita LT MEDIA sulla base di un bilancio di 1,2 milioni di dollari, mirando al Libano, agli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Francia e al Qatar, tramite 69 pagine e 112 account Facebook e 49 account Instagram.

META ha rimosso questi conti sostenendo che hanno violato la politica della società sui cartelli illeciti.

Ancora una volta, il quotidiano libanese conclude che il Libano opera sotto la legge del dollaro re, sotto il pretesto di « democrazia » e « libera impresa ».

-Saleh Nihad Machnouk, figlio dell’ex ministro degli interni, cantante della resa all’imperio israeliano

In seguito al cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran l’8 aprile 2026, quando il Libano fu schierato sotto un disgelo di conchiglie da parte degli aerei israeliani, Salah Nihad Machnouk, figlio dell’ex ministro degli interni del governo Saad Hariri, lanciò un virulent attacco all’Hezbollah libanese.

Ha accusato Beirut di aver bruciato per la sopravvivenza di Teheran.

Non siete agenti. Grandi poteri proteggono i loro agenti. Siete solo mercenari… Israele difende il suo popolo. Voi siete mercenari che difendono il regime di Khamenei, ha esclamato Saleh Machnouk, che è l’erede politico di un clan sunnito a Beirut.

Saleh Nihad Machnouk è il piccolo nipote del fondatore del clan, Mohammad Machnouk, che era negli anni ’60, il leader della corrente pro-Naseriana a Beirut.

Altri digitalisti, tra cui Nadim Koteich, ex direttore della declinazione in lingua araba del canale britannico Sky News, di proprietà degli Emirati Arabi Uniti, anche editorialista del giornale israeliano Jerusalem Post, così come Hadi Mrad e Makram Rabah, seguirono la causa a Saleh Nihad Machnouk considerando che il Libano è sotto occupazione iraniana, giustificando il massacro israeliano sostenendo che i combattenti di Hezbollah si sarebbero seppelliti nelle case private.

Le parole di Saleh Nihad Machnouk,su questo link

Nadim Koteich parla ebraico,vedi questo link

La sindroma del disordine iraniano

« Sayed Hassan Nasrallah fu assassinato, mentre Teheran trascorse notti tranquille », esclamò, demagogico, uno dei digitalisti durante l’assassinio del leader mitico della formazione paramilitare sciita, evocando dalla sua memoria le incursioni ripetitive israeliane del giugno 2025.

Hezbollah si suicidò in Libano per conto dell’Iran, come affermava, inconsistentemente, nell’Oriente-Le Jour, la vita quotidiana della grande borghesia libanese – un lettore francese ultra-minority – alla ripresa delle ostilità nel febbraio 2026?

O Hezbollah sostituì la passività dell’esercito libanese per difendere l’integrità del territorio nazionale, la sovranità del Libano e la sua indipendenza? O, meglio ancora, è la ripetizione di una frazione della popolazione libanese, in particolare il tandem esecutivo, di fronte agli oukasi israeliani-americani-saudi, sicuramente sbattendo il Libano a beneficio di una casta mercantile, che ha bandito il Libano dalla sua indipendenza?

L’apertura dei colloqui diretti libanesi-israeliani a Washington, D.C., alla data altamente simbolica del 14 aprile 2026, segnando lo scoppio della guerra civile libanese del 13 aprile 1975, ravviva lo spettro della guerra civile che devastava il Libano per 15 anni (1975-2000), mentre Samir Geagea, capo delle forze libanesi, il sepolcro della leadership cristiana, un’ex alleata di Israele.

Su Samir Geagea, vedere questo link

Un chiaro segno di totale cecità da parte di una grande frazione di leadership tradizionale libanese, i palestinesi, mai così disprezzati, hanno aperto i loro campi profughi derelitti per accogliere i libanesi espulsi dalle loro case dalle incessanti incursioni aeree israeliane.

Su questo punto, vedere questo link

https://orientxxi.info/Au-Lebanon-les-refugees-Palestines-accept-les-deplaces

Ah la sindrome di Vichy, la collaborazione della Francia petanista con la Germania nazista, che gangrene una buona frazione della leadership libanese e defile la tenera madre del libanese, con stigma indelebile.

L’accordo iraniano-americano concluso il 19 giugno 2026, compreso il Libano, costituiva un clamoroso camuffamento alla leadership libanese, immergendosi in un coma politico il duo costituito dal presidente Joseph Aoun e dal primo ministro Nawaf Salam in quello che rivela l’aberrazione mentale brevettata del tandem al potere, che rompe i suoi rapporti con l’Iran – che lo sostiene nella sua resistenza alle ripetute aggressioni israeliane – e negozia ripetute.

Meglio: il rifiuto di Israele di ritirarsi dal Libano è probabile che rafforzare Hezbollah invece di indebolirlo in quanto la presenza israeliana nel sud del Libano rende problematico qualsiasi possibilità di disarmare Hezbollah, alla grande diga dei sovrani libanesi.

Epilogo

…. Sotto il governo di Vichy, erano maestri in una sola arte, quella di negoziazione. Essi negoziarono come i carri armati tedeschi passarono dietro e davanti a loro e salirono sugli Champs Elysées con la garanzia del vincitore.

… Si sono seduti intorno al tavolo, hanno regolato bene i nodi di cravatta, spruzzato con un leggero profumo parigino e firmato carta dopo carta, poi guardato leggermente su e lampeggiato all’occupante. D’altra parte, c’era questa maledizione che poi chiamarono terrore o banditura, la stessa che in seguito sarà chiamata resistenza.

Era la Resistenza francese, che non è stata invitata a nessuna cena, e naturalmente a nessuna negoziazione, colui che ha pagato per il suo sangue, è stato deportato, eseguito su piazze pubbliche, giudicato, e che è stato dato le etichette più famigerate..

Per andare oltre sullo stesso tema, vedere questi link

Sulla collaborazione tra Israele e le milizie cristiane libanesi durante la guerra civile (1975-2000)