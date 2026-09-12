Libano: La stagione turistica deludente nel 2026

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Il rimbalzo previsto non si è verificato. In Libano, la stagione turistica estiva del 2026 termina ben al di sotto delle aspettative, nonostante una forte ripresa in luglio e agosto. Il traffico dall’aeroporto di Beirut è sceso ulteriormente del 10 per cento su un anno in agosto, mentre la perdita di profitti dalla stagione è stimata a circa $1 miliardo dalla stampa economica libanese. Questa contro-performance supera di gran lunga il settore alberghiero: priva il settore degli scambi esteri di una nuova economia in recessione dopo la guerra di marzo, riduce i redditi di migliaia di aziende e indebolisce uno dei pochi motori in grado di sostenere rapidamente i consumi senza contare sul credito bancario.

Il paradosso è importante. Ristoranti pieni alcune serate, spiagge frequentate, festival mantenuti e ritorno molti espatriati ha dato l’impressione di un’estate attiva. Ma questa attività visibile non è sufficiente per compensare le perdite accumulate dall’inizio dell’anno. Nei primi sette mesi del 2026, il numero totale di passeggeri all’Aeroporto Internazionale di Beirut è stato di circa 2,75 milioni, rispetto ai 3,80 milioni dello stesso periodo del 2025, con un calo del 27.5 per cento. Luglio aveva comunque segnato un forte miglioramento mensile, con 722,313 passeggeri. Il livello rimase al di sotto del 793.367 registrato un anno prima.

Turismo in Libano: agosto non raggiunge l’inizio dell’anno

I dati disponibili per agosto confermano questa debolezza. Il traffico aereo è diminuito di circa il 10% rispetto all’agosto 2025. Le partenze hanno superato gli arrivi di circa il 9%, mentre il traffico di transito è diminuito del 12%. Queste cifre sono particolarmente deludenti per un mese che tradizionalmente concentra una parte significativa dell’attività turistica libanese.

Tuttavia, devono essere interpretati con cautela. Non tutti i passeggeri che attraversano l’aeroporto sono turisti. Una parte significativa di questi sono espatriati libanesi, residenti e viaggi d’affari. Al contrario, il numero di viaggiatori non misura la spesa media o la durata del soggiorno. Tuttavia, l’evoluzione del traffico fornisce un indicatore sufficientemente robusto della tendenza generale: l’estate ha permesso di recuperare dopo lo shock primaverile, senza ripristinare i volumi attesi.

Entro la fine di agosto, i funzionari dell’aeroporto hanno riferito 12.000 a 13.000 arrivi giornalieri, rispetto a 13.000 a 15.000 partenze. La presenza a luglio e agosto era quindi vicina ai precedenti livelli estivi. Il problema si trova principalmente nei mesi persi prima di questa ripresa.

L’escalation militare di marzo interruppe bruscamente il recupero iniziato nel 2025. Cancellazioni del volo, avvertimenti ai viaggiatori, la percezione di un alto rischio di sicurezza, e incertezze su un’ulteriore espansione delle riserve colpite da combattimento. Anche quando la situazione è stata parzialmente stabilizzata, parte della domanda non è tornata.

Il turismo lavora con diversi mesi di anticipazione. Una famiglia del Golfo o un turista europeo che cancella il suo soggiorno in primavera non riserva necessariamente il Libano di nuovo in luglio quando la situazione migliora. Spesso sceglie un’altra destinazione. Le perdite nel primo semestre non possono essere recuperate semplicemente da alcune settimane di alta frequenza estiva.

Un miliardo di dollari mancanti dall’intera economia

La stima di una caduta di quasi 1 miliardo di dollari dà una misura migliore del problema rispetto alle statistiche aeroportuali da solo.

Un dollaro speso da un visitatore non rimane in un hotel. Circola tra ristoranti, caffè, taxi, compagnie di noleggio auto, negozi, spiagge private, luoghi di svago, organizzatori di eventi e produttori locali. Una parte viene poi utilizzata per pagare salari o fornitori. Il turismo ha quindi un effetto di guida particolarmente importante in un’economia in cui il credito bancario è praticamente assente.

Questo effetto è stato ancora più decisivo dalla crisi finanziaria del 2019. Il sistema bancario non svolge più normalmente il suo ruolo di finanziamento dell’economia. Le aziende investono pesantemente dalle proprie risorse, dollari freschi o capitali dall’estero. La spesa per il turismo è quindi un’iniezione diretta della liquidità.

Il loro declino colpisce principalmente le aziende che avevano preparato per l’estate anticipando l’alta domanda. Ristoranti e stabilimenti turistici impegnati personale stagionale, stoccaggio o lavoro prima della stagione. Quando il fatturato è inferiore al previsto, queste spese pesano direttamente sui loro margini.

L’impatto colpisce anche l’occupazione. Turismo, hotel e ristoranti assorbono una grande forza lavoro, soprattutto tra i giovani. La bassa stagione limita l’assunzione stagionale e riduce i redditi variabili, dai consigli alle commissioni. Si passa poi al consumo domestico.

Questo meccanismo è particolarmente problematico nel 2026, poiché le famiglie stanno già sperimentando un’ulteriore accelerazione dei prezzi.

La recessione del 2026 cambia la portata della cattiva estate

Una stagione turistica deludente sarebbe stata assorbibile in un’economia in rapida crescita. Sta diventando molto più grave nel contesto attuale.

La Banca Mondiale sta ora progettando una contrazione6.4 per cento del prodotto interno lordo libanese nel 2026Questa recessione cancella la fragile ripresa osservata nel 2025, quando l’economia è cresciuta di circa il 4,2% secondo le ultime stime dell’istituzione.

Il turno e’ brutale. Dopo una contrazione cumulativa vicino al 40% tra il 2019 e il 2024, il Libano ha finalmente recuperato la crescita positiva. Il turismo è stato uno dei principali conducenti di questo miglioramento, con il consumo, i trasferimenti di diaspora e una limitata ripresa degli investimenti.

La guerra è iniziata a marzo ha cambiato il corso.

La Banca Mondiale ritiene che il conflitto riduce la crescita10.4 punti percentualicontro uno scenario senza una nuova guerra. Due canali svolgono un ruolo centrale in questo shock: consumi privati e ricavi turistici.

La cattiva estate non è quindi una conseguenza periferica della recessione. È uno dei meccanismi con cui si verifica.

L’inflazione esacerba ulteriormente il problema. La Banca mondiale prevede un aumento medio17.5% nel 2026, principalmente a causa di interruzioni di approvvigionamento, aumento del trasporto e crescita del petrolio. Le aziende del turismo stanno quindi contemporaneamente sperimentando una domanda più bassa e costi più elevati.

Un ristorante può ricevere meno ospiti pagando di più per la sua energia, alcuni prodotti importati e trasporto. Un hotel può avere un’occupazione meno che prevista, mentre i suoi costi fissi rimangono praticamente invariati. Il calo delle presenze sta diventando così più veloce e meno redditizio.

Il Libano rimane fortemente dipendente dai dollari del turismo

La crisi bancaria rende questa dipendenza ancora più forte.

In un’economia con un sistema finanziario funzionale, una brutta stagione può essere ammortizzata dal credito. Una società prende in prestito per coprire temporaneamente le sue esigenze e rimborsi quando l’attività ritorna. Questo meccanismo rimane profondamente difettoso in Libano.

Dal 2019, gran parte dell’economia opera in contanti e in dollari freschi. I ricavi della diaspora, i visitatori e le esportazioni di servizi alimentano direttamente questo flusso.

Il turismo fornisce una risorsa che il Libano non può facilmente sostituire: le valute che entrano nel paese senza creazione di debiti.

Questi flussi contribuiscono al reddito delle famiglie e delle imprese, ma anche indirettamente alle finanze pubbliche. Ogni pasto, pernottamento, acquisto o servizio genera IVA, dazi, tasse o reddito. Una stagione più bassa riduce anche la base fiscale quando lo stato sta affrontando esigenze aggiuntive.

Il governo deve finanziare la ricostruzione, le spese relative ai conflitti e i servizi pubblici. Allo stesso tempo, era sotto pressione crescente da funzionari e militari per aumentare gli stipendi e le pensioni ancora molto al di sotto del loro livello di pre-crisi.

La Banca mondiale ha continuato a riferire in agosto che le finanze pubbliche hanno resistito relativamente bene nella prima metà dell’anno, dopo un surplus complessivo stimato in3,9% del PIL nel 2025Ma ha avvertito che il rallentamento dei ricavi, delle spese umanitarie, della ricostruzione e delle richieste salariali avrebbe posto una crescente pressione sulla seconda metà del 2026.

La debolezza turistica si verifica proprio al momento sbagliato.

Il Golfo rimane la clientela Libano lotta per recuperare

La composizione dei visitatori conta tanto quanto il loro numero.

Il ritorno degli espatriati libanesi sostiene fortemente l’attività. Spesso hanno reddito in valuta estera e spendono con le loro famiglie, nel catering o nel tempo libero. Ma il loro comportamento economico differisce da quello di un turista straniero che soggiorna in hotel durante il suo soggiorno.

Un espatriato a volte ha alloggio o soggiorni con la sua famiglia. Parte della sua spesa assume la forma di sostegno diretto ai parenti. Resta importante per l’economia, ma non produce necessariamente le stesse entrate per l’industria alberghiera.

Ecco perché il ritorno dei visitatori dei paesi del Golfo rimane particolarmente richiesto dai professionisti.

Prima delle crisi successive, questa clientela era uno dei segmenti più vantaggiosi del turismo libanese. Soggiorni sono stati spesso accompagnati da spese significative in hotel, catering, commercio e tempo libero.

Il ristabilimento delle relazioni con diversi paesi arabi aveva fornito la speranza di un ritorno più massiccio nel 2026. La ripresa del conflitto ha nuovamente ritardato questo movimento.

Il problema non è solo diplomatico. Una destinazione può avere buone relazioni politiche e rimanere commercialmente penalizzato se i viaggiatori temono chiusure spaziali, cancellazioni di volo o deterioramento della sicurezza improvvisa.

Le compagnie aeree diventano un indicatore economico

Il servizio aereo illustra questo problema.

La maggior parte dei vettori hanno ripreso le operazioni a Beirut, ma alcune grandi aziende europee rimangono assenti o mantengono una programmazione ridotta. Questa situazione non impedisce l’accesso al Libano: Middle East Airlines e altre compagnie aeree continuano a fornire molte rotte. Tuttavia, riduce le scelte, la capacità disponibile e talvolta la concorrenza dei prezzi.

La connettività è un fattore essenziale per il turismo.

Un viaggiatore che deve cambiare il suo itinerario, accettare connessioni aggiuntive o pagare un biglietto più costoso può scegliere un’altra destinazione. Le aziende internazionali e gli operatori turistici sono ancora più sensibili alla prevedibilità dei collegamenti.

La situazione crea anche una differenza tra la diaspora e il turismo internazionale. Un libanese che vive all’estero può accettare più vincoli per tornare alla sua famiglia. Un visitatore senza una connessione speciale con il paese ha decine di alternative mediterranee.

Questo è un motivo per cui una ripresa del traffico aereo non significa automaticamente un recupero equivalente dei ricavi del turismo.

Il rischio di un’economia che dipende da poche settimane di estate

La contro-performance del 2026 mostra finalmente una debolezza più strutturale.

Il Libano ha notevoli benefici turistici, ma la sua attività rimane estremamente concentrata intorno a alcuni periodi: vacanze estive, fine anno e alcuni fine settimana o festival. Questa concentrazione rende il settore particolarmente vulnerabile alle crisi di sicurezza.

Una guerra o un allarme a marzo possono compromettere le prenotazioni per luglio. Un’escalation in giugno può portare alla perdita della maggior parte dell’estate. Alcune settimane di stabilità in agosto non è più sufficiente per recuperare i ricavi.

Lo sviluppo del turismo meno stagionale — culturale, religioso, rurale, gastronomico, medico o commerciale — permetterebbe teoricamente di destinare ulteriormente il reddito nel corso dell’anno. Ma questa diversificazione richiede anche condizioni minime: stabilità, trasporto aereo affidabile, infrastrutture, elettricità, servizi pubblici e visibilità internazionale.

Tuttavia, le aziende turistiche continuano a far parte di queste carenze a proprie spese. Finanziano la loro elettricità, pagano alti costi logistici e lavorano in un’economia in cui il normale accesso al finanziamento bancario rimane limitato.

Il settore rimane quindi competitivo in parte grazie all’iniziativa privata e all’attrattiva intrinseca del paese, ma con un costo più elevato di molte destinazioni concorrenti.

Il risultato dell’estate 2026 richiama il limite di questo modello. Il turismo può accelerare un recupero molto rapidamente quando la stabilità ritorna. Può anche trasmettere altrettanto rapidamente uno shock di sicurezza al resto dell’economia.

Le prossime settimane determineranno se parte della perdita può essere compensata nella caduta e nelle vacanze di fine anno. I professionisti si affidano in particolare a un miglioramento duraturo della situazione di sicurezza e al ritorno di una clientela araba più grande. Dopo un’estate che non ha generato i ricavi previsti, le prenotazioni di fine anno saranno ora il prossimo indicatore concreto della capacità del settore di limitare le perdite entro il 2026.