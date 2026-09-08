In Libano, l’economia dichiarata declina dal commercio informale

- Advertisement -

38

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Da 14.000 a 8.000 membri, il segnale di un’economia restrittiva

La crisi economica libanese non è più misurata solo dal valore della libbra, dai depositi bancari bloccati o dal potere d’acquisto in declino. Essa appare anche nella struttura stessa del settore privato. Secondo i dati riportati dalla stampa libanese l’8 settembre 2026, il numero dei membri della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e del Monte Libano è aumentato da circa 14.000 a 8.000. Questo autunno è presentato come segno della contrazione dell’economia organizzata. Esso riflette anche una trasformazione più profonda. Una parte crescente dell’attività fuggerebbe dai canali tradizionali di registrazione, controllo e tassazione. Il declino non significa che diverse migliaia di imprese sono scomparse. Alcuni chiusi durante la crisi. Altri hanno ridotto la loro attività. Altri ancora possono continuare a lavorare al di fuori delle strutture che normalmente governano il commercio. È proprio questo ultimo sviluppo che riguarda i rappresentanti del settore formale. Le società registrate devono sopportare oneri, procedure amministrative e obblighi fiscali. Affrontano attori che possono offrire prezzi più bassi quando sfuggono ad alcuni di questi vincoli. La concorrenza non è più limitata alla qualità, ai costi o alla produttività. Dipende anche dal grado di conformità alle regole.

Tuttavia, la figura deve essere interpretata con cautela. I dati pubblici accessibili della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Beirut e del Monte Libano non confermano direttamente l’esatta evoluzione di 14.000 a 8.000 membri. Nel 2026 l’Assemblea ha continuato a proporre procedure di rinnovo e di nuova adesione. Una presentazione pubblica dell’istituzione mostra anche più di 10.000 imprese rappresentate. La differenza può essere dovuta alla definizione scelta, al periodo considerato o alla differenza tra i membri registrati e attivi. Non rimuove la sua portata dal fenomeno descritto. Dal 2019, il settore privato libanese ha subito una successione di shock. La crisi bancaria ha privato le aziende di normale accesso al credito. Il crollo della sterlina ha sconvolto i costi. La pandemia interruppe parte dell’attività. L’esplosione nel porto di Beirut ha distrutto negozi e infrastrutture. Poi i conflitti successivi hanno aggiunto nuove perdite. In questo contesto, la riduzione del numero di imprese che rimangono pienamente integrate nelle strutture ufficiali è un ulteriore indicatore di fragilità.

L’economia informale diventa un concorrente del settore dichiarato

Il problema supera il numero di membri di una camera professionale. Riguarda il confine tra economie formali e informali. Una società dichiarata ha un’esistenza legale identificabile. Mantiene conti, paga tasse e può essere controllato. Essa deve inoltre rispettare le norme relative alle importazioni, alla sicurezza dei prodotti e al lavoro. L’attività informale riduce o aggira alcuni di questi obblighi. Può assumere forme molto diverse. Alcuni sono legati a piccole attività di sopravvivenza. Altri riguardano circuiti commerciali strutturati in grado di spostare grandi volumi. Mettere tutte queste situazioni nella stessa categoria sarebbe fuorviante. Il piccolo venditore che cerca di generare reddito e una rete organizzata di importazioni non dichiarate non hanno né gli stessi mezzi né gli stessi effetti economici. Tuttavia, il loro sviluppo è in parte conforme allo stesso contesto: quando lo stato opera male, il costo della formalità aumenta rispetto ai suoi benefici.

La crisi libanese ha accentuato questo meccanismo. Le aziende hanno dovuto continuare a pagare i loro fornitori in valuta estera mentre i loro clienti stavano perdendo gran parte del loro potere di acquisto. Hanno dovuto gestire diversi tassi di cambio prima della graduale stabilizzazione del mercato. Hanno anche lavorato in un ambiente in cui il finanziamento bancario è rimasto in gran parte paralizzato. Una società registrata potrebbe quindi sopportare i costi di formalità senza beneficiare dei servizi normalmente associati a uno Stato e a un sistema finanziario funzionante. Allo stesso tempo, attività al di fuori di determinati circuiti potrebbero ridurre i loro costi. Questa asimmetria nutre la sensazione di concorrenza sleale segnalata dalla stampa l’8 settembre 2026. Il commerciante che paga dazi doganali e tasse non confronta più solo il suo prezzo con quello di un concorrente più efficiente. Può essere necessario trattare con un prodotto il cui costo fiscale è stato evitato.

Questa situazione crea un cerchio difficile da rompere. Più l’economia informale progredisce, più i ricavi del governo diminuiscono. Meno lo Stato raccoglie entrate, meno risorse che deve svolgere le sue funzioni. La debolezza dei controlli favorisce quindi l’informazione. Le imprese formali possono finire considerando il loro status di svantaggio. Alcuni riducono le loro attività segnalate. Altri smettere di rinnovare alcune voci. Il rischio non è quindi solo fiscale. Essa colpisce la struttura degli incentivi economici. Un sistema diventa permanentemente fragile quando la conformità alle regole costa più che aggirarle e la probabilità di controllo rimane bassa.

La dipendenza da importazione massiccia amplifica le perdite

La struttura commerciale del Libano rende questo problema particolarmente sensibile. La stampa libanese dell’8 settembre 2026 insiste sulla posizione dominante delle importazioni nel ciclo economico e pone un peso superiore al 90% per la parte dell’attività menzionata. Ancora una volta, questa percentuale deve essere riportata alla fonte avanti e non può essere applicata indiscriminatamente a tutto il prodotto interno lordo. L’osservazione generale, tuttavia, è indiscutibile: il Libano si basa pesantemente sulle merci importate per soddisfare i consumi domestici. Cibo, combustibili, medicine, veicoli, attrezzature, macchinari e molti prodotti di consumo provengono in gran parte dall’estero. Inoltre, le statistiche doganali pubblicate nel settembre 2026 continuano a seguire il commercio estero, che è strutturalmente dominato dalle merci.

Questa dipendenza dà alle dogane un ruolo economico e fiscale importante. Quando una gran parte dei prodotti consumati attraversa il confine, il loro passaggio è un momento essenziale per identificare, valutare e raccogliere i dazi corrispondenti. Una merce che entra attraverso un circuito non dichiarato causa diverse perdite. Lo Stato può perdere i dazi doganali. Può anche perdere l’imposta sul valore aggiunto e alcune delle entrate fiscali generate nelle prossime fasi di vendita. La tracciabilità del prodotto diventa più debole. Anche le statistiche commerciali stanno diventando meno accurate. A lungo termine, l’amministrazione ha una visione incompleta dell’economia che deve regolare.

Quindi la domanda non è solo quanto lo Stato perde immediatamente al confine. Un’importazione non registrata può continuare a produrre effetti in tutto il suo percorso commerciale. Se il prodotto viene venduto senza fattura, una nuova parte dell’attività scompare dai conti. Se il commerciante che lo distribuisce non è correttamente segnalato, il reddito generato può anche essere esente da imposta. Una sola rottura della catena di tracciabilità può provocare diverse perdite successive. In un’economia fortemente dipendente dalle importazioni, l’aumento di queste rotture può diventare notevole.

Il fenomeno colpisce anche le statistiche. Per condurre una politica economica, un governo deve sapere cosa sta entrando nel paese, cosa viene venduto e in cui l’attività è concentrata. I dati incompleti complicano le decisioni sulle imposte, sulla tutela dei consumatori o sulle politiche industriali. Essi rendono inoltre più difficile valutare la domanda reale in valute estere. L’economia informale, quindi, non solo priva il Tesoro delle entrate. Riduce la capacità dello Stato di conoscere il proprio mercato.

Il commerciante dichiarato sopporta un costo che il suo concorrente può evitare

Per il settore formale, questo si traduce in una differenza di prezzo diretta. Un importatore che rispetta tutte le procedure integra i dazi, le tasse e i costi amministrativi nel suo prezzo finale. Deve anche finanziare la contabilità e la conformità della sua azienda. Un concorrente che evita parte di queste spese ha un margine aggiuntivo. Può vendere più economico pur mantenendo una redditività paragonabile o superiore. In un paese in cui il potere d’acquisto rimane debole, alcuni punti di differenza possono essere sufficienti per spostare la domanda. I consumatori spesso preferiscono i prezzi immediati. Non ha necessariamente i mezzi per pagare di più per un prodotto da un circuito perfettamente dichiarato.

La conseguenza può sembrare paradossale. La società che rispetta le regole diventa meno competitiva proprio perché le rispetta. Poiché questa situazione continua, può essere spinta a ridurre le proprie dichiarazioni per sopravvivere. L’informazione cessa quindi di essere un settore parallelo. Comincia a contaminare il funzionamento del settore formale stesso. Le aziende possono mantenere una struttura legale mentre spostano parte delle loro transazioni a pagamenti o circuiti meno tracciabili. Il confine tra le due economie diventa più difficile da identificare.

Questo è anche un problema per le aziende che cercano di esportare o ottenere partner stranieri. Una società che lavora con mercati esterni di solito deve fornire documenti, fatture e certificati. Ha bisogno di una tracciabilità più forte. Le sezioni di commercio svolgono un ruolo specifico in questo settore, in particolare per i certificati di origine. Una costante contrazione nell’economia registrata può quindi ridurre la capacità del paese di sviluppare imprese in grado di operare secondo le norme richieste dai mercati internazionali.

Il declino della formalità indebolisce direttamente le finanze pubbliche

Il Libano sta anche cercando di ricostruire le sue finanze pubbliche. Questo obiettivo diventa difficile se gran parte dell’attività è esclusa dal prelievo. Lo stato può aumentare le aliquote fiscali sui contribuenti identificati. Tuttavia, questa soluzione ha un limite. Più pressione è concentrata su meno imprese formali, più aumenta il loro svantaggio nei confronti del settore informale. Una politica fiscale efficace deve quindi cercare di ampliare la base piuttosto che far sì che gli stessi attori portino la maggior parte dello sforzo.

Una delle possibili leve è l’ammodernamento doganale. Le statistiche pubblicate dalle dogane libanesi il 3 settembre 2026 riguardano i movimenti mensili di importazione ed esportazione fino al 31 luglio. L’esistenza di questi dati consente un regolare monitoraggio del commercio dichiarato. Ovviamente non misura le merci che escono dal sistema. È proprio qui che si trova la posta in gioco. Il miglioramento dei controlli dovrebbe ridurre la differenza tra il commercio reale e quello amministrativo.

Il controllo delle frontiere non basta. Una merce può entrare legalmente e poi essere distribuita in circuiti in cui la fatturazione diventa parziale. La lotta contro l’informalità richiede quindi continuità tra dogana, amministrazione fiscale e controllo commerciale. Richiede anche procedure abbastanza semplici da non incoraggiare le aziende a rimanere al di fuori del sistema. Troppo pesante un’amministrazione può produrre l’effetto opposto di quello desiderato. Le aziende più piccole raramente hanno i mezzi per impiegare i team esclusivamente responsabili degli approcci normativi.

Formalizzare senza soffocare le piccole imprese

Le autorità hanno cominciato a sviluppare alcuni strumenti per le piccole e medie imprese. Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, il 16 febbraio 2026, ha annunciato con il Ministero dell’Economia e del Commercio il lancio del primo centro nazionale di assistenza commerciale. Il programma mira a fornire informazioni e consulenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese. Le sezioni di commercio sono coinvolte nella sua operazione. L’obiettivo è aiutare le aziende a comprendere le procedure necessarie per lavorare in Libano e all’estero.

Questo approccio affronta parte del problema. La formalizzazione non può essere basata esclusivamente sulle sanzioni. Una società deve anche avere un interesse ad aderire al sistema ufficiale. L’accesso ai servizi, alle informazioni aziendali, ai certificati, ai mercati esterni e eventualmente al finanziamento può essere un incentivo. La sfida libanese è ricostruire questo scambio. L’azienda accetta obblighi fiscali e regolamentari quando lo stato fornisce un quadro stabile, regole prevedibili e servizi utili.

Il calo riportato nel numero dei membri dell’Assemblea assume un significato particolare. Si riferisce non solo ai risultati delle chiusure causate dalla crisi. Può anche essere letto come indicatore delle società di valore ancora attribuiscono alle strutture formali. Se l’appartenenza, la registrazione e la dichiarazione non forniscono più benefici sufficienti, gli attori economici cercheranno soluzioni alternative. È quindi necessario ripristinare la fiducia nelle istituzioni che governano l’economia organizzata.

Due economie che non sostengono le stesse regole

La coesistenza a lungo termine di un settore dichiarato e di un settore in gran parte informale può finalmente creare due economie. Il primo rimane visibile. Paga, dichiara e appare nelle statistiche. Sostiene direttamente le decisioni fiscali prese dal governo. Il secondo è più difficile da misurare. Spesso risponde più velocemente ai cambiamenti di prezzo e alle crisi, ma contribuisce meno alle risorse collettive. Quando quest’ultimo cresce a spese del primo, gli indicatori ufficiali diventano meno rappresentativi della realtà.

In questo contesto si deve osservare il calo dell’appartenenza alla Camera di commercio di Beirut e al Monte Libano. Il passaggio in avanti da circa 14.000 a 8.000 membri rappresenta una contrazione di quasi il 43% se entrambe le cifre sono stabilite su base comparabile. Una variazione di tale grandezza supera una semplice fluttuazione amministrativa. Traduce chiusure o uscite dal sistema o una combinazione di entrambi. Ognuna di queste opportunità pone un problema diverso per l’economia libanese.

Le chiusure indicano la distruzione delle capacità produttive e commerciali. Le uscite del sistema indicano un aumento dell’informalità. La combinazione dei due sarebbe ancora più preoccupante: significherebbe che i contratti di economia organizzati mentre una parte dell’attività sopravvissuta diventa meno visibile. In un’economia dipendente dalle importazioni e impegnata nella ricostruzione fiscale, questa trasformazione riduce la base su cui lo Stato può finanziare i suoi servizi e misurare l’attività reale.