L’evoluzione della Chiesa Melkita in Libano attraverso i secoli

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La Chiesa greco-cattolica di Melkite in Libano è un ramo della Chiesa cattolica orientale che segue il rito bizantino. Rappresenta la seconda comunità cristiana del paese dopo i Maroniti, con circa 425.000 fedeli in Libano nel 2009, che rappresentano quasi il 10 per cento della popolazione cristiana libanese, e un totale globale di circa 1,6 milioni di membri nel 2023. Essa svolge un ruolo fondamentale nella vita religiosa, sociale e politica del Libano, grazie al suo patrimonio storico risalente ai primi cristiani di Antiochia, e alla sua posizione unica come ponte tra le tradizioni cristiane orientali e occidentali. Basato su un’identità araba e bizantina, ha influenzato la formazione dello stato libanese moderno, in particolare sostenendo per l’inclusione delle regioni cristiane durante la creazione del Grande Libano nel 1920.

Le origini della Chiesa Melkita in Libano

Le radici della chiesa di Melkite risalgono ai primi secoli del cristianesimo, all’interno del patriarcato di Antiochia, tradizionalmente fondato dagli apostoli Pietro e Paolo nel primo secolo d.C., dove i discepoli furono chiamati « cristiani » per la prima volta secondo gli Atti degli Apostoli (11:26). Il termine « melkite » deriva dal siriaco e dall’arabo « malka », che significa « re » o « emperatore », ed è stato originariamente utilizzato nel V secolo per designare i fedeli cristiani all’imperatore bizantino che ha accettato le decisioni del Concilio di Calcedonia nel 451 affermando la duplice natura di Cristo (divino e umano), al contrario dei monofisiti che insistevano in una natura unica. Questa distinzione è emersa nei patriarchati di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, dove i Melkiti erano una minoranza leale all’ortodossia imperiale, spesso in conflitto con le major della monofisiti in Egitto e Siria.

In Libano, le comunità di Melkite erano presenti dalla tarda antichità, integrate nella provincia romana della Siria-Phoenicia. La conquista araba nel 636, a seguito della battaglia di Yarmouk, segna un importante punto di svolta: i Melkiti di lingua araba entrarono a far parte di una società islamica emergente, preservando il loro rito bizantino e il loro linguaggio greco liturgico, che fu gradualmente arabo dall’ottavo secolo in poi per meglio adattarsi alla popolazione locale. Influenzato dalle tradizioni ghasanidi, una tribù araba cristiana alleata con Bisanzio nel VI secolo, i Melkiti mantennero un’identità araba cristiana, servendo come collegamento culturale tra l’Impero bizantino e i Califfati arabi. Figure come San Giovanni Damasceno (675-749), un teologo melchita di Damasco, difese la fede contro l’iconoclastia bizantina e l’Islam emergente, influenzando profondamente la teologia melchita.

La chiesa di Melkite in Libano durante l’antichità

La chiesa di Melkite, conosciuta come la chiesa greco-cattolica di Melkite, è emersa in Medio Oriente, soprattutto in Libano e in Siria, dai primi secoli. Ha svolto un ruolo chiave nella diffusione del cristianesimo, con Antiochia come principale centro apostolico. I primi missionari, come san Paolo nei suoi viaggi (c. 45-58 d.C.), propagarono la fede, adattando tradizioni e liturgie locali, tra cui l’uso dell’aramaico e del greco. Nel secondo secolo, le comunità si stabilirono in città fenicie come Tiro e Sidone, menzionate nei Vangeli (Matteo 15:21-28), dove Gesù guariva la figlia di una donna Cananea.

Influenzata dalle scuole teologiche di Antiochia (approccio storico e letterale alla Bibbia) e Alessandria (interpretazione allegorica), la chiesa ha adottato la liturgia di San Giovanni Crisostomo (347-407, originario di Antiochia, che divenne la norma bizantina, e incorporato elementi alessandrini nella sua cristologia. Nel quinto secolo, i Melkiti difesero l’ortodossia caldeonica contro l’eresia Ariane e Nestoriana, rafforzando la loro identità bizantina a consigli come Nicaea (325) e Costantinopoli (381). In Libano, monasteri come quello di Saint-Sauveur vicino a Saida divennero centri di apprendimento, preservando manoscritti teologici e promuovendo la progressiva Arabizzazione della liturgia sotto gli Omayyadi (661-750). Nonostante le persecuzioni sporadici sotto i califfi, i Melkiti hanno spesso goduto dello status di dhimmi, pagando per jizya per praticare la loro fede.

L’influenza della chiesa di Melkite in Libano durante l’era bizantina

Durante l’Impero bizantino (VIII-X secolo), la chiesa di Melkite fioriva in Libano, riconosciuta come chiesa ufficiale e allineata con Costantinopoli. I vescovi hanno partecipato a consigli ecumenici, contribuendo alla dottrina trinitaria e cristologica. Antiochia divenne un importante centro teologico, con figure come San Giovanni Crisostomo e Teodoro di Mopsueste (350-428) che svilupparono un’esegesi biblica influente. La riconquista bizantina di Antiochia nel 969 da Giovanni I Tzimiskès rafforzava i legami imperiali, ma isolava i Melkiti dopo la conquista araba del 636, ponendoli sotto la dominazione islamica mantenendo la loro autonomia religiosa sotto i califfi Omayyadi e Abbasidi.

In Libano, i Melkiti svilupparono reti monastiche, come nel Qannubin nella valle di Qadisha, che servivano come rifugi spirituali e culturali. L’imperatore Giustiniano I (527-565) promosse la costruzione di chiese, come quella di S.Elie a Zahlé, rafforzando l’influenza bizantina. Tuttavia, le controversie iconoclastiche (726-843) divisero la comunità, con Melkites come San Giovanni Damasceno che difende le icone dal monastero di Mar Saba in Palestina, influenzando il vicino Libano. I Melkiti arabi hanno svolto un ruolo nella traduzione dei testi greci in arabo, contribuendo al risveglio intellettuale sotto gli Abbasidi.

Le sfide della Chiesa Melkita in Libano durante le crociate

Le crociate (1095-1291) erano un periodo ostile per i Melkiti in Libano. I Crociati Latini, che giunsero ad Antiochia nel 1098, imposero un patriarcato latino, esiliarono i gerarchi Melkiti a Costantinopoli e perseguitarono i cristiani orientali considerati scismatici. In Libano, nelle contee di Tripoli e Antiochia, i Melkiti dovettero navigare tra la lealtà bizantina e la pressione latina, mantenendo il loro rito nonostante i tentativi di latinizzare da ordini militari come i Templari. Questo approfondisce le tensioni est-ovest, culminando nella borsa di Costantinopoli nel 1204 durante la quarta crociata, che ha ulteriormente alienato i Melkiti.

Manifestazioni come la cattura di Tripoli nel 1109 da Raymond de Saint-Gilles costrinse i Melkiti a coesistere con i Franchi, spesso attraverso imposte e conversioni forzate. Tuttavia, alcuni Melkiti hanno collaborato, come il Patriarca Euthymus II (1182), che ha confermato l’unione con Roma sotto l’influenza incrociata, anche se temporanea. I Melkiti trovarono rifugio nelle montagne libanesi, preservando la loro identità di fronte alle invasioni di Mamluk che conclusero gli stati attraversati nel 1291. Questa era ha rafforzato la loro resilienza, ma ha ridotto i loro numeri a causa di massacri e migrazioni.

La chiesa di Melkite in Libano durante il dominio ottomano

Durante l’Impero Ottomano (1516-1918), la chiesa di Melkite fu riconosciuta come « millet » distinta nel 1848, concedendo l’autonomia religiosa e giudiziaria sotto il patriarca Maximos III Mazloum (1833-1855), che ottenne il titolo patriarcale di Roma nel 1838. Tuttavia, le restrizioni e le discriminazioni persero, con persecuzioni iniziali fino al XVII secolo, comprese le tasse elevate e i divieti sulle campane della chiesa. Lo scisma del 1724 divise la chiesa antiocheana: Cirille VI Tanas, eletto patriarca pro-Roma, portò i cattolici in Libano a fuggire dalle persecuzioni ottomane e ortodosse, riconosciute da Papa Benedetto XIII nel 1729.

In Libano, le comunità si stabilirono a Zahlé, che divenne un centro di Melkite nel XVIII secolo grazie ai missionari gesuiti e cappuccini che promuovevano le conversioni nelle città costiere come Beirut e Sidone. Euthymios Saifi, metropolita di Tiro e Sidone (1683-1723), riformò la liturgia e fondò l’Ordine del Santo Salvatore, rafforzando l’unione con Roma. Le riforme di Tanzimat (1839-1876) migliorarono la situazione, permettendo l’espansione delle scuole e degli ospedali di Melkite, come il Collegio patriarcale di Beirut nel 1865. I conflitti settari, come i massacri del 1860 a Damasco e del Monte Libano, colpirono i Melkiti, uccidendo migliaia e costringendo le migrazioni a Zahlé. Grégoire II Youssef (1864-1897) promosse l’educazione e promulgò l’infallibilità papale assoluta al Concilio Vaticano I (1870).

La chiesa di Melkite in Libano durante il periodo coloniale francese

Sotto il mandato francese (1920-1943), la chiesa godeva di protezione, promuovendo il suo sviluppo e l’influenza politica. I missionari francesi influenzarono l’educazione e la teologia, ma la chiesa resistette alla latinizzazione, preservandone il rito bizantino. Il patriarca Cirille IX Moghabghab (1925-1947) rafforzò le istituzioni, nonostante le tensioni interne con il seminario di Sant’Anna a Gerusalemme, e partecipò alla delegazione per la creazione del Grande Libano nel 1920, chiedendo un governo che comprendeva regioni melchite come Zahlé e Bekaa. L’arcidiocesi di Beirut e Byblos fu cresciuta nel 1881, diventando un centro amministrativo chiave.

I francesi favorirono i Melkiti fornendo borse di studio per le scuole, come l’Istituto patriarcale di Damasco trasferito a Beirut nel 1930, e proteggendo le minoranze cristiane dalle tensioni con musulmani e Druzes. Tuttavia, le sfide sorsero con la rivolta di Druze del 1925, che danneggiava le chiese di Melkite nel sud del Libano. I Melkiti contribuirono all’indipendenza nel 1943, con figure come il vescovo di Zahlé che sosteneva il Patto confessionale nazionale, che riservava posti parlamentari per i Melkiti. Questo periodo vide la crescita della popolazione, con Melkites che si trasferì a Beirut per opportunità economiche.

La Chiesa Melkita in Libano durante la guerra civile libanese

La guerra civile (1975-1990) ha devastato la chiesa di Melkite: villaggi distrutti, chiese danneggiate, esodosi di massa all’estero, disperdendo la popolazione cristiana in alcune aree. Eventi come l’assedio di Zahlé nel 1981 da parte delle forze siriane hanno causato centinaia di morti di Melkite e la distruzione dei quartieri cristiani. Nonostante ciò, promosse la riconciliazione interreligiosa, con iniziative ecumeniche come incontri tra patriarchi melchiti e ortodossi. Il Patriarca Maximos V Hakim (1967)-2000 ha chiesto la pace durante i sinodi e ha sostenuto i rifugiati attraverso organizzazioni caritative, distribuendo aiuti umanitari ai campi.

I Melkiti furono coinvolti in alleanze politiche, come con le Forze Cristiane libanesi, ma chiesero il dialogo, organizzando conferenze interreligiose a Bkerké nel 1983. Dopo la guerra, la chiesa ricostruì siti come la Cattedrale di S. Elia a Zahlé, danneggiati nel 1982, e promosse l’educazione per mantenere i giovani. Gli Accordi di Taif (1989) rafforzarono il sistema religioso, concedendo a Melkites dei posti chiave in parlamento.

Cambiamenti e Riforma della Chiesa Melkita in Libano nel XX secolo

Nel XX secolo, le riforme hanno modernizzato la chiesa di Melkite. Gregorio II Youssef (1864-1897) fondò collegi a Beirut (1865) e Damasco (1875), riaprì il seminario di Ain Traz (1866), e adottò il calendario gregoriano nel 1857 per allinearsi con Roma. In Vaticano I (1869-1870), difese i diritti dei Patriarchi orientali contro la centralizzazione romana. Maximos IV Sayegh (1947-1967) era una figura chiave in Vaticano II (1962-1965), difendendo le tradizioni orientali, rifiutando la latinizzazione e promuovendo l’uso delle lingue vernacolari nella liturgia.

In Libano, la chiesa promuove l’educazione attraverso scuole come Zahlé, educando migliaia di studenti, e lo sviluppo sociale con ospedali e orfanotrofi. Le iniziative ecumeniche includono il dialogo con gli ortodossi antiochiani, culminando nell’Iniziativa Zoghby (1995) per una doppia comunione. Sotto Gregorio III Laham (2000-2017), la chiesa si è impegnata ad aiutare i rifugiati siriani nel 2011, distribuendo cibo e cure mediche. Le riforme post-Vatican II resero la liturgia più accessibile.

La Chiesa Melkita in Libano Oggi: sfide e opportunità

Oggi, la chiesa di Melkite affronta la massiccia emigrazione dei giovani a causa di sicurezza economiche, politiche e di crisi, con più di 200.000 cristiani libanesi rimasti dal 2019, riducendo la comunità a meno di 300.000 in Libano nel 2023. Il declino demografico è aggravato dalla competizione settaria e dalla secolarizzazione, con un’età media crescente tra i fedeli. Tuttavia, stanno emergendo opportunità: ruolo nella pace post-esplosione di Beirut (2020), dove la chiesa ha distribuito assistenza a 50.000 famiglie tramite Caritas. Sotto il Patriarca Youssef Absi (dal 2017), iniziative digitali come le masse online attirano i giovani, e le partnership ecumeniche con i maroniti rafforzano l’unità cristiana.

La chiesa gestisce sfide come la corruzione politica che interessa le sovvenzioni alle scuole Melkite, che educano il 20% degli studenti cristiani libanesi. Le opportunità includono il turismo religioso, con il restauro di siti come il monastero di San Salvatore, e il dialogo interreligioso con musulmani sciiti e sunniti attraverso forum annuali a Beirut.

L’importanza della Chiesa Melkita in Libano nel contesto regionale

La Chiesa Melkita funge da ponte tra cattolici e ortodossi, partecipando a dialoghi come l’Iniziativa Zoghby (1995) per una doppia comunione con la Chiesa Ortodossa di Antiochia. In Libano, influenza la politica confessionale, con 8 seggi riservati in parlamento per i greco-cattolici nel 2022. Regionalmente, mantiene i legami con la Siria (assedio pastorale a Damasco), Palestina e Giordania, promuovendo la riconciliazione in un contesto di tensioni, come l’aiuto ai cristiani perseguitati in Siria dal 2011. L’arcidiocesi come quella di Tiro (fondata nel 1683) supervisiona le comunità transfrontaliere, promuovendo la pace attraverso conferenze interreligiose ad Amman e a Gerusalemme. La chiesa svolge un ruolo nella diaspora, con chiese in Europa e in America che sostengono i rifugiati libanesi.