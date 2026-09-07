Porto di Beirut: il traffico aumenta del 16,27 per cento

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L’attività dei container nel porto di Beirut è aumentata del 16,27% nel primo semestre del 2026, raggiungendo i 471.637 teu alla fine di giugno. L’aumento si basa principalmente sulla transhipment, che ha saltato del 46,78 % nello stesso periodo, mentre il carico e lo scarico sono aumentati del 7,81%. Tuttavia, i dati di giugno mostrano un rallentamento, con 73.626 teu trattati, in calo del 2,53% da maggio. Questi dati vengono utilizzati in quanto il Libano cerca di rafforzare il suo commercio e le esportazioni verso l’Arabia Saudita hanno ripreso dopo diversi anni di interruzione.

471 637 TUE trattati nel porto di Beirut

Il porto di Beirut gestiva 471.637 teu tra gennaio e giugno 2026, rispetto ad un volume inferiore rispetto allo stesso periodo del 2025. Il TEU, o equivalente 20 piedi, costituisce l’unità internazionale utilizzata per misurare il traffico dei container. L’aumento annuo del 16,27% conferma così un significativo aumento dell’attività portuale nei primi sei mesi dell’anno.

Le operazioni di carico e scarico rappresentano 342.318 TEU alla fine di giugno, con un aumento del 7,81% rispetto ad un anno. Esse costituiscono quasi tre quarti dell’attività totale dei contenitori registrati nel periodo. Questa categoria riflette più direttamente la circolazione delle merci relative alle importazioni e alle esportazioni del paese.

Il resto dell’attività deriva dal trasbordo. Ha raggiunto 129.319 teu nel primo semestre dell’anno, un aumento del 46,78 % rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita di questo segmento è quindi significativamente superiore a quella delle operazioni direttamente connesse al commercio libanese e rappresenta una parte significativa del miglioramento del traffico complessivo.

La transizione progredisce di quasi il 47%

L’aumento della transhipment è la caratteristica principale delle statistiche per la prima metà dell’anno. Con 129.319 TUE trattati, questa attività rappresenta ora circa il 27% del volume totale dei container passati attraverso il porto di Beirut tra gennaio e giugno.

La transhipment corrisponde a contenitori scaricati da una nave e poi caricati su un’altra per continuare il loro viaggio verso una destinazione diversa. Queste merci non sono necessariamente destinate al mercato libanese. La loro crescita è più indicativa del luogo del porto nei circuiti marittimi regionali che dello sviluppo dei consumi domestici o delle esportazioni.

Questa distinzione è essenziale per interpretare l’aumento complessivo del 16,27%. Il traffico direttamente associato a carico e scarico aumenta del 7,81%, mentre il transhipment aumenta quasi sei volte più velocemente. Una parte significativa della crescita registrata nel primo semestre dell’anno è quindi dovuta al rafforzamento delle operazioni di transito marittimo.

Un rallentamento appare in giugno

Tuttavia, i dati mensili forniscono una sfumatura dei progressi osservati a partire da gennaio. Nel mese di giugno, l’attività totale dei container era di 73.626 teu, rispetto a poco più di 75.500 teu nel mese di maggio. Il calo è del 2,53% in un mese.

Questo declino si verifica in un ambiente regionale e di sicurezza instabile che potrebbe interrompere i flussi commerciali, gli orari delle compagnie di navigazione e le operazioni logistiche. Tuttavia, un mese da solo non consente una tendenza sostenibile. I dati relativi ai prossimi mesi saranno necessari per determinare se il calo di giugno sia ancora puntuale o sia un ulteriore rallentamento.

Il confronto con i primi mesi del 2026 mostra già una graduale normalizzazione del tasso di crescita annuale. L’attività cumulativa era molto più alta nel 2025 all’inizio dell’anno. Come passano i mesi, il divario si restringe, anche se il volume cumulativo della prima metà dell’anno rimane significativamente superiore a quello registrato un anno prima.

Esportazione di recupero in Arabia Saudita

Il mese di giugno è stato segnato anche dalla ripresa delle esportazioni libanesi in Arabia Saudita. Le prime spedizioni lasciarono il porto di Beirut dopo il sollevamento del divieto di importazione libanese nel regno dal 2021.

Questa riapertura è di particolare importanza per i produttori libanesi. Prima delle restrizioni, i paesi del Golfo, tra cui l’Arabia Saudita, erano importanti mercati per diversi settori produttivi. Il ristabilimento di questi flussi offre quindi la possibilità di un recupero commerciale dopo diversi anni in cui le aziende libanesi hanno dovuto cercare altri mercati.

L’effetto sulle cifre per la prima metà dell’anno è necessariamente limitato dal momento che la ripresa delle spedizioni si è verificata in giugno. Le statistiche del terzo trimestre consentiranno una migliore misurazione del suo impatto sulle esportazioni e, più in generale, sull’attività di carico del porto di Beirut.

Il porto rimane essenziale per il commercio del Libano

Lo sviluppo del traffico è un indicatore importante per un’economia fortemente dipendente dal commercio marittimo. Il porto di Beirut rimane una delle principali porte del Libano e svolge anche un ruolo nelle esportazioni domestiche. L’aumento dei suoi volumi influisce direttamente sulle attività di trasporto, logistica, stoccaggio e distribuzione.

Tuttavia, le cifre devono essere interpretate con cautela. Un aumento dell’attività portuale non significa automaticamente un miglioramento equivalente nell’economia libanese. Una parte significativa dell’aumento del 2026 deriva dal transhipment, mentre i carichi e gli scarichi legati al commercio aumentano ad un ritmo più moderato.

La composizione del traffico sarà così grande come il suo volume nella seconda metà dell’anno. Un ulteriore aumento del trasbordo rafforzerebbe il ruolo regionale del porto, mentre un aumento sostenuto delle esportazioni potrebbe beneficiare della produzione libanese e dei flussi di scambio esteri più.

Alla fine di giugno, tuttavia, il bilancio rimane molto positivo nel confronto annuale: 471 637 TUE sono stati elaborati in sei mesi, o 16,27% in più di un anno prima. Il calo mensile osservato in giugno e l’evoluzione delle esportazioni verso i mercati del Golfo saranno ora due degli indicatori da seguire nelle future statistiche portuali.