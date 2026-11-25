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La trasmissione del 22 novembre di un video girato nella scuola pubblica di Debel ha messo questo villaggio di confine del sud del Libano nel cuore di una controversia. Nella sua risposta, il comune ha ricordato un problema molto meno visibile: le persone vivono da mesi sotto la presenza militare israeliana, con movimenti limitati. Per coloro che scelgono di rimanere, la sfida è di essere in grado di prendersi cura di se stessi, fornire e inviare i loro figli a scuola senza dipendere da un passaggio eccezionale.

Un convoglio di passaggio non garantisce il prossimo

Due operazioni di East Work illustrano questa differenza. Nel mese di aprile, l’associazione ha annunciato l’arrivo a Debel di un camion che trasporta 30 tonnellate di prodotti alimentari e igienici, dopo due settimane senza convoglio. L’UNIFIL lo ha scortato. Il 20 luglio, invece, un altro convoglio organizzato dall’associazione si girò senza raggiungere Debel, Ain Ebel o Rmeich. Questi episodi non danno lo stato attuale delle strade; mostrano che il passaggio di una consegna non solo garantisce continuità di approvvigionamento.

Il 28 luglio, una missione guidata dal coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Libano ha visitato queste tre località. Gli scambi con le autorità e i residenti hanno evidenziato difficoltà nell’accesso all’acqua, alla salute e all’istruzione, nonché ai mezzi di sussistenza perturbati. L’osservazione riguardava l’intera visita: non permette di quantificare le esigenze di Debel da solo o di sapere quali servizi funzionano oggi.

Acqua e medicine, ma anche il diritto di muoversi

All’inizio di novembre, Debel, Rmeich, Ain Ebel, Quuzah e Alma al-Sha`b hanno presentato le loro esigenze insieme a Bkerkeh. I loro comuni citavano acqua, elettricità, comunicazioni e accesso al carburante, medicine e cibo. Una consegna può portare le prenotazioni; non sostituisce la riparazione di rete o l’accesso continuo alla cura. Nel sud, queste condizioni influenzano entrambe le famiglie lasciate e quelle che pianificano di tornare.

Dopo la pubblicazione del video, il comune di Debel ha spiegato che la visita non era stata organizzata con la scuola e che la scelta dei residenti per rimanere non significava che accettassero l’occupazione. Il diritto di rimanere a casa e di tornare in condizioni sicure sollevare diverse domande. In entrambi i casi, i segni tangibili da seguire sono la regolarità delle consegne, la disponibilità dei servizi e la possibilità di muoversi, non la semplice presenza di abitanti a immagine.

Accesso umanitario alla prova post-FINUL

Il primo ministro Nawaf Salam ha chiesto la riflessione su una presenza internazionale dopo l’UNIFIL per preservare, tra l’altro, l’accesso umanitario di Debel e villaggi vicini. La domanda non ha ancora fissato un meccanismo o un calendario. Per gli abitanti, la sfida è proprio quello che sostituirà, ove possibile, il coordinamento che ha permesso a certe consegne di arrivare. Una formula che mantiene una presenza internazionale senza definire come il sollievo raggiungerà i villaggi non risponderebbe a quella domanda.

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