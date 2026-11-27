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Giovedì 26 novembre, il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione (CDR) ha lanciato un bando di gara per riabilitare gli ospedali pubblici a Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya e Marjayoun. Le aziende hanno fino a Mercoledì 9 Dicembre a mezzogiorno, Tempo di Beirut, per presentare le loro offerte. Il RDC non ha annunciato alcun premio o data di inizio.

Solo un mercato per quattro stabilimenti

Il contratto di costruzione copre edifici esistenti senza la costruzione di nuovi ospedali o l’estensione di siti. Le quattro istituzioni sono coperte dallo stesso contratto, ma ogni ospedale ha i propri record di quantità. Il file fornisce circa 3.300 metri quadrati di impermeabilizzazione sui tetti dei quattro siti, a seconda delle quantità stimate nelle specifiche.

A Marjayoun, il caso include la riabilitazione di rifugi all’ingresso di emergenze. In Hasbaya e Marjayoun, ha intenzione di riparare le strutture di ventilazione e climatizzazione nelle sale operatorie. A Nabatiyah, comprende la riabilitazione di impianti antincendio. Il RDC coordina il progetto con il Dipartimento della Salute Pubblica e i rami ospedalieri.

In Tebnine, i locali di imaging ma non l’apparato

Il lavoro in Tebnine include lo sviluppo di locali per un’unità PET-TDM, una tecnica di imaging che combina tomografia e scanner di emissione di positone. Il contratto copre lavori di costruzione e connessioni necessarie. L’acquisto e l’installazione dell’apparecchio sono coperti da un contratto separato. Il 26 novembre il bando di gara non fissa quindi una data per i pazienti di prendere un esame.

Centocinquanta giorni dopo l’avvio effettivo

I termini di riferimento prevedono per 150 giorni dall’inizio effettivo, previa conferma che i siti sono sicuri contro i resti esplosivi di guerra. Il termine non è scaduto dalla pubblicazione dell’invito a presentare offerte o dal 9 dicembre. Interventi in siti diversi possono sovrapporsi.

La gestione ospedaliera rimane responsabile della cura durante il lavoro. Il dossier chiede loro di concordare con l’azienda a fase, approvare le interruzioni previste e convalidare ogni area per iscritto prima che ritorni all’uso clinico. L’RDC non ha pubblicato un programma per l’interruzione dei servizi per i pazienti.

C’è ancora un’incongruenza delle date nel file on-line: un allegato presenta valutazioni preliminari che ha già effettuato tra gennaio e maggio 2027, dopo la data di deposito postata. La carta ufficiale della CDR indica ancora il 9 dicembre 2026 a mezzogiorno. L’allegato non consente le date delle visite di valutazione.

Finanziamenti della Banca Mondiale, senza importo di finanziamenti pubblicati

Il mercato fa parte del Libano Emergency Assistance Project (LEAP), finanziato dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo prestito 9841-LB. I 250 milioni di dollari rappresentano un finanziamento iniziale per l’intero programma di ricostruzione, che copre diversi settori, non a costo di questi quattro progetti. L’avviso di RDC non pubblica premi o data di firma. La prossima scadenza pubblica è per la presentazione delle offerte.

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