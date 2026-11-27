UNCTAD si aspetta che il commercio marittimo ristagni nel 2026, dopo un aumento dell’1,9 per cento nel 2025. Le distanze viaggiavano aumento e il carico rimane volatile. Il rapporto misura le conseguenze della disgregazione dello Stretto di Ormuz e stima il costo di uno shock per le economie fragili.

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UNCTAD prevede una crescita del volume zero nel commercio marittimo mondiale nel 2026, dopo un aumento dell’1,9 per cento nel 2025. Tuttavia, nella sua relazione annuale pubblicata il 26 novembre, l’agenzia delle Nazioni Unite stima che la domanda di trasporto misurata in miglia aumenterà dell’1,5%. I beni viaggiano per distanze più lunghe, anche se il loro tonnellaggio totale non è più in aumento.

Il commercio via mare ha raggiunto 12,3 miliardi di tonnellate nel 2025. Crescita rallentata: 3,9 per cento nel 2024, 1,9 per cento nel 2025 e 0 per cento previsto quest’anno. Il trasporto containerizzato differisce dal resto del mercato: UNCTAD prevede un ulteriore aumento del 3,3 per cento dei volumi per questo segmento nel 2026. Progettò un rimbalzo del 3,2% per tutto il commercio marittimo nel 2027. Queste sono previsioni, non risultati finali.

Le navi viaggiano più miglia

Un miglio di tonnellata corrisponde al trasporto di una tonnellata su un miglio nautico. Una deviazione aumenta così la domanda di trasporto misurata in questo modo, senza aggiungere una tonnellata al commercio. I viaggi più lunghi mobilitano le navi più a lungo, aumentano il consumo di carburante e complicano l’organizzazione di fermi. Secondo il rapporto, i prezzi dei container più che raddoppiati tra gennaio e agosto 2026. Ciò non si applica a tutti i contratti o strade.

Nello Stretto di Ormuz, l’UNCTAD stima che circa 120 navi passavano ogni giorno prima della perturbazione. All’inizio di marzo, il traffico di stazza lorda era caduto di circa il 95%. La stazza lorda è un indicatore della dimensione del vascello, non un numero di passaggi o tonnellate di merci trasportate. Nel Mar Rosso, alcuni armatori hanno nuovamente preso il corridoio, ma parte del traffico continua a bypassare l’Africa attraverso il Capo di Buona Speranza. Il rapporto nota anche i rischi persistenti per le spedizioni di grano al Mar Nero.

I costi del carburante pesano più fortemente sulle economie vulnerabili

I ricercatori hanno simulato un costante aumento del 70-80% del costo del combustibile marino rispetto a gennaio e febbraio 2026. Se questi costi continuassero fino alla fine del 2027, i prezzi al consumo aumenterebbero dello 0,19 per cento a livello globale, dello 0,27 per cento nei paesi in via di sviluppo di piccole isole e dello 0,35 per cento nei paesi meno sviluppati. Questo non è un tasso di inflazione già osservato. La variazione è dovuta in particolare al numero più limitato di connessioni e opzioni di fornitura per questi risparmi.

In Libano, gli ultimi dati del porto di Beirut illustrano un altro divario tra gli indicatori: il traffico totale dei container è aumentato del 5,42% all’anno alla fine di settembre, portato da transhipment, mentre l’attività non di trasporto è diminuita del 2,05%. Questi dati portuali misurano i movimenti dei container e non consentono, da soli, di quantificare l’effetto di Ormuz sui prezzi in Libano.

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