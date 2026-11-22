A Zawtar al-Gharbiyah, le famiglie che sono tornate dipendono dalle forniture di acqua. A Frun, la filtrazione è stata riparata senza restituire il serbatoio al servizio. A Yater sono stati installati serbatoi temporanei. Queste situazioni fanno luce sui costi di restituzione senza che le fonti siano in grado di quantificare esattamente una fattura per famiglia.

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A Zawtar al-Gharbiyé, le famiglie tornarono a case ancora abitabili, ma l’acqua arrivò per camion. A Frun, una soluzione provvisoria ha permesso di rimettere in servizio la filtrazione senza ripristinare il serbatoio collettivo. Queste due situazioni mostrano quanto costa tornare senza acqua corrente, al di là dell’alloggiamento di riparazione: fornitura, stoccaggio e pompaggio dell’acqua fino a quando il servizio pubblico funziona normalmente.

A Zawtar al-Gharbiyé, il ritorno senza acqua corrente

In un rapporto pubblicato il 9 ottobre 2026, le Nazioni Unite in Libano riportarono che circa 90 delle circa 500 famiglie di Zawtar al-Gharbiye erano tornate a vivere nel villaggio. Alcuni vivevano in case parzialmente danneggiate. L’elettricità non era né dalla rete pubblica né dai generatori, e l’approvvigionamento idrico era basato sulle consegne di camion, con il supporto dell’esercito libanese e della difesa civile. Questa indagine descrive una situazione in autunno; non è stato trovato più recente stato di connessioni in servizio.

Lo stesso rapporto afferma che una missione di approvvigionamento idrico a Zawtar al-Gharbiye era uno degli interventi che non era consentito l’accesso. Una consegna di emergenza può coprire le esigenze immediate senza riparare la rete. Finché questa situazione dura, è necessario finanziare il trasporto e lo stoccaggio, e poi riprendere la consegna. Il documento non specifica la frequenza delle rotazioni o gli importi versati dalle famiglie. Inoltre non consente che questi camion di soccorso siano trattati come consegne commerciali.

A Frun e Yater, due modi per compensare la perdita di un serbatoio

Il 10 settembre, Médecins sans frontières descrisse un’altra situazione a Frun. Il serbatoio locale era fuori uso, ma l’organizzazione era in grado di riparare l’unità di filtrazione e collegarlo direttamente alla fonte di acqua, bypassando il serbatoio danneggiato. Questo intervento ha ripristinato una funzione specifica. Non dimostra una distribuzione continua della valvola o la riabilitazione di tutte le connessioni.

A Yater, dove MSF ha trovato il serbatoio collettivo irreparabile, i suoi team hanno fornito serbatoi intermedi. L’immagazzinamento temporaneo soddisfa una diversa esigenza dalla riparazione della filtrazione a Frun: un serbatoio mantiene l’acqua, ma deve ancora essere riempito. Questi esempi non indicano quanto ogni villaggio spende in acqua; mostrano perché il lavoro di natura diversa e il costo è nascosto dietro lo stesso annuncio di restauro di servizio.

I comuni devono anche pagare per operare il servizio

Durante le consultazioni tra il 27 luglio e il 4 settembre con più di 40 sindaci e cinque sindacati municipali, le Nazioni Unite hanno raccolto la testimonianza sulle difficoltà nel pagare le squadre, mantenendo veicoli e attrezzature operative. Un rappresentante di Chaqra ha sottolineato, tra l’altro, che il comune non poteva sopportare questi oneri da solo. MSF indica che ha fornito quattro serbatoi e un generatore a quel comune. Questa donazione documenta un costo di attrezzature supportate da un partner; Non dice chi poi finanzia carburante o manutenzione, o quanto spesso viene fornito servizio.

Il funzionamento delle strutture rimane all’ordine del giorno. Il 16 novembre, il South Lebanon Water Stabiliment ha rilasciato un avviso su un eventuale acquisto di elettricità per le sue strutture. Questa comunicazione non trova un contratto assegnato o un ritorno al servizio in uno di questi comuni. Ricorda che le attrezzature riparate non distribuiscono acqua se la pompa non può essere eseguita regolarmente.

Quali sono le cifre disponibili

Nel suo danno post-conflitto e ha bisogno di valutazione del 2023-24 in Libano, la Banca Mondiale ha stimato un aumento di 24 milioni di dollari nei costi operativi delle strutture idriche a causa di danni. Ha anche stimato le loro perdite di reddito relative a connessioni residenziali perse a 7 milioni di dollari. Queste stime settoriali non corrispondono alle spese dei comuni citati, né alle fatture pagate dai loro abitanti nel 2026. Nello stesso studio, l’aumento dell’uso dei camion privati aveva un costo molto più elevato rispetto al servizio di rete per le famiglie. Questo confronto storico non fornisce una stima attuale nel Sud.

Per quantificare il costo del ritorno a ogni villaggio, sarebbe necessario conoscere i volumi effettivamente distribuiti, la quota finanziata da aiuti pubblici o umanitari e, per le famiglie che acquistano acqua, il prezzo e la frequenza delle loro consegne. Le indagini pubblicate non raccolgono questi dati. Tuttavia, permettono di distinguere ciò che è stato riparato da ciò che resta da finanziare in modo che l’acqua possa raggiungere regolarmente gli abitanti.

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