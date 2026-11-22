A Beirut, le biblioteche municipali di Geitawi, Monnot e Bachoura prestano libri gratuiti e offrono anche computer e Wi-Fi. Ecco i soliti orari, condizioni di registrazione e regole di prestito. Dal 24 al 26 novembre, un simposio professionale separato si rivolge al digitale nelle biblioteche libanesi.

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Le biblioteche comunali di Beirut prestano libri senza pagare l’abbonamento. In Geitawi, Monnot e Bachoura, Assabil offre anche l’accesso ai computer e a Internet. Ecco come registrarsi e cosa ogni indirizzo offre, a pochi giorni da un simposio professionale sul futuro delle biblioteche.

Biblioteche comunali di Beirut: come prendere in prestito

Assabil gestisce le tre biblioteche per conto del comune. L’associazione annuncia un fondo di circa £ 50.000 per tutta la rete. Le collezioni includono romanzi, fumetti e album per bambini. Le ultime acquisizioni presentate in ottobre combinano titoli in arabo, francese e inglese.

Per ottenere una carta gratuita, è necessario compilare un modulo di iscrizione e fornire una copia di un ID. Un adulto può prendere in prestito fino a quattro sterline, un giovane fino a sette, per un periodo di quattro settimane. I regolamenti richiedono ai genitori di accompagnare i bambini sotto i 10 anni. I dizionari e le enciclopedie, tra le altre opere di riferimento, sono consultati sul posto.

Il catalogo consente di individuare un titolo prima di muoversi. Una volta registrato, il lettore può visualizzare l’elenco dei suoi prestiti e richiedere un’estensione. Ogni libro può essere rinnovato due volte per 15 giorni, a condizione che un altro lettore non lo abbia richiesto. In caso di perdita o deterioramento, i regolamenti prevedono la sostituzione della struttura.

Tre quartieri, tre biblioteche

Geitawi.La biblioteca si trova nel giardino pubblico gesuita di Rmeil-Geitawi. Aperto nel 2004, dispone di un’area per bambini e offre l’accesso a un giardino chiuso utilizzato per le attività. Il suo programma regolare è da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 17:00.

Monnot.La biblioteca si trova sulla strada della USJ, vicino al teatro Monnot. Ha spazi di lettura e di lavoro per adulti e bambini, con un fondo che dà particolare attenzione alle arti. Il club di lettura francese è una delle sue attività regolari. Si apre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13.00.

Bachoura.La Biblioteca Elias Khoury occupa il terzo piano dell’Issaf Municipal Building. Il più grande dei tre ha un angolo di gioventù, uno spazio di giornale e una stazione di computer. Ospita anche lezioni nelle scuole pubbliche vicine. Le ore regolari sono dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 17 di sabato.

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Il rimboschimento fa solo parte del servizio. I visitatori possono consultare la stampa quotidiana e utilizzare computer o Wi-Fi gratuitamente sul proprio dispositivo. I documenti di connessione chiedono bibliotecari. La rete offre gruppi di lettura in tutte e tre le lingue, nonché sessioni di storytelling o workshop a seconda della posizione e delle date.

Gli orari indicati sono orari regolari, non un annuncio di apertura eccezionale la domenica o festivi. Per una sessione particolare, il calendario Assabil consente di controllare in quale quartiere e quando si tiene.

A ESCWA, un simposio separato dal servizio comunale

Dal 24 al 26 novembre, l’Associazione Libreria libanese riunirà professionisti nella sede di Beyruthin della Commissione Economica e Sociale delle Nazioni Unite per l’Asia Occidentale (ESCWA), Riad el-Solh Square. Gli argomenti includono l’uso dell’intelligenza artificiale per arricchire un catalogo accademico e l’archiviazione delle risorse in arabo.

L’incontro è indipendente dalla rete comunale. Non costituisce l’annuncio di nuove attrezzature a Geitawi, Monnot o Bachoura, né un cambiamento delle regole di prestito. La registrazione costa $35 per i membri dell’Associazione Libreria libanese e $40 per i non membri. L’appartenenza alle tre biblioteche di quartiere rimane libera.

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