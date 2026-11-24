Il Consiglio dei ministri libanese è rinviato fino al 1° dicembre. Registro di terra, delegazione francese, Debel, Gaza, Zaporijjia e CAN 2025.

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Martedì 24 novembre 2026, ore 18 a Beirut.Il Consiglio dei ministri libanese è rinviato fino al 1° dicembre. Il Ministero delle Finanze sta annunciando cambiamenti in quattro servizi del registro fondiario. In Parlamento, gli eurodeputati libanesi e francesi accettano di continuare i loro scambi. A Gaza, le autorità locali hanno annunciato la morte del loro direttore della sicurezza interna, poi confermato da Israele. In Ucraina, l’ultimo controllo ufficiale dell’attacco notturno a Zaporijjia ha riferito due morti e 48 feriti.

Libano: Consiglio dei ministri rinviato al 1° dicembre

L’ufficio stampa del primo ministro Nawaf Salam ha annunciato che il Consiglio dei ministri previsto per giovedì 26 novembre si riunirà martedì 1 dicembre. Diversi ministri avevano chiesto un rinvio in modo che potessero partecipare al funerale del vescovo Georges Khodr, in programma per giovedì pomeriggio. L’ordine del giorno sarà comunicato in seguito.

Il Ministro dello Sviluppo Amministrativo, Fadi Makki, aveva annunciato che avrebbe presentato il 2030 State Master Plan per la discussione di giovedì. Riferito a Joseph Aoun, il piano comprende 37 proposte di riforma, tra cui il funzionamento dei ministeri e dei servizi pubblici. Non ci sono ancora prove che il governo considererà queste proposte alla sessione rinviata.

Registrazione del territorio: quattro servizi pertinenti

Il ministro delle Finanze Yassine Jaber ha annunciato i cambiamenti nei servizi del registro fondiario di Aley, Jezzine, Marjayoun e Tyre. Egli sostiene di aver presentato diverse cause dinanzi all’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione e l’Ispettorato Centrale. Il comunicato stampa non specifica il numero di persone interessate, il follow-up dato a tali trasmissioni, o nuove ore ai contatori.

Gli utenti che incontrano un blocco o che sono invitati a pagare al di fuori dei diritti ufficiali possono, secondo il ministro, riferire la questione alla sua segreteria o utilizzare la sezione « Reclami » del ramo affari terrestri. Nessun tempo di risposta è stato annunciato.

I deputati libanesi e francesi pianificano ulteriori visite

Martedì, la commissione per gli affari esteri del Parlamento libanese ha ricevuto una delegazione dell’Assemblea nazionale francese. Al termine della riunione, il deputato Fadi Allamé ha annunciato che le due parti hanno voluto rafforzare la loro cooperazione e scambiare nuove visite, senza un calendario. Le discussioni hanno riguardato il Libano meridionale e il periodo successivo alla fine del mandato dell’UNIFIL. Non hanno cambiato il mandato della forza delle Nazioni Unite.

In Debel, la trasmissione delle immagini contestate

Avichay Adraee, un ex portavoce dell’esercito israeliano, ha detto martedì che pubblicare le immagini scattate in una scuola a Debel era stato un errore. La sua dichiarazione critica la trasmissione del 22 novembre, senza commentare le riprese. Nawaf Salam aveva condannato l’ingresso a scuola e l’uso di studenti nella comunicazione militare. Il Ministero dell’Istruzione libanese ha detto che non era stato informato; il comune ha indicato che la sparatoria non era stata coordinata con la gestione dell’istituzione.

Gaza: muore il direttore della sicurezza interna

Il Ministero degli Interni di Gaza ha annunciato la morte di Naïm Mohammed Abu Nahl, Direttore Generale della Sicurezza Interna, che ha attribuito a uno sciopero israeliano a Gaza City. Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israele Katz poi ha confermato che l’esercito israeliano lo aveva ucciso. Questo annuncio non fa parte della precedente dichiarazione pubblicata dall’agenzia palestinese WAFA in altri episodi.

Zaporijjia: due morti e 48 feriti

L’amministrazione regionale ha annunciato martedì alle 2:00 ora locale che l’attacco russo notte a Zaporijjia aveva ucciso due persone e ferito altri 48, tra cui quattro bambini. Ci sono cinque case e 18 case danneggiate. Questo è un attacco separato da quello segnalato il lunedì contro un edificio che ha ospitato un ospedale alla fermata.

CAN 2025: Il Senegal riprende il suo titolo

La Corte Arbitrale di Sport ha deliberato a favore della Federazione di Calcio Senegalese, secondo il suo Segretario Generale Matthieu Reeb. Il Senegal aveva vinto la finale 1-0 dopo un’estensione il 18 gennaio a Rabat. La giuria di appello della Confederazione Africana di Calcio ha poi registrato un 3-0 a favore del Marocco dopo aver dichiarato un pacchetto al Senegal. La squadra senegalese ha accolto il verdetto martedì. Le ragioni del premio non potevano essere consultate in questa fase.

Spagna: Il governo approva il congedo di nascita più lungo

Il governo spagnolo ha approvato un cambiamento da 19 a 20 settimane di nascita e congedo di cura per ogni genitore, e da 32 a 34 settimane per le famiglie monoparentali. La data effettiva e il modo di applicazione devono essere confermati nel testo ufficiale.

Copertura: Il Gran Serail a Beirut, 12 agosto 2017. Archivio fotografico, Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Vestire Libnanews.

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